Говори Москва: Ударите срещу Техеран са били планирани под прикритието на преговори

1 Март, 2026 11:54 2 693 210

  • мария захарова-
  • сергей лавров-
  • епичен гняв-
  • израел-
  • иран-
  • аятолах али хаменей

Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи от Иран

Говори Москва: Ударите срещу Техеран са били планирани под прикритието на преговори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Ударите срещу Иран са били планирани под прикритието на преговори с Техеран, тактика, която Западът вече е тествал с Минските споразумения. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова за Soloviev Live, цитирана от ТАСС.

"Нямаше разговори за оттегляне на Иран от преговорите, никакви драстични стъпки. Съответно, тези удари са били планирани, както мнозина казаха днес, както тук, така и в чужбина, под прикритието на тези, за които се твърди, че водят преговори с тези, които са извършили тези удари, заяви тя. Така че, ние виждаме тази тактика отново. Тя вече е тествана и използвана в продължение на много години, когато западняците обсъждаха Минските споразумения."

Дипломатът припомни, че Западът многократно е заявявал по отношение на Минските споразумения, че "са необходими консултации за това как се прилагат, че Русия трябва да ги прилага още по-стриктно и че са необходими преговори". "И тогава изведнъж казаха, че просто мамят всички и всъщност целят да милитаризират режима в Киев", отбеляза Захарова.

Припомняме, че САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран в събота. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи от Иран.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна ответна операция. Съобщени са изстрелвания на ракети и дронове от Иран, а в района на Тел Авив са се чули сирени за въздушна тревога. Според информационната агенция Mehr, американски военни бази в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия също са били ударени.

Държави в региона затварят въздушното си пространство, а авиокомпаниите спират полетите.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 54 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Копейкин Костя

    42 56 Отговор
    Ти да видиш!
    Е защо не предупредихте иранските другари за това? Защо не прибрахте аятолаха в Масква, за да го предпазите? М?

    Коментиран от #5, #48, #65

    11:56 01.03.2026

  • 3 Трябва да се направи всичко

    60 22 Отговор
    За потапянето на самолетоносачите

    Коментиран от #26, #61, #138

    11:56 01.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    21 39 Отговор
    Американците срещат отпор. За сега. Но в крайна сметка ще получат нефта на Персия.

    Коментиран от #25

    11:57 01.03.2026

  • 5 Глас от бункера

    28 16 Отговор

    До коментар #2 от "Копейкин Костя":

    Не познавам никакъв Аятолах!

    11:58 01.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Данко Харсъзина

    13 32 Отговор
    САЩ ще вадят Томахавките. Няма начин...

    Коментиран от #30, #46

    11:58 01.03.2026

  • 8 Ционист

    23 42 Отговор
    Маша Алкаша. Русия е нищо ,унизена . Мадуро ,Хомейни ,Куба !.
    Е,само си лаете !

    Коментиран от #205

    11:58 01.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ъъъъ

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "Жълтoпаважен клoшaр от ППДБ":

    Лама атанасов, как е ? Расте ли, расте ли?😂

    Коментиран от #18, #34

    11:59 01.03.2026

  • 11 Ха ха

    18 30 Отговор
    Жалки руски мижитурки.

    11:59 01.03.2026

  • 12 Конфети "Земя-въздух-земя "

    44 10 Отговор
    Цялата политика на САЩ се крепи на една единствена дума..."Предполагаеми"

    11:59 01.03.2026

  • 13 ❗❗❗❗❗❗❗❗

    51 21 Отговор
    Пeпe Ecкoбap: 3a 10 чaca Иpaн paзтъpcи 3aпaднa Aзия и пocтaви CAЩ нa кoлeнe
    10 часа. Толкова време отне на Иран да:

    -‌обгради САЩ в целия Персийски залив
    -‌бомбардира всички
    основни американски военни бази в района, предизвиквайки мащабни разрушения
    ‌-собственоръчно блокира Ормузкия проток и Червено море чрез съюзниците си хути в Йемен

    И ако американските самолетоносачи и военни кораби не се оттеглят, те ще бъдат потопени.

    Коментиран от #20, #35, #180, #192

    11:59 01.03.2026

  • 14 Аятолаха

    16 10 Отговор
    Толкова ли не ви се намира една неутронна бомба в излишък?

    11:59 01.03.2026

  • 15 Дзак

    16 10 Отговор
    Умна, красива и работлива!

    11:59 01.03.2026

  • 16 Румен Решетников

    22 32 Отговор

    До коментар #1 от "Жълтoпаважен клoшaр от ППДБ":

    Всички петолъчници в България чакаме вече пета година Парадь победи в Киев. Иморихме се от чакане, бе! Както е тръгнало, Хаяско I-ви ще се пресели в по-добрия свят преди непобедимая и легендарная да изпълзи от калта в Донбас...

    Коментиран от #50

    11:59 01.03.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    35 19 Отговор
    Иран не клекна пред цион-терора! Корава нация с велики лидери, браво!!!

    Коментиран от #27, #53

    12:00 01.03.2026

  • 18 Копеи не се отклонявай от темата!

    14 22 Отговор

    До коментар #10 от "Ъъъъ":

    Ще бъдеш изритан от форума!

    12:00 01.03.2026

  • 19 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    16 11 Отговор

    До коментар #1 от "Жълтoпаважен клoшaр от ППДБ":

    Залужни го клати като Иранска ракета железен купол🤣🤣

    Коментиран от #155

    12:00 01.03.2026

  • 20 Име

    8 19 Отговор

    До коментар #13 от "❗❗❗❗❗❗❗❗":

    Поредния Провокатор на линия!

