Говори Москва: Ударите срещу Техеран са били планирани под прикритието на преговори

Ударите срещу Иран са били планирани под прикритието на преговори с Техеран, тактика, която Западът вече е тествал с Минските споразумения. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова за Soloviev Live, цитирана от ТАСС.
"Нямаше разговори за оттегляне на Иран от преговорите, никакви драстични стъпки. Съответно, тези удари са били планирани, както мнозина казаха днес, както тук, така и в чужбина, под прикритието на тези, за които се твърди, че водят преговори с тези, които са извършили тези удари, заяви тя. Така че, ние виждаме тази тактика отново. Тя вече е тествана и използвана в продължение на много години, когато западняците обсъждаха Минските споразумения."
Дипломатът припомни, че Западът многократно е заявявал по отношение на Минските споразумения, че "са необходими консултации за това как се прилагат, че Русия трябва да ги прилага още по-стриктно и че са необходими преговори". "И тогава изведнъж казаха, че просто мамят всички и всъщност целят да милитаризират режима в Киев", отбеляза Захарова.
Припомняме, че САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран в събота. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи от Иран.
Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна ответна операция. Съобщени са изстрелвания на ракети и дронове от Иран, а в района на Тел Авив са се чули сирени за въздушна тревога. Според информационната агенция Mehr, американски военни бази в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия също са били ударени.
Държави в региона затварят въздушното си пространство, а авиокомпаниите спират полетите.
2 Копейкин Костя
Е защо не предупредихте иранските другари за това? Защо не прибрахте аятолаха в Масква, за да го предпазите? М?
Коментиран от #5, #48, #65
11:56 01.03.2026
3 Трябва да се направи всичко
Коментиран от #26, #61, #138
11:56 01.03.2026
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #25
11:57 01.03.2026
5 Глас от бункера
До коментар #2 от "Копейкин Костя":Не познавам никакъв Аятолах!
11:58 01.03.2026
7 Данко Харсъзина
Коментиран от #30, #46
11:58 01.03.2026
8 Ционист
Е,само си лаете !
Коментиран от #205
11:58 01.03.2026
10 Ъъъъ
До коментар #1 от "Жълтoпаважен клoшaр от ППДБ":Лама атанасов, как е ? Расте ли, расте ли?😂
Коментиран от #18, #34
11:59 01.03.2026
11:59 01.03.2026
12 Конфети "Земя-въздух-земя "
13 ❗❗❗❗❗❗❗❗
-обгради САЩ в целия Персийски залив
-бомбардира всички
основни американски военни бази в района, предизвиквайки мащабни разрушения
-собственоръчно блокира Ормузкия проток и Червено море чрез съюзниците си хути в Йемен
И ако американските самолетоносачи и военни кораби не се оттеглят, те ще бъдат потопени.
11:59 01.03.2026
14 Аятолаха
11:59 01.03.2026
15 Дзак
Коментиран от #50
11:59 01.03.2026
17 Данко Харсъзина
12:00 01.03.2026
18 Копеи не се отклонявай от темата!
До коментар #10 от "Ъъъъ":Ще бъдеш изритан от форума!
12:00 01.03.2026
19 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
До коментар #1 от "Жълтoпаважен клoшaр от ППДБ":Залужни го клати като Иранска ракета железен купол🤣🤣
Коментиран от #155
12:00 01.03.2026
20 Име
До коментар #13 от "❗❗❗❗❗❗❗❗":Поредния Провокатор на линия!
12:00 01.03.2026
Коментиран от #173, #206
12:00 01.03.2026
23 Наблюдател
Нищо ново под слънцето.
12:00 01.03.2026
24 Да се чете
12:01 01.03.2026
25 Бритиш петролиум
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Ааа,нема а стане.
12:01 01.03.2026
26 Соваж бейби
До коментар #3 от "Трябва да се направи всичко":Абе не говори глупости ,този самолетоносач с още няколко кораба са достатъчно дори за Европа да ни видят сметката .Иранци с лъжи ,фантазия и шантаж ли го потопи или с молитви ?
