Борис Бекер: Джокович срещу Синер – епичен сблъсък на полуфинала в Мелбърн

Легендарният германски тенисист и шесткратен шампион от Големия шлем - Борис Бекер сподели своите очаквания за предстоящия полуфинал между Новак Джокович и Яник Синер на Откритото първенство на Австралия. В интервю за TNT Sports, Бекер изрази възхищението си от двамата съперници и подчерта колко непредсказуем и напрегнат се очертава този двубой.

„Да се изправиш срещу Синер в Австралия е истинско предизвикателство – това е най-трудното, което може да ти се случи на този турнир“, заяви Бекер.

Той припомни, че младият италианец се стреми към трета поредна титла в Мелбърн, докато Джокович, който вече е триумфирал десет пъти на австралийска земя, е доказал, че знае как се печели на най-голямата сцена.

Бекер категорично заяви, че никога не би заложил срещу Новак Джокович, особено когато става дума за турнир от Големия шлем.

„Единствената причина, поради която Новак все още е на корта, са големите трофеи. Той гони своята 25-а титла от Шлема и 11-а в Австралия. Всичко останало вече е постигнал. Може да сте сигурни, че ще даде всичко от себе си“, допълни германецът.