    12:00 01.03.2026

  • 21 Смешко

    19 13 Отговор
    Нула реакция от диктатора в Кремъл.

    Коментиран от #173, #206

    12:00 01.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Наблюдател

    25 1 Отговор
    Стара е приказката и е от веки веков, за това как агънцето мъти водата на свирепия вълк.

    Нищо ново под слънцето.

    12:00 01.03.2026

  • 24 Да се чете

    19 17 Отговор
    Ударите срещу Украйна са били планирани под прикритието на преговори.

    12:01 01.03.2026

  • 25 Бритиш петролиум

    4 11 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Ааа,нема а стане.

    12:01 01.03.2026

  • 26 Соваж бейби

    19 19 Отговор

    До коментар #3 от "Трябва да се направи всичко":

    Абе не говори глупости ,този самолетоносач с още няколко кораба са достатъчно дори за Европа да ни видят сметката .Иранци с лъжи ,фантазия и шантаж ли го потопи или с молитви ?

    Коментиран от #197, #199

    12:01 01.03.2026

  • 27 Мда

    18 12 Отговор

    До коментар #17 от "Данко Харсъзина":

    Хамейни на се скри в бункера като ботокса.

    12:01 01.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Чавдар

    17 25 Отговор
    Точно така, Захарова, също както и вашето участие в преговорите с Украйна, точно така шикалкави и любимата ви родина Русия. Да ви припомним как атакувахте отново съвсем "миролюбиво" Украйна в момента на преговорите. По-добре укрепете вашия бункер или изградете нов, набързо, с нови технологии, сигурността на вашия главнокомандващ Володя, любимец и миротворец

    Коментиран от #41

    12:02 01.03.2026

  • 30 Брадвата

    7 8 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    Томахавките нямат дръжки

    12:02 01.03.2026

  • 31 Светът оглушително

    23 5 Отговор
    мълчи, с широко затворени очи. Ако Си и Путин продължават така, следващите ще са те. И да не се чудят, защо?

    12:02 01.03.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 8 Отговор
    СЛЪНЦЕТО ВИНАГИ ИЗГРЯВА ОТ ИЗТОК :)
    ......
    АКО НЕ ИЗГРЕЕ ОТ ИЗТОК , ЗНАЧИ Е СТАНАЛО НЕЩО МНОГО СЕРИОЗНО :)

    12:02 01.03.2026

  • 33 стоян георгиев

    21 10 Отговор
    Типично за страхливите и коварни ционисти-кравари-аглосакси! Така направиха и в 404!

    12:02 01.03.2026

  • 34 Амиии

    19 9 Отговор

    До коментар #10 от "Ъъъъ":

    Лама женерал Атанасов расте само на шекели в банковата сметка.

    Коментиран от #44, #64

    12:02 01.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ходжа Копейкин

    10 17 Отговор
    Утре пред МС,ще се рецетира Корана ,ще се чете аяти и дуа. Лична ще дойде баш кадън ефенди Митрофанова,ще открие специалната шатра за сюнет,ще бъде на конвеир. И ,след това ще е специална вечер ифтар(Рамазан) е.
    И,дрежно ще крещим Аллаху Акбар!

    Коментиран от #54

    12:02 01.03.2026

  • 37 Виж как

    10 4 Отговор

    До коментар #35 от "Руската пропаганда":

    от опит знаеш

    12:02 01.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хеми значи бензин

    7 15 Отговор
    Руските тапатси пак прецакани уж много умби пак недоразбрали уж много сложни схеми па немогат дори те да си ги разберат нация от май муни пияни май муни. Васал на катай.

    12:03 01.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Атина Палада

    12 4 Отговор

    До коментар #29 от "Чавдар":

    Без Владимир Владимирович животът ми губи смисъл.

    12:03 01.03.2026

  • 42 руската мечка

    10 15 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    12:03 01.03.2026

  • 43 Спиди Гонзалес

    11 7 Отговор
    Корабите нещо избягаха надалеч

    Коментиран от #60

    12:04 01.03.2026

  • 44 Копейкин Костя

    12 10 Отговор

    До коментар #34 от "Амиии":

    На лама Волгин сметката расте само в евро. Сметката на аятолах Копейкин- тоже!

    12:04 01.03.2026

  • 45 горски

    11 5 Отговор
    Като сте наивни калинки ,така ще е....Вместо да намачкате Западняшката политика в Украйна вие водите преговори със същите хора които определят целите на ракетите и дават разузнавателна информация и оръжия.Гледайте какво става в Иран и си правете изводите...Дъртите педрокиси така правя,потупват те по гърба ,и в същото време ти свалят гащите....

    12:04 01.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Копейки

    13 7 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро и Аятолаха, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ. Не губете надежда.

    Коментиран от #70

    12:05 01.03.2026

  • 48 иван костов

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "Копейкин Костя":

    Нищо де, сега нали натриват ционистките мутри! Такива красиви пейзажи от тел авив и базите, галят около! Пък другарето от Пентагона вика- няма, няма то само леки повреди, мазилка шпакловка, такива работи!😂😂😂 И всички са живи и здрави!😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #66

    12:05 01.03.2026

  • 49 Пача ..

    5 4 Отговор
    ... с пача.

    12:05 01.03.2026

  • 50 Всички козячета

    8 10 Отговор

    До коментар #16 от "Румен Решетников":

    вече пета година чакаме Русия да фалира и да се разпадне път то ЕС фалира и НАТО се разпадна.

    Коментиран от #91, #156

    12:05 01.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Москва

    5 4 Отговор

    До коментар #36 от "Ходжа Копейкин":

    Произлиза от думата "моск", която означава джамия.