Коментиран от #197, #199
12:01 01.03.2026
27 Мда
До коментар #17 от "Данко Харсъзина":Хамейни на се скри в бункера като ботокса.
12:01 01.03.2026
29 Чавдар
Коментиран от #41
12:02 01.03.2026
30 Брадвата
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":Томахавките нямат дръжки
12:02 01.03.2026
31 Светът оглушително
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
АКО НЕ ИЗГРЕЕ ОТ ИЗТОК , ЗНАЧИ Е СТАНАЛО НЕЩО МНОГО СЕРИОЗНО :)
12:02 01.03.2026
34 Амиии
До коментар #10 от "Ъъъъ":Лама женерал Атанасов расте само на шекели в банковата сметка.
Коментиран от #44, #64
12:02 01.03.2026
36 Ходжа Копейкин
И,дрежно ще крещим Аллаху Акбар!
Коментиран от #54
12:02 01.03.2026
37 Виж как
До коментар #35 от "Руската пропаганда":от опит знаеш
12:02 01.03.2026
39 Хеми значи бензин
12:03 01.03.2026
До коментар #29 от "Чавдар":Без Владимир Владимирович животът ми губи смисъл.
12:03 01.03.2026
12:03 01.03.2026
43 Спиди Гонзалес
12:04 01.03.2026
До коментар #34 от "Амиии":На лама Волгин сметката расте само в евро. Сметката на аятолах Копейкин- тоже!
12:04 01.03.2026
12:04 01.03.2026
47 Копейки
Коментиран от #70
12:05 01.03.2026
48 иван костов
До коментар #2 от "Копейкин Костя":Нищо де, сега нали натриват ционистките мутри! Такива красиви пейзажи от тел авив и базите, галят около! Пък другарето от Пентагона вика- няма, няма то само леки повреди, мазилка шпакловка, такива работи!😂😂😂 И всички са живи и здрави!😂😂😂😂😂😂
Коментиран от #66
12:05 01.03.2026
12:05 01.03.2026
50 Всички козячета
До коментар #16 от "Румен Решетников":вече пета година чакаме Русия да фалира и да се разпадне път то ЕС фалира и НАТО се разпадна.
Коментиран от #91, #156
12:05 01.03.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Москва
До коментар #36 от "Ходжа Копейкин":Произлиза от думата "моск", която означава джамия.
12:06 01.03.2026
55 Ама Руска пияна шлю хо
12:06 01.03.2026
56 Га ти и
12:06 01.03.2026
58 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
........
СЛЕД ПОБЕДАТА ТАМ, РУСКИТЕ ВОЕННИ ЗАВОДИ НЯМА КАК ДА СПРАТ ИЗВЕДНЪЖ :)
НЕ Е УЗГОДНО ИКОНОМИЧЕСКИ - ЕДВА ЛИ ИМА ДЪРЖАВА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК СЪС 17 000 РАКЕТИ ЗА ПВО :)
12:07 01.03.2026
59 Питам
Коментиран от #63
12:07 01.03.2026
60 Тролче шекеларче на Оземпика
До коментар #43 от "Спиди Гонзалес":В сектата сме в шок! Иран не падна! Джералд Форд потъна! Тръмпоча го импийчват!
12:07 01.03.2026
61 И да ги потопят
До коментар #3 от "Трябва да се направи всичко":нищо няма да се промени. Когато си богат, нищо не може да те бутне. Построяваш нови. Но така или иначе САЩ имат доста самолетоносачи, така че + -1 е все тая. Иран е напълно безпомощен и този път.
Коментиран от #78
12:07 01.03.2026
62 НЕ "Говори Москва" а е факт !
12:07 01.03.2026
63 Отговарям
До коментар #59 от "Питам":Коги Оземпика от Крушари пак вземе да качи килата на 140.
