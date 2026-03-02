Лудогорец без право на грешка срещу Локо (Пд)

Лудогорец и Локомотив (Пловдив) се изправят един срещу друг в двубой от 23-ия кръг на efbet Лига. Мачът на “Хювефарма Арена” стартира в 18:00 часа, а главен съдия ще бъде Мариян Гребенчарски.

Домакините определено не се намират в най-добрия си период и днешният сблъсък идва след една не особено добра серия на “орлите”. Лудогорец към момента се намира на третото място в класирането и изостава на цели 13 точки от първото място, което е окупирано от Левски. В предишния кръг разградчани отстъпиха изненадващо на Ботев (Пловдив) с 1:2 и позволиха на “сините” да се откъснат още повече на върха в класирането. Освен това Лудогорец отпадна и от Лига Европа, след като загуби реванша с Ференцварош в Унгария с 0:2.

“Зелените” със сигурност трябва да победят в днес, ако не искат шансовете им за титла да спаднат още повече. Освен всичко друго в следващия кръг разградчани ще се изправят срещу Левски, което ще бъде един от най-важните двубои досега в първенството. Така днешният сблъсък ще бъде генерална репетиция преди дербито със столичния тим.

Локомотив (Пловдив) от своя страна към момента е шести в класирането с 34 точки. Отборът все още има шансове за топ 4, тъй като изостават само на шест пункта от ЦСКА. Пловдивчани все още нямат загуба през тази година, но в последните си два мача записаха две равенства. Миналия кръг “смърфовете” не успяха да победят и направиха 1:1 със Спартак (Варна), въпреки че “соколите” играха с човек по-малко на терена. Преди това пък пловдивчани завършиха наравно със същия резултат и срещу Черно море.

Лудогорец и Локомотив (Пд) вече играха един път заедно по-рано през сезона. Тогава двубоят завърши 1:1. В последния сблъсък на “Хювефарма Арена” “орлите” стигнаха до победа с 1:0.