    12:06 01.03.2026

  • 55 Ама Руска пияна шлю хо

    7 8 Отговор
    ка Путин нали щеше да прави учение и да не напада Украйна.Амнезия ли имаш ти ма.4г минаха не една и две вие сривате градовете,семката ви неандерталска.

    12:06 01.03.2026

  • 56 Га ти и

    6 8 Отговор
    руската пача вра.

    12:06 01.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 5 Отговор
    РФ Е ИЗПОЛЗВАЛА 6000 КАБОМБИ И 17 000 ПЛА ГЕРАНЬ ЗА 1 МЕСЕЦ В ПОКРАЙНА
    ........
    СЛЕД ПОБЕДАТА ТАМ, РУСКИТЕ ВОЕННИ ЗАВОДИ НЯМА КАК ДА СПРАТ ИЗВЕДНЪЖ :)
    НЕ Е УЗГОДНО ИКОНОМИЧЕСКИ - ЕДВА ЛИ ИМА ДЪРЖАВА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК СЪС 17 000 РАКЕТИ ЗА ПВО :)

    12:07 01.03.2026

  • 59 Питам

    6 9 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #63

    12:07 01.03.2026

  • 60 Тролче шекеларче на Оземпика

    8 6 Отговор

    До коментар #43 от "Спиди Гонзалес":

    В сектата сме в шок! Иран не падна! Джералд Форд потъна! Тръмпоча го импийчват!

    12:07 01.03.2026

  • 61 И да ги потопят

    5 10 Отговор

    До коментар #3 от "Трябва да се направи всичко":

    нищо няма да се промени. Когато си богат, нищо не може да те бутне. Построяваш нови. Но така или иначе САЩ имат доста самолетоносачи, така че + -1 е все тая. Иран е напълно безпомощен и този път.

    Коментиран от #78

    12:07 01.03.2026

  • 62 НЕ "Говори Москва" а е факт !

    11 4 Отговор
    Тръмп започна престъпна война срещу Иран зад димна завеса на преговорите.Докато Тръмп продължаваше да засилва заплахите си за предстояща атака, иранският външен министър Абас Арагчи проведе разговори в Женева в четвъртък с определените преговарящи на бъдещия американски президент-диктатор - неговия бизнес приятел Стив Уиткоф и зет му Джаред Кушнер.Така наречените преговори се оказаха измама. Те са мафиотска акция или, по-точно са като ултиматумите, които Хитлер отправя, докато вилнее из Европа в навечерието и началните етапи на Втората световна война.След първоначална сесия, продължила около четири часа, двете страни си взеха дълга почивка, според съобщенията, за да се консултират със съответните си правителства. След втора, по-кратка сесия, Арагчи заяви, че „е постигнат добър напредък, като двете страни са започнали „сериозно разглеждане на елементите на споразумението“.В края на срещата си, министърът на външните работи на Оман Бадр Албусаиди заяви, че те ще възобновят следващата седмица, първо с дискусии на техническо ниво, а по-късно и с допълнителни разговори на високо ниво.

    12:07 01.03.2026

  • 63 Отговарям

    1 3 Отговор

    До коментар #59 от "Питам":

    Коги Оземпика от Крушари пак вземе да качи килата на 140.

    12:08 01.03.2026

  • 64 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров 😂

    5 7 Отговор

    До коментар #34 от "Амиии":

    На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    12:08 01.03.2026

  • 65 шах

    2 11 Отговор

    До коментар #2 от "Копейкин Костя":

    Путин играе дълга игра със запада. Даде Иран за да лапне цяла Украйна

    Коментиран от #68, #76, #88

    12:08 01.03.2026

  • 66 Тебе Мосад

    7 5 Отговор

    До коментар #48 от "иван костов":

    Ще те намерят,както издирваха и унищожаваха нацисти до 90 те години.

    Коментиран от #82, #94, #104

    12:08 01.03.2026

  • 67 руснак член кореспондент на Бан

    7 3 Отговор
    Продължавам да твърдя че самолетоносачите са оръжие от миналото които се потапят лесно от брега с ракети с голяма степен на вероятност.
    По лесно е да потопите самолетоносач отколкото бмв е46 да ръждяса.

    Коментиран от #72

    12:09 01.03.2026

  • 68 Тихо Глу пи сла ве.

    5 1 Отговор

    До коментар #65 от "шах":

    Трай там паси си овците о трай.

    12:09 01.03.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Козячета

    8 9 Отговор

    До коментар #47 от "Копейки":

    не губете надежда, силното и сплотено НАТО не се е разпаднало, ЕС е силен икономически и не се молят на индийци и китайци да ги спасяват, зеления всеки момент ще превземе Москва а Русия всеки момент ще се разпадне - само търпение.

    Коментиран от #75

    12:10 01.03.2026

  • 71 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 5 Отговор
    КИМ СЕ ОКАЗА НАЙ - УМНИЯ СВЕТОВЕН ПОЛИТИК
    ......
    10 000 СЕВЕРНОКОРЕЙСКИ ПАТРИОТИ ЗАГИНАХА ЗА МАТЮШКАТА И
    СЕГА Е ПОД РУСКИЯ ЯДРЕН ЧАДЪР:)

    12:10 01.03.2026

  • 72 Ей Смех

    5 1 Отговор

    До коментар #67 от "руснак член кореспондент на Бан":

    Първо ходи войник тогава умувай Чи ки йо прозта.

    Коментиран от #80

    12:10 01.03.2026

  • 73 Петър Първи-първият руски император

    5 5 Отговор
    "Със западняците можеш да се разбереш.А аз се опитвам от животни да направя хора."