12:08 01.03.2026
64 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров 😂
До коментар #34 от "Амиии":На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂
12:08 01.03.2026
65 шах
До коментар #2 от "Копейкин Костя":Путин играе дълга игра със запада. Даде Иран за да лапне цяла Украйна
12:08 01.03.2026
66 Тебе Мосад
До коментар #48 от "иван костов":Ще те намерят,както издирваха и унищожаваха нацисти до 90 те години.
Коментиран от #82, #94, #104
12:08 01.03.2026
67 руснак член кореспондент на Бан
По лесно е да потопите самолетоносач отколкото бмв е46 да ръждяса.
Коментиран от #72
12:09 01.03.2026
До коментар #65 от "шах":Трай там паси си овците о трай.
12:09 01.03.2026
70 Козячета
71 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
10 000 СЕВЕРНОКОРЕЙСКИ ПАТРИОТИ ЗАГИНАХА ЗА МАТЮШКАТА И
12:10 01.03.2026
Коментиран от #80
12:10 01.03.2026
73 Петър Първи-първият руски император
12:11 01.03.2026
74 Белият дом оправда атаката
Коментиран от #85
12:12 01.03.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Днес пише, че
До коментар #65 от "шах":няма възможност, а и няма смисъл да продължава войната в Украйна. Отказва се от целта смяна на властта в Украйна. Русия щяла да предложи връщането на АЕЦ Запорожие и изтегляне от частично окупираните области, в замяна на възстановяването на положението от 2022, да ръководи отново трите области - Крим, Донецк и Луганск.
Коментиран от #90
12:12 01.03.2026
77 Гаджева
12:13 01.03.2026
78 Учуден
До коментар #61 от "И да ги потопят":"Когато си богат, нищо не може да те бутне"
Как може някой да е богат когато е затънал в дългове - краварите са богати само в опорките от посолството.
12:13 01.03.2026
79 Чуя ли само някой политик
12:13 01.03.2026
80 руснак член на Бан
До коментар #72 от "Ей Смех":Чшоу Бан найш кво е бе кауш
Коментиран от #93
12:13 01.03.2026
81 Путлер честната дума
12:14 01.03.2026
82 да бе да
До коментар #66 от "Тебе Мосад":Още не са намерили единият отнпалестинците упаствали в Мюнхенският атентат
12:14 01.03.2026
83 Маша и аятолаха
12:15 01.03.2026
84 Ташаков
Коментиран от #103, #202
12:15 01.03.2026
85 Иран е свтовния спонсор
До коментар #74 от "Белият дом оправда атаката":На терористите.Хузите Хизбула Хамас,Ислямска държава.Няма кой да ги търпи да направят адр.бойна глава и да изнудва целия свят.Анадъмо.
Коментиран от #95
12:15 01.03.2026
86 Москва
12:15 01.03.2026
87 Захарова
Коментиран от #124
12:15 01.03.2026
88 Адрес 4000
До коментар #65 от "шах":Нали и аз тъй казвам
Всичко е било Дагаворено в Аляска
5Д шахматиста на токчета надиграва всички без изобщо да излезе от бункера
Уникален
Коментиран от #98
12:15 01.03.2026
89 Т Живков
12:15 01.03.2026
90 Читател
До коментар #76 от "Днес пише, че":"Русия щяла да предложи връщането на АЕЦ Запорожие и изтегляне от частично окупираните области"
И къде го пише това нещо - в опорките от посолството ли?
Мечтиии козяшки ....
Коментиран от #132
12:15 01.03.2026
91 Хеми значи бензин
До коментар #50 от "Всички козячета":Освен в Унгария и Словакия никъде в ЕС не можеш да обмениш рубли. Тоалетната хартия е по ценна от тях.
Коментиран от #97
12:16 01.03.2026
92 Маша
Коментиран от #100
12:16 01.03.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Те Мосад
До коментар #66 от "Тебе Мосад":Сега са нацистите бре момче. Терористична организация на 100%
Коментиран от #101
12:16 01.03.2026
95 Кравар
До коментар #85 от "Иран е свтовния спонсор":Аааа бъркаш ИДИЛ и Ал Кайда и талибаните са наши отрочета
12:17 01.03.2026
97 Хеми, бендзинджио,
До коментар #91 от "Хеми значи бензин":приготви си от утре по 5 говежди долара за литър нафта.
