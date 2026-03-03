Христо Крушарски: Цялата гилдия на Левски ми благодари

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски говори пред Gong.bg часове, след като неговият отбор направи 1:1 с Лудогорец в Разград, след което разликата между „орлите“ и лидера Левски набъбна на цели 12 точки.

„Това го бях казал отдавна, зная си стоката, зная и как да подходим. Ние сме организирано предприятие. Да му мислят другите“, започна Крушарски.

„Цялата гилдия на Левски се изказа и ми благодари за този резултат, но сега да му мисли Левски, ние си играем за нас. Бяхме близо и до победата в Разград, но такъв е резултатът. Още обаче не се е решила титлата. Казах и на хората от Левски преди това - да си оправят къщата. Аз им заявих и на майтап, ще пусна едно предложение – да им дам под наем отбора, за да излязат с него в Разград. Лудогорец само като ни видят и ще блокират“, обяви в типичния си стил бизнесменът.

„Ние сме объркващ отбор. Настоящият състав ме връща към онези години – 2019, 2020, 2021... Тогава всички се съобразяваха с нас, а и сега е така. Много хора не вярваха, че ще се случи нещо в Локомотив. Имаме си стратегия и си спазваме правилата на играта. Купата и петото място за нашите задачи, засега ги изпълняваме с пълно шест“, добави Крушарски.

„Има една песен „Не всичко е пари“, много хора казаха, че от нас нищо не става, плюят ме мен, но не ми пука. Защо обаче критикуват и другите шефове. Искат да има бюрокрация, а не администрация. Ние с 5 човека ръководството се оправяме. Трябва ред и порядък, а треньорът също върши отлично своята работа“, каза още той.

„Не е само Севи Идриз, има и още много други талантливи юноши. Дойде един човек и каза, че ще помага на школата, за което му благодаря. Той вече е част и от ръководството. Търся партньори, надявам се да се появят скоро, за да затворя устите на хейтърите. Да видят как човекът от Говедарци направи Локомотив това, което е“, завърши Крушарски.