    12:11 01.03.2026

  • 74 Белият дом оправда атаката

    7 5 Отговор
    Станаха и международен наказателен съд ли? Аман от гнусна пропаганда и гнусни нацистко ционистки атлантически наративи ей... Белият дом оправда геноцида, Белият дом оправда агресията, Белият дом оправда тероризма, ......

    Коментиран от #85

    12:12 01.03.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Днес пише, че

    3 5 Отговор

    До коментар #65 от "шах":

    няма възможност, а и няма смисъл да продължава войната в Украйна. Отказва се от целта смяна на властта в Украйна. Русия щяла да предложи връщането на АЕЦ Запорожие и изтегляне от частично окупираните области, в замяна на възстановяването на положението от 2022, да ръководи отново трите области - Крим, Донецк и Луганск.

    Коментиран от #90

    12:12 01.03.2026

  • 77 Гаджева

    4 6 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    12:13 01.03.2026

  • 78 Учуден

    8 5 Отговор

    До коментар #61 от "И да ги потопят":

    "Когато си богат, нищо не може да те бутне"

    Как може някой да е богат когато е затънал в дългове - краварите са богати само в опорките от посолството.

    12:13 01.03.2026

  • 79 Чуя ли само някой политик

    7 4 Отговор
    за "атлантически партньори" да спомене и почвам да псувам. Не мога да разбера тая причинно следствена връзка колеги. Ходих и на психиатър и човека каза че си е било съвсем нормално...

    12:13 01.03.2026

  • 80 руснак член на Бан

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Ей Смех":

    Чшоу Бан найш кво е бе кауш

    Коментиран от #93

    12:13 01.03.2026

  • 81 Путлер честната дума

    3 5 Отговор
    Хер Путлер - 2022-ра - ние няма да нападаме Украйна

    12:14 01.03.2026

  • 82 да бе да

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Тебе Мосад":

    Още не са намерили единият отнпалестинците упаствали в Мюнхенският атентат

    12:14 01.03.2026

  • 83 Маша и аятолаха

    5 2 Отговор
    Ааа на Маша и домъчняло за ислямския режим у Иран! Аве маше Русия не сключи ли военно споразумение с Иран?

    12:15 01.03.2026

  • 84 Ташаков

    6 5 Отговор
    Тия копеите вече два дена не са спали да реват по форумите и ще избушат бушоните

    Коментиран от #103, #202

    12:15 01.03.2026

  • 85 Иран е свтовния спонсор

    5 4 Отговор

    До коментар #74 от "Белият дом оправда атаката":

    На терористите.Хузите Хизбула Хамас,Ислямска държава.Няма кой да ги търпи да направят адр.бойна глава и да изнудва целия свят.Анадъмо.

    Коментиран от #95

    12:15 01.03.2026

  • 86 Москва

    6 5 Отговор
    да застане ребром и да се опълчи на САЩ! Все пак чалмите са и съпзници! 😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣

    12:15 01.03.2026

  • 87 Захарова

    9 1 Отговор
    изглежда щастлива !

    Коментиран от #124

    12:15 01.03.2026

  • 88 Адрес 4000

    3 3 Отговор

    До коментар #65 от "шах":

    Нали и аз тъй казвам
    Всичко е било Дагаворено в Аляска
    5Д шахматиста на токчета надиграва всички без изобщо да излезе от бункера
    Уникален

    Коментиран от #98

    12:15 01.03.2026

  • 89 Т Живков

    4 5 Отговор
    СЛЕДВАЩИЯ Е ПУСИН

    12:15 01.03.2026

  • 90 Читател

    4 4 Отговор

    До коментар #76 от "Днес пише, че":

    "Русия щяла да предложи връщането на АЕЦ Запорожие и изтегляне от частично окупираните области"

    И къде го пише това нещо - в опорките от посолството ли?

    Мечтиии козяшки ....

    Коментиран от #132

    12:15 01.03.2026

  • 91 Хеми значи бензин

    3 4 Отговор

    До коментар #50 от "Всички козячета":

    Освен в Унгария и Словакия никъде в ЕС не можеш да обмениш рубли. Тоалетната хартия е по ценна от тях.

    Коментиран от #97

    12:16 01.03.2026

  • 92 Маша

    3 4 Отговор
    защо не носи траур?

    Коментиран от #100

    12:16 01.03.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Те Мосад

    5 4 Отговор

    До коментар #66 от "Тебе Мосад":

    Сега са нацистите бре момче. Терористична организация на 100%

    Коментиран от #101

    12:16 01.03.2026

  • 95 Кравар

    4 2 Отговор

    До коментар #85 от "Иран е свтовния спонсор":

    Аааа бъркаш ИДИЛ и Ал Кайда и талибаните са наши отрочета

    12:17 01.03.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Хеми, бендзинджио,

    3 1 Отговор

    До коментар #91 от "Хеми значи бензин":

    приготви си от утре по 5 говежди долара за литър нафта.

    12:17 01.03.2026

  • 98 Надигра 1 ,2 милиона ватенки

    3 3 Отговор

    До коментар #88 от "Адрес 4000":

    Надигра ги в гробищата.

    Коментиран от #106

    12:17 01.03.2026

  • 99 Нека да пиша

    2 3 Отговор

    До коментар #69 от "Данко Харсъзина":

    Майка ти бозае на турските тираджии,да преизпълни петилетката ,да стане стахановка на околовръстното..

    Коментиран от #109

    12:18 01.03.2026

  • 100 Учуден

    4 1 Отговор

    До коментар #92 от "Маша":

    Че защо да носи траур - бая черни чували заминаха за краварника.