12:17 01.03.2026
98 Надигра 1 ,2 милиона ватенки
До коментар #88 от "Адрес 4000":Надигра ги в гробищата.
Коментиран от #106
12:17 01.03.2026
99 Нека да пиша
До коментар #69 от "Данко Харсъзина":Майка ти бозае на турските тираджии,да преизпълни петилетката ,да стане стахановка на околовръстното..
Коментиран от #109
12:18 01.03.2026
100 Учуден
До коментар #92 от "Маша":Че защо да носи траур - бая черни чували заминаха за краварника.
Коментиран от #102
12:19 01.03.2026
103 Шекелджаков
До коментар #84 от "Ташаков":Вече 48 часа не сме спали в тролфермата на Оземпика! Два дни няма нито ред в новините за 404 и наркоманизирания ни еврей Зеленко!
12:20 01.03.2026
104 В България Мосад
До коментар #66 от "Тебе Мосад":винаги са били трепани поголовно. Имат верно някой друг успешен терористичен акт но десетки са агентите им които сме зачистили. Само между 1984 и 1987 са над 11 а след демокрацията са поне 8
Коментиран от #117
12:20 01.03.2026
105 Констатация
Коментиран от #112
12:21 01.03.2026
106 Учуден
До коментар #98 от "Надигра 1 ,2 милиона ватенки":Ами защо тогава укрите отстъпват и защо до сега са разменили 14 000 тела на укри срещу само 158 на руснаци.
Коментиран от #119, #137
12:21 01.03.2026
107 Москва
Коментиран от #120
12:21 01.03.2026
108 Измамата
12:21 01.03.2026
109 Данко Харсъзина
До коментар #99 от "Нека да пиша":Нямаш даже собствена мисъл да съчиниш нещо различно и само ме преписваш. Толкова сте нефелни неможачите в сектата на лама Мирчев.
12:22 01.03.2026
110 Добре бре девойче
До коментар #101 от "Кво момче":Не си момче. Или и девойка не си а от унея сложните ?..
12:22 01.03.2026
111 Сега
Коментиран от #118
12:22 01.03.2026
112 Учуден
До коментар #105 от "Констатация":Какво стана със зеления - отписахте ли го вече.
Коментиран от #166
12:23 01.03.2026
113 Смех с ватенки
12:23 01.03.2026
114 Гост
12:23 01.03.2026
115 Какво стана
Коментиран от #152
12:23 01.03.2026
116 Факт
Русия наруши грубо международното право и няма остнование да се позовава на него.
Коментиран от #121, #128
12:24 01.03.2026
117 Това е без
До коментар #104 от "В България Мосад":калушковците предполагам? Трябва и тях да добавиш
12:24 01.03.2026
118 Гост
До коментар #111 от "Сега":Не, но ще плати сметката.
12:24 01.03.2026
120 Зевзек
До коментар #107 от "Москва":Ама май зеления взе да го дуфа
Коментиран от #145
12:24 01.03.2026
121 Гост
До коментар #116 от "Факт":Е, какво бяха отзивите за Русия?
Ще видим ли същите отзиви и за краварника и Израел или пак ще мерите с различен аршин, по либерастки?
12:25 01.03.2026
123 Цък
12:26 01.03.2026
124 хаха 🤣
До коментар #87 от "Захарова":как да изглежда на 1 изпит литър одеколон🤣 🤣 🤣
12:26 01.03.2026
126 незнайко
12:27 01.03.2026
128 Антитрол
До коментар #116 от "Факт":"Русия наруши грубо международното право и няма остнование да се позовава на него"
Пък господарите ти преди това изобщо не го нарушиха нали като нападнаха Ирак, Либия, Сирия, Югославия.
Ама трябва да си казва на черното бяло че иначе няма да има за баничка.
