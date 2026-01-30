Новак Джокович: Чувството е сякаш вече съм спечелил 25-ия си турнир от Големия шлем

38-годишният Новак Джокович изпадна в еуфория след победата си над Яник Синер във втория полуфинал на Australian Open. Двубоят между двамата закъсня заради двубоя между Карлос Алкарас и Александър Зверев, продължил 5 часа и 27 минути - най-дългият полуфинал в историята на турнира в Мелбърн.

„Гледах срещата между Алкарас и Зверев. Нямах търпение да изляза там. Какъв невероятен мач – целта ни беше да повторим това качество и ниво. Мисля, че феновете не са дали парите си напразно. Искам 10% от продажбите на билети. Крейг (б.р. Тайли, директор на турнира), 10%. Без спорове.

След мача видях Карлос и той се извини за дългия мач. Казах му, че съм стар и имам нужда да спя. Радвам се, че ще го видя вдругиден“, заяви с усмивка Джокович.

Сърбинът отговори и какво би означавало за него спечелването на 25-ия му турнир от Големия шлем.

„Чувствам се сякаш вече съм спечелил. Знам, че ще трябва да се състезавам с играч номер едно в света. Надявам се да имам сили да се справя с него. Това е моето желание.

И нека Бог да реши кой да спечели“, каза Джокович в интервюто на корта пред Джим Къриър.