    Коментиран от #102

    12:19 01.03.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Шекелджаков

    4 1 Отговор

    До коментар #84 от "Ташаков":

    Вече 48 часа не сме спали в тролфермата на Оземпика! Два дни няма нито ред в новините за 404 и наркоманизирания ни еврей Зеленко!

    12:20 01.03.2026

  • 104 В България Мосад

    5 2 Отговор

    До коментар #66 от "Тебе Мосад":

    винаги са били трепани поголовно. Имат верно някой друг успешен терористичен акт но десетки са агентите им които сме зачистили. Само между 1984 и 1987 са над 11 а след демокрацията са поне 8

    Коментиран от #117

    12:20 01.03.2026

  • 105 Констатация

    2 3 Отговор
    МнВР на РФ откри Топлата вода!!! -))) Дедо Путин да внимава с "Договорняка"!!!! -)))))))

    Коментиран от #112

    12:21 01.03.2026

  • 106 Учуден

    4 2 Отговор

    До коментар #98 от "Надигра 1 ,2 милиона ватенки":

    Ами защо тогава укрите отстъпват и защо до сега са разменили 14 000 тела на укри срещу само 158 на руснаци.

    Коментиран от #119, #137

    12:21 01.03.2026

  • 107 Москва

    3 5 Отговор
    Да го дуфа. Вън от Украйна

    Коментиран от #120

    12:21 01.03.2026

  • 108 Измамата

    4 2 Отговор
    и въвеждането в заблуждение на противниковата страна са легитимни тактически инструменти в една война още от древността. Разрастването на НАТО под благовиден предлог беше подобна тактика, на която руснаците дадоха отпор чак в Украйна. Защо с Иран или Китай подходът да е различен.

    12:21 01.03.2026

  • 109 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор

    До коментар #99 от "Нека да пиша":

    Нямаш даже собствена мисъл да съчиниш нещо различно и само ме преписваш. Толкова сте нефелни неможачите в сектата на лама Мирчев.

    12:22 01.03.2026

  • 110 Добре бре девойче

    2 2 Отговор

    До коментар #101 от "Кво момче":

    Не си момче. Или и девойка не си а от унея сложните ?..

    12:22 01.03.2026

  • 111 Сега

    4 1 Отговор
    пак ли е виновен ЕС?

    Коментиран от #118

    12:22 01.03.2026

  • 112 Учуден

    4 3 Отговор

    До коментар #105 от "Констатация":

    Какво стана със зеления - отписахте ли го вече.

    Коментиран от #166

    12:23 01.03.2026

  • 113 Смех с ватенки

    4 4 Отговор
    Аятолаха наруши Минските споразумения.

    12:23 01.03.2026

  • 114 Гост

    3 1 Отговор
    Всеки луд параноик може да се оправдае, че ви е нападнал превантивно, защото е видял някаква заплаха във ваше лице.

    12:23 01.03.2026

  • 115 Какво стана

    2 4 Отговор
    с голямото приятелство?Многополюсния,нов световен ред?

    Коментиран от #152

    12:23 01.03.2026

  • 116 Факт

    3 4 Отговор
    То и Русия провеждаше "учения" с "отпускари" край украинската граница, пък нападна Украйна и отвори широкомащабна война на територията й.
    Русия наруши грубо международното право и няма остнование да се позовава на него.

    Коментиран от #121, #128

    12:24 01.03.2026

  • 117 Това е без

    3 1 Отговор

    До коментар #104 от "В България Мосад":

    калушковците предполагам? Трябва и тях да добавиш

    12:24 01.03.2026

  • 118 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #111 от "Сега":

    Не, но ще плати сметката.

    12:24 01.03.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Зевзек

    3 1 Отговор

    До коментар #107 от "Москва":

    Ама май зеления взе да го дуфа

    Коментиран от #145

    12:24 01.03.2026

  • 121 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #116 от "Факт":

    Е, какво бяха отзивите за Русия?
    Ще видим ли същите отзиви и за краварника и Израел или пак ще мерите с различен аршин, по либерастки?

    12:25 01.03.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Цък

    2 1 Отговор
    Защо по българските медии изведнъж секнаха новините от войната. Какво се случва толкова лошо че мълчат. Убити 150 момичета в девическо училище и друго какво ….

    12:26 01.03.2026

  • 124 хаха 🤣

    2 3 Отговор

    До коментар #87 от "Захарова":

    как да изглежда на 1 изпит литър одеколон🤣 🤣 🤣

    12:26 01.03.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 незнайко

    3 2 Отговор
    Докато не бъде ударен БЕЛИЯ ДОМ тези войни няма да спрат ! Може би Иран ще е страната която няма да издържи на провокациите и ще рискува по подобие на бомбите в Япония ! А дано ама надали !!!

    12:27 01.03.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Антитрол

    3 4 Отговор

    До коментар #116 от "Факт":

    "Русия наруши грубо международното право и няма остнование да се позовава на него"

    Пък господарите ти преди това изобщо не го нарушиха нали като нападнаха Ирак, Либия, Сирия, Югославия.

    Ама трябва да си казва на черното бяло че иначе няма да има за баничка.

    Коментиран от #140

    12:27 01.03.2026

  • 129 койдазнай

    2 3 Отговор
    Да се прикриват зад преговори?!? Захарова за коя война говори???

    12:27 01.03.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Гост

    4 2 Отговор
    В страна, от клубът на богатите, няма руска пропаганда. Тука пее само ДВ, а glupaci - колкото щеш.

