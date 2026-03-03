Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Христо Крушарски: Цялата гилдия на Левски ми благодари

3 Март, 2026 17:00 794 3

"Титлата обаче още не е решена", каза собствеикът на Локомотив Пловдив

Христо Крушарски: Цялата гилдия на Левски ми благодари - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски говори пред Gong.bg часове, след като неговият отбор направи 1:1 с Лудогорец в Разград, след което разликата между „орлите“ и лидера Левски набъбна на цели 12 точки.

„Това го бях казал отдавна, зная си стоката, зная и как да подходим. Ние сме организирано предприятие. Да му мислят другите“, започна Крушарски.

„Цялата гилдия на Левски се изказа и ми благодари за този резултат, но сега да му мисли Левски, ние си играем за нас. Бяхме близо и до победата в Разград, но такъв е резултатът. Още обаче не се е решила титлата. Казах и на хората от Левски преди това - да си оправят къщата. Аз им заявих и на майтап, ще пусна едно предложение – да им дам под наем отбора, за да излязат с него в Разград. Лудогорец само като ни видят и ще блокират“, обяви в типичния си стил бизнесменът.

„Ние сме объркващ отбор. Настоящият състав ме връща към онези години – 2019, 2020, 2021... Тогава всички се съобразяваха с нас, а и сега е така. Много хора не вярваха, че ще се случи нещо в Локомотив. Имаме си стратегия и си спазваме правилата на играта. Купата и петото място за нашите задачи, засега ги изпълняваме с пълно шест“, добави Крушарски.

„Има една песен „Не всичко е пари“, много хора казаха, че от нас нищо не става, плюят ме мен, но не ми пука. Защо обаче критикуват и другите шефове. Искат да има бюрокрация, а не администрация. Ние с 5 човека ръководството се оправяме. Трябва ред и порядък, а треньорът също върши отлично своята работа“, каза още той.

„Не е само Севи Идриз, има и още много други талантливи юноши. Дойде един човек и каза, че ще помага на школата, за което му благодаря. Той вече е част и от ръководството. Търся партньори, надявам се да се появят скоро, за да затворя устите на хейтърите. Да видят как човекът от Говедарци направи Локомотив това, което е“, завърши Крушарски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    "...много хора казаха, че от нас нищо не става, плюят ме мен, но не ми пука."
    ----
    Че ти досущ бацко бистришкият тигър, бе!🤣

    17:03 03.03.2026

  • 2 Дърт

    4 0 Отговор
    червен мошеник .

    17:09 03.03.2026

  • 3 СЗО

    3 1 Отговор
    За едно е прав Крушата: "Ние сме организирано предприятие."
    Наистина всичко е организирано, от олигарсите, така че да подарят на Уевски шампионската титла.

    17:51 03.03.2026

