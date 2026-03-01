Новини
В Люлин се продава уникална Lada 2105

В Люлин се продава уникална Lada 2105

1 Март, 2026 13:30 4 035 22

В Люлин се продава уникална Lada 2105 - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Днес ви представяме, избран от нашия екип клип, публикуван през седмицата, а самата обява можете да видите ТУК.

  • 1 Печатар

    4 3 Отговор
    В двора на "Орфей" в "Изгрев" (дето Черепа го прилапа) има къде-къде по яки архиважи.

    13:35 01.03.2026

  • 2 Не мерси

    17 8 Отговор
    13 000 лв за пребоядисана тенекия.

    13:36 01.03.2026

  • 3 Анджо

    11 9 Отговор
    Какво е уникалното,че прилича.на куфар.

    Коментиран от #6

    13:38 01.03.2026

  • 4 Някой

    3 9 Отговор
    късметлия ще се кефи на това произведение на съветския гений

    13:38 01.03.2026

  • 5 Ха ха ха

    11 5 Отговор
    Курник

    13:43 01.03.2026

  • 6 Варна 3

    10 10 Отговор

    До коментар #3 от "Анджо":

    Това е модернизиран и ребрандиран с Лада автомобилна марка на модела Фиат 124. Но тази кола не е безопасна дори. По-скоро прилича още и на гробница.

    13:44 01.03.2026

  • 7 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    6 9 Отговор
    Една Лада е равна на безплатно погребение за рашките.

    13:46 01.03.2026

  • 8 Голям

    10 8 Отговор
    Боклук !

    13:49 01.03.2026

  • 9 Васил

    12 12 Отговор
    Уникален таралясни имах шанса да го карам от завода излиза ръждясал съединителя едвам изкара 60 к и почна да приплъзва парното постоянно имаше течове и няма оправия абе с две думи рашистки боклук.

    Коментиран от #12

    13:49 01.03.2026

  • 10 Ретро спомен

    17 8 Отговор
    Айде,айде...всички искахте Лада едно време,сега,това била,онова била...

    Коментиран от #20

    13:49 01.03.2026

  • 11 ДОЛУ РУZИЯ

    9 9 Отговор
    Във Факти пише, че е уникална. Тук във Факти има русофилски автори. Нито една руска имитация на кола не е уникална.

    13:50 01.03.2026

  • 12 Разберете това

    8 6 Отговор

    До коментар #9 от "Васил":

    Руските таралясници бързо гният.

    13:51 01.03.2026

  • 13 Присмехулник

    7 4 Отговор
    Та кое по точно е уникално? Този модел ЖигулЕ беше един от най-големите боклуци.

    13:52 01.03.2026

  • 14 Макето

    10 7 Отговор
    До всички мрънкащи булгаристаци:
    Вие, освен да мразите и мрънкате, да завиждате и оплювате, друго можете ли?
    Само питам.

    Коментиран от #15

    13:55 01.03.2026

  • 15 Можем много повече от вас

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "Макето":

    Например да си купуваме нови западни коли. Можем и да пътуваме свободно в цяла Европа без да се налага да се правим на българи за едно тескере, а после да викаме, че мразим българите. Та в общи линии можем и то много. Можем и да ви държим извън европата още много, ама много дълго.

    14:16 01.03.2026

  • 16 Всичко руско е боклук

    5 4 Отговор
    Айде нема нужда...

    14:25 01.03.2026

  • 17 Не мога да разбера

    4 0 Отговор
    Едно време за туй - такованката "Лада", чакахме по 10 години за да я купим и пак не моехме да я купим, понеже артистите комунисти и станали днешни хитри ужким капиталисти да могат да си я продават сега на високи търгови цени в Люлин като уникална Lada 2105!

    14:27 01.03.2026

  • 18 Разберете това

    4 1 Отговор
    Руската кола е за цел глупака

    14:37 01.03.2026

  • 19 Еми

    2 0 Отговор
    Някоя копейка носталгик по руски боклуци може да я купи ако изкара някое евро от Митгофанова.

    14:43 01.03.2026

  • 20 Е да

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ретро спомен":

    Като имаше само лади и москвичи всички искахме лади. Ако имаше мерцедеси всички щяхве да ги искаме, дори и най-големия комунист не би се взел руски боклук ако имаше избор.

    14:45 01.03.2026

  • 21 АУТО ДИЛЪР ОТ СОЛНИ ПАЗАР

    0 0 Отговор
    ТОВА ФИГ.1☝АКО ГО ЗАКАРАШ
    НА ОСТРОВА НА СВОБОДАТА..ДЕМЕК ...КУБА
    МЕСТНИТЕ „АУТО ДИЛЪРИ”...
    ЩЕ ТИ ПОДАРЯТ ПОЛОВИНАТА
    ОСТРОВ ПЛЮС НАСЕЛЕНИЕТО.....👍

    14:50 01.03.2026

  • 22 Курник

    0 0 Отговор
    Кой нормален млад човек ще иска да кара такава гробница, която не може да вдигне 120 км/ч и прави 0-100 за 1 минута. Само разни соц мумии неудачници въздишат по такива гротески понеже им напомня за "доброто старо време" дето още им е ставала оная работа.

    14:56 01.03.2026