    12:28 01.03.2026

  • 132 Без майтап

    1 5 Отговор

    До коментар #90 от "Читател":

    Bloomberg: Русия е готова да се изтегли от атакувани от нея украински земи.
    Русия е готова да:

    Изтегли войските си от Сумска, Харковска и Днепропетровска области;
    Да се откаже от претенциите си към контролираните от Украйна части от Херсонска и Запорожка области;
    Да се съгласи с водено от САЩ наблюдение на прекратяването на огъня;
    Да се откаже от исканията за намаляване на числеността на украинската армия.

    От днес е.

    12:28 01.03.2026

  • 133 И за пореден път се оказва

    6 1 Отговор
    Че може единствено на информация от братска Русия да се вярва. Говори Москва е Говори истината. Обективно и честно

    12:28 01.03.2026

  • 134 А Вашите удари

    3 4 Отговор
    всеки ден по мирни граждани на Украйна какви са ма пияницо?

    12:28 01.03.2026

  • 135 Начо

    4 4 Отговор
    Честита баба Марта на аятолаха

    12:28 01.03.2026

  • 136 Появява се Маша Захарова

    3 1 Отговор
    и Оземпика от Крушари помята в златната си тоалетна.

    12:29 01.03.2026

  • 137 Питащ

    6 2 Отговор

    До коментар #106 от "Учуден":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #150, #151

    12:29 01.03.2026

  • 138 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Трябва да се направи всичко":

    Лозето не ще молитва, а мотика!
    Вие какво направихте за потапянето на самолетоносачите? В Иран се търсят върховни главнокомандващи, началник щабове, министри на отбраната. Защо не си предложите услугите?

    12:29 01.03.2026

  • 139 Кьорав

    3 1 Отговор
    карти не играе. Добра стара поговорка. За т.нар. Запад доминацията винаги е била основната и единствена ценност. Руснаците наивно
    считаха, че копирането на западните модели ще ги направи по-приемливи за европейците например. Иранците пък залагаха на международното право. Китай пък разчиташе прекалено на бизнеса и западния култ към парите но също се разочарова.
    Доминацията обаче, тотална и безусловна е това, което движи западния свят.
    Нарушават
    Светът разбира това по трудния начин. Две световни войни не бяха достатъчни.

    12:29 01.03.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 БАААА ДА ЗЕМЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #122 от "Омазана ватенка":

    ДА НАСТИНЕ, АКО СЪ ОКЪПИ.

    12:29 01.03.2026

  • 142 Горките козячета

    4 2 Отговор

    До коментар #125 от "ГАРЬКИЕТЕ КРЕПАСТНЯШКИ":

    Че какви са господарите ти че да се месят на суверенна държава - Израел също няма право да притежава ядрени оръжия ама за там не ревете щото грантовете идват от един унгарски евреин ли?

    Коментиран от #184

    12:29 01.03.2026

  • 143 Българин

    3 1 Отговор
    Днес е 1 ви Март - денят на Баба Марта!
    До всички Българи от Мен!

    Честита Баба Марта!
    Първата лястовица да Ви носи шастие,
    първият щъркел успехи, а първата
    мартеничка - здраве за цялата година!

    12:30 01.03.2026

  • 144 Зловещо

    5 1 Отговор
    Русия провеждаше "учения" с "отпускари" край украинската граница, пък нападна Украйна и отвори широкомащабна война на територията й.
    Русия наруши грубо международното право и няма остнование да се позовава на него.

    12:30 01.03.2026

  • 145 Зеленски много се радва

    2 2 Отговор

    До коментар #120 от "Зевзек":

    на събитията. Израел и САЩ съсипаха поредния и най-важният съюзник и доставчик на оръжия на Русия.

    12:31 01.03.2026

  • 146 Путин

    0 3 Отговор
    Искам си стария световен ред!

    12:31 01.03.2026

  • 147 Руската пропаганда

    2 3 Отговор

    До коментар #119 от "Руската пропаганда":

    Е 100% истина! Громи атлантическите лъжи и олигофрении на който никой вече не вярва

    12:31 01.03.2026

  • 148 Чакай малко

    3 2 Отговор
    Украйна няма право да се въоръжава ли?

    Коментиран от #154

    12:32 01.03.2026

  • 149 Пияна сган

    3 3 Отговор
    На ред е Оку.паторчето . От същото лекарство и в двойна доза.

    12:33 01.03.2026

  • 150 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #137 от "Питащ":

    Ами за да може козячетата да забравят колко "силно и сплотено" е станало НАТО-то им и как ЕС просперирал икономически. Направо амнезия получиха за тези опорки.

    12:33 01.03.2026

  • 151 Ъъъъ

    0 1 Отговор

    До коментар #137 от "Питащ":

    За да има месо за канибалите!

    12:33 01.03.2026

  • 152 Никога няма да има

    1 3 Отговор

    До коментар #115 от "Какво стана":

    такова нещо като Многополюсен ред. Редът е само един- САЩ ръководи всички останали.

    Коментиран от #159

    12:34 01.03.2026

  • 153 НАША МАРА ЗАБАЛЕЛА

    2 2 Отговор
    ЗАХАТЕЛА МАЛАКО, НО НЕ НАШЛА И В БУНКЕР НА КАРЛИКА.

    12:34 01.03.2026

  • 154 Чакай много

    3 1 Отговор

    До коментар #148 от "Чакай малко":

    А Иран няма право да си въоръжава ли? Защо така са двойни стандартите на нашите козячета.

    Коментиран от #163, #169

    12:35 01.03.2026

  • 155 Розовото пони Путин 🦄

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    И аз в същото положение в бункера, но не е много лошо 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    12:35 01.03.2026

  • 156 Многоходовото

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Всички козячета":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    12:37 01.03.2026

  • 157 нннн

    1 0 Отговор
    Ами, вярно е! И преди, и сега уж преговаряха, а САЩ са подготввли нападението.

