Джокович премина през Синер и е на финал на Australian Open

Джокович премина през Синер и е на финал на Australian Open

30 Януари, 2026 18:28 888 8

  • новак джокович-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • australian open-
  • яник синер

Сърбинът победи Яник Синер с 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 за 4 часа и 9 минути и в неделя излиза за титлата в Мелбърн срещу Карлос Алкарас

Джокович премина през Синер и е на финал на Australian Open - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новак Джокович е на финал на Australian Open! Сърбинът победи Яник Синер с 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 за 4 часа и 9 минути и в неделя излиза за титлата в Мелбърн срещу Карлос Алкарас.

Ноле изигра фантастичен мач, продължил малко над четири часа. 10-кратният шампион в Австралия показа изключително ниво, отразявайки една дузина възможности за пробив. Джокович бе безгрешен в решаващия пети сет, когато напомни за най-добрия си тенис. Преди днешния сблъсък той имаше пет поредни загуби от Синер, но негативната серия не оказа влияние.

Синер бе много по-убедителен при сервисите - 26 аса срещу 12 на Джокович. Италианецът бе и по-силен при печелившите удари с по-агресивната си игра - 72 на 46. И двамата направиха по 42 непредизвикани грешки. В хода на мача Ноле спаси цели 16 от общо 18 възможности за пробив, а двата реализирани от Синер му донесоха победите съответно в първия и третия сет. Сърбинът пък имаше далеч по-малко възможности - осем, но реализира три. Две от тях бяха много важни - в самия край на третия сет и в средата на решителния пети. Така прекъсна серията от последователни финали между Алкарас и Синер в Шлема на три.

С днешния успех Джокович стана най-възрастният финалист в историята на Australian Open, подобрявайки рекорда на Кен Розуел.


  • 1 Сатана Z

    32 0 Отговор
    За ужас на Австралия Джоката е на финала.

    Коментиран от #6

    18:30 30.01.2026

  • 2 ДългоИме

    25 0 Отговор
    Едно много голямо "БРАВО" на Джоката - това е боец на терен! Да се учи и взема пример нашия хубостник, макар че няма за кога ....!

    18:35 30.01.2026

  • 3 9689

    13 0 Отговор
    Браво на джоката....Коментатора на мача Алкарас-Зверев ненормален.Като че ли Зверев виновен за контузията на противника си.Пълен глупак.А допингиращия се падна от 38 годишен сърбин.

    18:43 30.01.2026

  • 4 Артилерист

    15 0 Отговор
    Много съм удовлетворен, че допингираният от "пръста на масажиста" е отстранен от великия Джокович. Удовлетворението ми се удвоява и от факта, че Джокович го е направил пред австралийците, които преди година се гавреха с него и дори временно в затвор го запряха. СПРАВЕДЛИВОСТТА ВЪСТЪРЖЕСТВУВА. ХВАЛА, НОЛЕ!

    18:47 30.01.2026

  • 5 Естественно

    9 0 Отговор
    Ще премине я...
    Да не е ,като ,,нашият" каунь от Монако да тренира по.... урви...

    18:54 30.01.2026

  • 6 Обективен

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Изглежда, има някаква подготовка и организация, Джокович да спечели турнира. Нека. Това ще го компенсира за дискриминацията, на която беше подложен преди години.

    18:56 30.01.2026

  • 7 Майстор Тричко

    3 0 Отговор
    А Гришо кога?

    Коментиран от #8

    19:08 30.01.2026

  • 8 Истински полов комбайнер

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Майстор Тричко":

    Някога---но не сега!

    19:39 30.01.2026