Коментиран от #140
12:27 01.03.2026
129 койдазнай
12:27 01.03.2026
131 Гост
12:28 01.03.2026
132 Без майтап
До коментар #90 от "Читател":Bloomberg: Русия е готова да се изтегли от атакувани от нея украински земи.
Русия е готова да:
Изтегли войските си от Сумска, Харковска и Днепропетровска области;
Да се откаже от претенциите си към контролираните от Украйна части от Херсонска и Запорожка области;
Да се съгласи с водено от САЩ наблюдение на прекратяването на огъня;
Да се откаже от исканията за намаляване на числеността на украинската армия.
От днес е.
12:28 01.03.2026
133 И за пореден път се оказва
12:28 01.03.2026
134 А Вашите удари
12:28 01.03.2026
135 Начо
12:28 01.03.2026
136 Появява се Маша Захарова
12:29 01.03.2026
137 Питащ
До коментар #106 от "Учуден":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #150, #151
12:29 01.03.2026
138 Българин
До коментар #3 от "Трябва да се направи всичко":Лозето не ще молитва, а мотика!
Вие какво направихте за потапянето на самолетоносачите? В Иран се търсят върховни главнокомандващи, началник щабове, министри на отбраната. Защо не си предложите услугите?
12:29 01.03.2026
139 Кьорав
считаха, че копирането на западните модели ще ги направи по-приемливи за европейците например. Иранците пък залагаха на международното право. Китай пък разчиташе прекалено на бизнеса и западния култ към парите но също се разочарова.
Доминацията обаче, тотална и безусловна е това, което движи западния свят.
Нарушават
Светът разбира това по трудния начин. Две световни войни не бяха достатъчни.
12:29 01.03.2026
141 БАААА ДА ЗЕМЕ
До коментар #122 от "Омазана ватенка":ДА НАСТИНЕ, АКО СЪ ОКЪПИ.
12:29 01.03.2026
142 Горките козячета
До коментар #125 от "ГАРЬКИЕТЕ КРЕПАСТНЯШКИ":Че какви са господарите ти че да се месят на суверенна държава - Израел също няма право да притежава ядрени оръжия ама за там не ревете щото грантовете идват от един унгарски евреин ли?
Коментиран от #184
12:29 01.03.2026
143 Българин
До всички Българи от Мен!
Честита Баба Марта!
Първата лястовица да Ви носи шастие,
първият щъркел успехи, а първата
мартеничка - здраве за цялата година!
12:30 01.03.2026
144 Зловещо
Русия наруши грубо международното право и няма остнование да се позовава на него.
12:30 01.03.2026
145 Зеленски много се радва
До коментар #120 от "Зевзек":на събитията. Израел и САЩ съсипаха поредния и най-важният съюзник и доставчик на оръжия на Русия.
12:31 01.03.2026
146 Путин
12:31 01.03.2026
147 Руската пропаганда
До коментар #119 от "Руската пропаганда":Е 100% истина! Громи атлантическите лъжи и олигофрении на който никой вече не вярва
12:31 01.03.2026
148 Чакай малко
Коментиран от #154
12:32 01.03.2026
149 Пияна сган
12:33 01.03.2026
150 Учуден
До коментар #137 от "Питащ":Ами за да може козячетата да забравят колко "силно и сплотено" е станало НАТО-то им и как ЕС просперирал икономически. Направо амнезия получиха за тези опорки.
12:33 01.03.2026
151 Ъъъъ
До коментар #137 от "Питащ":За да има месо за канибалите!
12:33 01.03.2026
152 Никога няма да има
До коментар #115 от "Какво стана":такова нещо като Многополюсен ред. Редът е само един- САЩ ръководи всички останали.
Коментиран от #159
12:34 01.03.2026
153 НАША МАРА ЗАБАЛЕЛА
12:34 01.03.2026
154 Чакай много
До коментар #148 от "Чакай малко":А Иран няма право да си въоръжава ли? Защо така са двойни стандартите на нашите козячета.