    12:37 01.03.2026

  • 158 Още

    2 0 Отговор
    веднъж се доказа на практика, че малкият Израел управлява голямата империя САЩ. Това е факт, който преди години беше отричан като "конспиративна теория". Днес това положение дори не се прикрива.

    Коментиран от #167

    12:37 01.03.2026

  • 159 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #152 от "Никога няма да има":

    "САЩ ръководи всички останали"

    САЩ ръководи единствено наведените евроатлантици а пък САЩ го ръководят евреите защото те държат парите му.

    12:37 01.03.2026

  • 160 Само да попитам

    2 1 Отговор
    А помните ли как бе замаскирана войната срещу Украйна? Кофте да ти приложат същите номера.

    12:38 01.03.2026

  • 161 Кирил

    2 2 Отговор
    Руската пво в Иран се оказа абсолютно безполезна

    Коментиран от #165

    12:38 01.03.2026

  • 162 НУ КАРЛИК ПАГАДИ

    0 1 Отговор
    ПОСЛЕ ПРАСЧА, ТИКВА И КАУНЯ И ТЕБЯ НА СТОЛ ПРИНЕСУТЬ ВОТ.

    12:38 01.03.2026

  • 163 Естествено, че не. Иран няма право

    1 0 Отговор

    До коментар #154 от "Чакай много":

    да има ЯО. Само тези 9 ядрени държави могат да имат ЯО- САЩ, Великобритания, Франция, Китай, Русия, Израел, Северна Корея, Индия и Пакистан. Никой друг.

    12:39 01.03.2026

  • 164 Трагедията

    0 0 Отговор
    на Израел е, че и този път няма да е достатъчно. След операцията пак ще бутат САЩ във война с Иран. В Иран живеят над 90 милиона души. Няма как всички изведнъж да признаят талмуда, нали.

    12:40 01.03.2026

  • 165 КАК БЕЗПОЛЕЗНА?

    0 0 Отговор

    До коментар #161 от "Кирил":

    ПОКАЗА НА ИЗРАЕЛ, КЪДЕ СЕ Е СКРИЛ АЯТОЛАХА.

    12:40 01.03.2026

  • 166 Зеленски е много добре

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Учуден":

    радва се на събитията.

    Коментиран от #172

    12:41 01.03.2026

  • 167 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #158 от "Още":

    "малкият Израел управлява голямата империя САЩ"

    "Голямата империя САЩ" се управлява от няколко еврейски фамилии които там ги наричат "дълбоката държава" и държат федералния резерв и монетния двор и тъй като са евреи те изпълняват всяка прищевка на Израел.

    Така че не се чуди

    12:41 01.03.2026

  • 168 Иран

    0 1 Отговор
    са си виновни. Да махат тази фатва за ядрено оръжие и повече евреите няма да ги нападат.

    12:42 01.03.2026

  • 169 Иран не трябва да има ЯО

    4 0 Отговор

    До коментар #154 от "Чакай много":

    защото е диктаторски режим.
    Вижте какво прави Путин. Един л.уд ни стига.

    Коментиран от #174, #175, #176

    12:42 01.03.2026

  • 170 чичо ви дончо

    0 2 Отговор
    Тактиката на преговорите работи, сега идва ред за насрочена среща с руски представители за продуктивни преговори.

    12:43 01.03.2026

  • 171 ТАЯ НА ФОТОТО, СЪДЕЙКИ

    1 2 Отговор
    ПО НОСА Ѝ, СЯКАШ Е ИГРАЛА НЯКОЛКО РУНДА СРЕЩУ УСИК.

    12:44 01.03.2026

  • 172 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #166 от "Зеленски е много добре":

    Да да, много е радостен зеления като гледа как ракетите Пейтриът вървят пи 10-15 наведнъж да защитават американските бази и Израел - познай дали ще има за него.

    Коментиран от #181

    12:44 01.03.2026

  • 173 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Смешко":

    Само Провокаторът бди!

    12:46 01.03.2026

  • 174 НЕ Е ЛУД КАРЛИКА,

    1 1 Отговор

    До коментар #169 от "Иран не трябва да има ЯО":

    А Е АМЕРИКАНСКИ ШПИОНИН СЪС ЗАДАЧА, ДА ЛИКВИДИРА РФ. ЗАСЕГА УСПЕШНО СЕ СПРАВЯ.

    12:47 01.03.2026

  • 175 Иран не може да има ЯО

    0 1 Отговор

    До коментар #169 от "Иран не трябва да има ЯО":

    не защото е диктаторски режим, а защото има Договор за неразпространение на ЯО /ДНЯО/, според който единствено 9 държави имат това право. Иран не е сред тях.

    Коментиран от #179, #183, #189

    12:47 01.03.2026

  • 176 Чакай много

    4 0 Отговор

    До коментар #169 от "Иран не трябва да има ЯО":

    "защото е диктаторски режим"

    Пък Израел не е диктаторски режим нали - и кой определя кой е "диктаторски режим" - господарите ти ли. Който има нефт и не го дава на господарите ти е "диктатор". Ето ние си дадохме златото за без пари и сме "демократи".

    Коментиран от #190

    12:48 01.03.2026

  • 177 САЩ

    2 0 Отговор
    Пак станаха за смях. Светът отново стана свидетел на кой е на подчинение американското правителство. Един голям балон, в който всички са кукли на конци.

    Коментиран от #182

    12:49 01.03.2026

  • 178 Бригада Чавдар

    0 0 Отговор
    Наесен на жълтите павета!

    12:50 01.03.2026

  • 179 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #175 от "Иран не може да има ЯО":

    "Иран не е сред тях"

    Ами той и Израел не сред тях ама има - защо така?

