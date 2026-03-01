Говори Москва: Ударите срещу Техеран са били планирани под прикритието на преговори

Ударите срещу Иран са били планирани под прикритието на преговори с Техеран, тактика, която Западът вече е тествал с Минските споразумения. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова за Soloviev Live, цитирана от ТАСС.

"Нямаше разговори за оттегляне на Иран от преговорите, никакви драстични стъпки. Съответно, тези удари са били планирани, както мнозина казаха днес, както тук, така и в чужбина, под прикритието на тези, за които се твърди, че водят преговори с тези, които са извършили тези удари, заяви тя. Така че, ние виждаме тази тактика отново. Тя вече е тествана и използвана в продължение на много години, когато западняците обсъждаха Минските споразумения."

Дипломатът припомни, че Западът многократно е заявявал по отношение на Минските споразумения, че "са необходими консултации за това как се прилагат, че Русия трябва да ги прилага още по-стриктно и че са необходими преговори". "И тогава изведнъж казаха, че просто мамят всички и всъщност целят да милитаризират режима в Киев", отбеляза Захарова.

Припомняме, че САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран в събота. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи от Иран.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна ответна операция. Съобщени са изстрелвания на ракети и дронове от Иран, а в района на Тел Авив са се чули сирени за въздушна тревога. Според информационната агенция Mehr, американски военни бази в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия също са били ударени.

Държави в региона затварят въздушното си пространство, а авиокомпаниите спират полетите.