Коментиран от #163, #169
12:35 01.03.2026
155 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #19 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":И аз в същото положение в бункера, но не е много лошо 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
12:35 01.03.2026
156 Многоходовото
До коментар #50 от "Всички козячета":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
12:37 01.03.2026
157 нннн
12:37 01.03.2026
158 Още
Коментиран от #167
12:37 01.03.2026
159 Запознат
До коментар #152 от "Никога няма да има":"САЩ ръководи всички останали"
САЩ ръководи единствено наведените евроатлантици а пък САЩ го ръководят евреите защото те държат парите му.
12:37 01.03.2026
160 Само да попитам
12:38 01.03.2026
161 Кирил
Коментиран от #165
12:38 01.03.2026
162 НУ КАРЛИК ПАГАДИ
12:38 01.03.2026
163 Естествено, че не. Иран няма право
До коментар #154 от "Чакай много":да има ЯО. Само тези 9 ядрени държави могат да имат ЯО- САЩ, Великобритания, Франция, Китай, Русия, Израел, Северна Корея, Индия и Пакистан. Никой друг.
12:39 01.03.2026
164 Трагедията
12:40 01.03.2026
165 КАК БЕЗПОЛЕЗНА?
До коментар #161 от "Кирил":ПОКАЗА НА ИЗРАЕЛ, КЪДЕ СЕ Е СКРИЛ АЯТОЛАХА.
12:40 01.03.2026
166 Зеленски е много добре
До коментар #112 от "Учуден":радва се на събитията.
Коментиран от #172
12:41 01.03.2026
167 Запознат
До коментар #158 от "Още":"малкият Израел управлява голямата империя САЩ"
"Голямата империя САЩ" се управлява от няколко еврейски фамилии които там ги наричат "дълбоката държава" и държат федералния резерв и монетния двор и тъй като са евреи те изпълняват всяка прищевка на Израел.
Така че не се чуди
12:41 01.03.2026
168 Иран
12:42 01.03.2026
169 Иран не трябва да има ЯО
До коментар #154 от "Чакай много":защото е диктаторски режим.
Вижте какво прави Путин. Един л.уд ни стига.
Коментиран от #174, #175, #176
12:42 01.03.2026
170 чичо ви дончо
12:43 01.03.2026
171 ТАЯ НА ФОТОТО, СЪДЕЙКИ
12:44 01.03.2026
172 Учуден
До коментар #166 от "Зеленски е много добре":Да да, много е радостен зеления като гледа как ракетите Пейтриът вървят пи 10-15 наведнъж да защитават американските бази и Израел - познай дали ще има за него.
Коментиран от #181
12:44 01.03.2026
173 Дзак
До коментар #21 от "Смешко":Само Провокаторът бди!
12:46 01.03.2026
174 НЕ Е ЛУД КАРЛИКА,
До коментар #169 от "Иран не трябва да има ЯО":А Е АМЕРИКАНСКИ ШПИОНИН СЪС ЗАДАЧА, ДА ЛИКВИДИРА РФ. ЗАСЕГА УСПЕШНО СЕ СПРАВЯ.
12:47 01.03.2026
175 Иран не може да има ЯО
До коментар #169 от "Иран не трябва да има ЯО":не защото е диктаторски режим, а защото има Договор за неразпространение на ЯО /ДНЯО/, според който единствено 9 държави имат това право. Иран не е сред тях.
Коментиран от #179, #183, #189
12:47 01.03.2026
176 Чакай много
До коментар #169 от "Иран не трябва да има ЯО":"защото е диктаторски режим"
Пък Израел не е диктаторски режим нали - и кой определя кой е "диктаторски режим" - господарите ти ли. Който има нефт и не го дава на господарите ти е "диктатор". Ето ние си дадохме златото за без пари и сме "демократи".
Коментиран от #190
12:48 01.03.2026
177 САЩ
Коментиран от #182
12:49 01.03.2026
178 Бригада Чавдар
12:50 01.03.2026
179 Учуден
До коментар #175 от "Иран не може да има ЯО":"Иран не е сред тях"
Ами той и Израел не сред тях ама има - защо така?