    12:50 01.03.2026

  • 180 русия е ислям

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "❗❗❗❗❗❗❗❗":

    Ти май живееш в някакъв друг свят.Американците май не знаят за глупостите и измишльотините за които джафкаш Кажи я тая новина на цялото ръководство на Иран ама първо се поразрови да ги намериш между отломките 😀

    12:51 01.03.2026

  • 181 Скоро започват сами да си

    2 3 Отговор

    До коментар #172 от "Учуден":

    правят ПВО, ракети, вече имат и далекобойни, скоро и балистични. Украйна ще бъде най-развитата във военно отношение държава в Европа. Това е резултата от войната - Украйна ще стане лидер в производството на ракети и дронове.

    Коментиран от #186

    12:51 01.03.2026

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Разбира се

    2 1 Отговор

    До коментар #175 от "Иран не може да има ЯО":

    че може и ще има. Особено след тези скорошни развития. Да не са луди да стоят незащитени като обект на някакви извратени ционистки хрумвания.

    Коментиран от #210

    12:52 01.03.2026

  • 184 КАПЕЙКА

    1 1 Отговор

    До коментар #142 от "Горките козячета":

    У ИЗРАЕЛЕ НЕТУ ЯДЕРНИЕ АРУЖИЯ, НО ЕСЛИ НАЛОЖИТЬСЯ ОН ЩЯ БУДЯТЬ ДА ГИ АПАТРЕБИ ВОТ.

    12:54 01.03.2026

  • 185 Zеленски

    5 2 Отговор
    ботоксовия сатанист да си копа гроба и да скача доброволно вътре

    12:55 01.03.2026

  • 186 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #181 от "Скоро започват сами да си":

    Ха ха ха без ток как се правят ракети можеш ли ми каза - ами до сега що не си правеха ами ревът на запада.

    От къде ви копат такива обратното на остри.

    Коментиран от #209

    12:55 01.03.2026

  • 187 И руското

    4 3 Отговор
    нападение срещу Украйна беше планирано, докато късото лъжеше, че такава война е абсурдна

    12:56 01.03.2026

  • 188 Васил

    4 1 Отговор
    Амиииииииии а рашистите не действат ли същият начин както се казва крадеца вика дръжте крадеца.

    12:57 01.03.2026

  • 189 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #175 от "Иран не може да има ЯО":

    и Корея не беше в списъка...
    Ще ги допишат впоследствие. Няма проблем.

    12:57 01.03.2026

  • 190 Диктаторски режим ли

    3 1 Отговор

    До коментар #176 от "Чакай много":

    беше соца при бай Тошо?
    Повече от 30 г. с менте-избори?
    В Иран брадатите са от 1979 г.
    В Русия - пожизнен президент Путин.
    Диктаторските режими си приличат.

    12:57 01.03.2026

  • 191 Казуар

    2 3 Отговор
    Захаринке, ударите срещу Иран станаха защото преговорите се въртяха в кръг.

    12:58 01.03.2026

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 Видяхте ли

    3 5 Отговор
    колко са "добри"противоракетните ви системи,а смръдло руска?Видяхте и напълнихте гащичките.

    12:59 01.03.2026

  • 194 След

    1 3 Отговор
    всичко това е повече от сигурно, че Иран ще има ядрени оръжия в съвсем недалечното бъдеще.
    Навярно това е бил и планът на Натаниау

    Коментиран от #196

    13:00 01.03.2026

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Фарфалюлю

    2 1 Отговор

    До коментар #194 от "След":

    Ше има само тиня. Нищо друго. Сащ ше ги отстр,елят като пуйки.

    13:03 01.03.2026

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 ганю

    0 1 Отговор
    това е по промера на Русия
    и са преговори, ама докато преговаряме малко кютек
    после киев за три дни
    пак Руски модел
    който го може го може

    13:07 01.03.2026

  • 201 Лев Толстой

    2 0 Отговор
    Мадуро, аятолаха , да се готви и лай…ото в кремъл, че много изстрада този мил братски народ. не бе крепостничество, после комунистически терор, сега посткомунистически имперски фанатизъм. Стига!

    13:11 01.03.2026

  • 202 ей мухльо

    2 2 Отговор

    До коментар #84 от "Ташаков":

    🌽👃👃👃👃👃👃👃🌽💀☠

    13:11 01.03.2026

  • 203 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 204 Кретени

    1 0 Отговор
    С кретените ви!

    13:16 01.03.2026

  • 205 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 Релевантност

    1 0 Отговор
    Когато Израел атакува първи Иран, това е "превантивен удар". Когато Русия атакува първа Украйна е "агресия". Хора мислете...

    Коментиран от #208

    13:24 01.03.2026

  • 208 Няма данни

    0 0 Отговор

    До коментар #207 от "Релевантност":

    Украйна да прави Ядрени бомби като Иран. Нещо си объркан в цялата ситуация.

    13:26 01.03.2026

  • 209 Няма никакви

    0 0 Отговор

    До коментар #186 от "Учуден":

    проблеми. Производство върви. Даже казаха, че балистичната ракета вече била готова. Предстои тестване на руска територия. Украинците са много по-различни от руснаците. Изобщо не са толкова глупави като тях. Високотехнологична нация са. Вече продават украински дронове на САЩ.

    13:29 01.03.2026

  • 210 Няма как

    0 0 Отговор

    До коментар #183 от "Разбира се":

    Само тези 9 ядрени държави могат да имат- САЩ, Великобритания, Франция, Китай, Русия, Израел, Северна Корея, Индия и Пакистан. Никой друг.

    13:29 01.03.2026

Новини по държави:
