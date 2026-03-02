Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лудогорец без право на грешка срещу Локо (Пд)

Лудогорец без право на грешка срещу Локо (Пд)

2 Март, 2026 09:28 362 1

  • хювефарма арена-
  • футбол-
  • лудогорец-
  • локомотив пловдив-
  • efbet лига

Зелените излизат за задължителен успех

Лудогорец без право на грешка срещу Локо (Пд) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец и Локомотив (Пловдив) се изправят един срещу друг в двубой от 23-ия кръг на efbet Лига. Мачът на “Хювефарма Арена” стартира в 18:00 часа, а главен съдия ще бъде Мариян Гребенчарски.

Домакините определено не се намират в най-добрия си период и днешният сблъсък идва след една не особено добра серия на “орлите”. Лудогорец към момента се намира на третото място в класирането и изостава на цели 13 точки от първото място, което е окупирано от Левски. В предишния кръг разградчани отстъпиха изненадващо на Ботев (Пловдив) с 1:2 и позволиха на “сините” да се откъснат още повече на върха в класирането. Освен това Лудогорец отпадна и от Лига Европа, след като загуби реванша с Ференцварош в Унгария с 0:2.

“Зелените” със сигурност трябва да победят в днес, ако не искат шансовете им за титла да спаднат още повече. Освен всичко друго в следващия кръг разградчани ще се изправят срещу Левски, което ще бъде един от най-важните двубои досега в първенството. Така днешният сблъсък ще бъде генерална репетиция преди дербито със столичния тим.

Локомотив (Пловдив) от своя страна към момента е шести в класирането с 34 точки. Отборът все още има шансове за топ 4, тъй като изостават само на шест пункта от ЦСКА. Пловдивчани все още нямат загуба през тази година, но в последните си два мача записаха две равенства. Миналия кръг “смърфовете” не успяха да победят и направиха 1:1 със Спартак (Варна), въпреки че “соколите” играха с човек по-малко на терена. Преди това пък пловдивчани завършиха наравно със същия резултат и срещу Черно море.

Лудогорец и Локомотив (Пд) вече играха един път заедно по-рано през сезона. Тогава двубоят завърши 1:1. В последния сблъсък на “Хювефарма Арена” “орлите” стигнаха до победа с 1:0.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    1 0 Отговор
    Те и МЕНТЕТО бяха набрали скорост ,ама им се счупи скоростната кутия срещу Септември.

    09:55 02.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове