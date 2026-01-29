Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Тунис

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Третият поставен в схемата българин победи във втория кръг Хорхе Планс (Испания) с 4:6, 6:0, 6:3. Срещата продължи два часа и 22 минути.



Нестеров имаше преднина от 4:3 в първия сет, но загуби три поредни гейма за крайното 4:6. След това обаче националът на България доминираше изцяло на корта. Нестеров не загуби нито един гейм във втория сет, а в третия поведе с 4:1 и триумфира с 6:3.



За място на полуфиналите Нестеров ще играе срещу участващия с „уайлд кард" представител на домакините Алаа Трифи.



По-късно днес Нестеров ще играе и на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българинът и Адам Нагуди (Тунис), поставени под №2 в схемата на двойки, ще се изправят срещу Никола Робер (Франция) и Алаа Трифи (Тунис).