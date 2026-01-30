Джокович премина през Синер и е на финал на Australian Open

Новак Джокович е на финал на Australian Open! Сърбинът победи Яник Синер с 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 за 4 часа и 9 минути и в неделя излиза за титлата в Мелбърн срещу Карлос Алкарас.

Ноле изигра фантастичен мач, продължил малко над четири часа. 10-кратният шампион в Австралия показа изключително ниво, отразявайки една дузина възможности за пробив. Джокович бе безгрешен в решаващия пети сет, когато напомни за най-добрия си тенис. Преди днешния сблъсък той имаше пет поредни загуби от Синер, но негативната серия не оказа влияние.

Синер бе много по-убедителен при сервисите - 26 аса срещу 12 на Джокович. Италианецът бе и по-силен при печелившите удари с по-агресивната си игра - 72 на 46. И двамата направиха по 42 непредизвикани грешки. В хода на мача Ноле спаси цели 16 от общо 18 възможности за пробив, а двата реализирани от Синер му донесоха победите съответно в първия и третия сет. Сърбинът пък имаше далеч по-малко възможности - осем, но реализира три. Две от тях бяха много важни - в самия край на третия сет и в средата на решителния пети. Така прекъсна серията от последователни финали между Алкарас и Синер в Шлема на три.

С днешния успех Джокович стана най-възрастният финалист в историята на Australian Open, подобрявайки рекорда на Кен Розуел.