12:50 01.03.2026
180 русия е ислям
До коментар #13 от "❗❗❗❗❗❗❗❗":Ти май живееш в някакъв друг свят.Американците май не знаят за глупостите и измишльотините за които джафкаш Кажи я тая новина на цялото ръководство на Иран ама първо се поразрови да ги намериш между отломките 😀
12:51 01.03.2026
181 Скоро започват сами да си
До коментар #172 от "Учуден":правят ПВО, ракети, вече имат и далекобойни, скоро и балистични. Украйна ще бъде най-развитата във военно отношение държава в Европа. Това е резултата от войната - Украйна ще стане лидер в производството на ракети и дронове.
Коментиран от #186
12:51 01.03.2026
183 Разбира се
До коментар #175 от "Иран не може да има ЯО":че може и ще има. Особено след тези скорошни развития. Да не са луди да стоят незащитени като обект на някакви извратени ционистки хрумвания.
Коментиран от #210
12:52 01.03.2026
184 КАПЕЙКА
До коментар #142 от "Горките козячета":У ИЗРАЕЛЕ НЕТУ ЯДЕРНИЕ АРУЖИЯ, НО ЕСЛИ НАЛОЖИТЬСЯ ОН ЩЯ БУДЯТЬ ДА ГИ АПАТРЕБИ ВОТ.
12:54 01.03.2026
185 Zеленски
12:55 01.03.2026
186 Учуден
До коментар #181 от "Скоро започват сами да си":Ха ха ха без ток как се правят ракети можеш ли ми каза - ами до сега що не си правеха ами ревът на запада.
От къде ви копат такива обратното на остри.
Коментиран от #209
12:55 01.03.2026
187 И руското
12:56 01.03.2026
188 Васил
12:57 01.03.2026
189 Хаха
До коментар #175 от "Иран не може да има ЯО":и Корея не беше в списъка...
Ще ги допишат впоследствие. Няма проблем.
12:57 01.03.2026
190 Диктаторски режим ли
До коментар #176 от "Чакай много":беше соца при бай Тошо?
Повече от 30 г. с менте-избори?
В Иран брадатите са от 1979 г.
В Русия - пожизнен президент Путин.
Диктаторските режими си приличат.
12:57 01.03.2026
191 Казуар
12:58 01.03.2026
193 Видяхте ли
12:59 01.03.2026
194 След
Навярно това е бил и планът на Натаниау
Коментиран от #196
13:00 01.03.2026
196 Фарфалюлю
До коментар #194 от "След":Ше има само тиня. Нищо друго. Сащ ше ги отстр,елят като пуйки.
13:03 01.03.2026
200 ганю
и са преговори, ама докато преговаряме малко кютек
после киев за три дни
пак Руски модел
който го може го може
13:07 01.03.2026
201 Лев Толстой
13:11 01.03.2026
202 ей мухльо
До коментар #84 от "Ташаков":🌽👃👃👃👃👃👃👃🌽💀☠
13:11 01.03.2026
204 Кретени
13:16 01.03.2026
207 Релевантност
Коментиран от #208
13:24 01.03.2026
208 Няма данни
До коментар #207 от "Релевантност":Украйна да прави Ядрени бомби като Иран. Нещо си объркан в цялата ситуация.
13:26 01.03.2026
209 Няма никакви
До коментар #186 от "Учуден":проблеми. Производство върви. Даже казаха, че балистичната ракета вече била готова. Предстои тестване на руска територия. Украинците са много по-различни от руснаците. Изобщо не са толкова глупави като тях. Високотехнологична нация са. Вече продават украински дронове на САЩ.
13:29 01.03.2026
210 Няма как
До коментар #183 от "Разбира се":Само тези 9 ядрени държави могат да имат- САЩ, Великобритания, Франция, Китай, Русия, Израел, Северна Корея, Индия и Пакистан. Никой друг.
13:29 01.03.2026