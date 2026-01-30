Новини
Спорт »
Тенис »
Новак Джокович: Чувството е сякаш вече съм спечелил 25-ия си турнир от Големия шлем

Новак Джокович: Чувството е сякаш вече съм спечелил 25-ия си турнир от Големия шлем

30 Януари, 2026 18:59 882 4

  • новак джокович-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • australian open-
  • яник синер

Гледах срещата между Алкарас и Зверев

Новак Джокович: Чувството е сякаш вече съм спечелил 25-ия си турнир от Големия шлем - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

38-годишният Новак Джокович изпадна в еуфория след победата си над Яник Синер във втория полуфинал на Australian Open. Двубоят между двамата закъсня заради двубоя между Карлос Алкарас и Александър Зверев, продължил 5 часа и 27 минути - най-дългият полуфинал в историята на турнира в Мелбърн.

„Гледах срещата между Алкарас и Зверев. Нямах търпение да изляза там. Какъв невероятен мач – целта ни беше да повторим това качество и ниво. Мисля, че феновете не са дали парите си напразно. Искам 10% от продажбите на билети. Крейг (б.р. Тайли, директор на турнира), 10%. Без спорове.

След мача видях Карлос и той се извини за дългия мач. Казах му, че съм стар и имам нужда да спя. Радвам се, че ще го видя вдругиден“, заяви с усмивка Джокович.

Сърбинът отговори и какво би означавало за него спечелването на 25-ия му турнир от Големия шлем.

„Чувствам се сякаш вече съм спечелил. Знам, че ще трябва да се състезавам с играч номер едно в света. Надявам се да имам сили да се справя с него. Това е моето желание.

И нека Бог да реши кой да спечели“, каза Джокович в интервюто на корта пред Джим Къриър.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Артилерист

    19 0 Отговор
    Хвала, Джокович!

    19:05 30.01.2026

  • 2 Това е положението.

    4 0 Отговор
    На вниманието на "врачоците":

    "Анонимният квалификант" Джокоович - Синер 3-2...

    19:16 30.01.2026

  • 3 оня..дет разплаква букмейкърите

    4 0 Отговор
    къде е този с коефициент 10 и 1,07 за синер....дооста се изръсиха букмейкърите....доста време държаха ниския коефициент за синер...за последният мач.смятам ,че младежа има разтежение на меки тъкани горе на дясно бедро!според мен тази контузия ще го прикове утре когато се събуди и очаквам господ Джокович да не играе ,а ако алкарас излезе на корта няма да е способен да изкара мача!

    19:35 30.01.2026

  • 4 Никога не спирайте отново!

    3 0 Отговор
    Когато Бог е съ нами , няма значение кой е срещу нас.

    19:43 30.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