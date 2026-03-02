Вигенин: Гарантирахме облекчения за хиляди предприятия в ЕС

„Договорихме реални облекчения за над 40 000 европейски предприятия – компании, които са гръбнакът на индустрията и заетостта в редица държави членки, но досега оставаха извън обхвата на основни административни мерки.“ Това заяви евродепутатът от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин, след като с огромно мнозинство комисиите по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и по икономически и парични въпроси подкрепиха неговия доклад по пакета „Омнибус IV“.

„Основната ми цел беше да разширим обхвата на мерките, които досега бяха достъпни единствено за малките и средните предприятия, така че те да се прилагат и за малките предприятия със средна пазарна капитализация. Именно тези компании са основата на индустрията и заетостта в много държави членки, но досега оставаха извън обхвата на редица административни облекчения“, изтъкна Вигенин.

Като докладчик на Европейския парламент той е настоял процесът на опростяване да не отслаби подкрепата за най-малките предприятия. „Настоявахме за разумен и пропорционален подход, както и за прилагане на ясни и еднакви критерии във всички законодателни текстове“, заяви евродепутатът.

В хода на преговорите са договорени и по-ясни правила във важни области. „Осигурихме по-ясни и приложими правила при прилагането на законодателството за защита на личните данни, както и конкретни облекчения за предприятията, които поддържат и управляват ключова инфраструктура – енергетика, транспорт, цифрови мрежи, водоснабдяване и здравни услуги“, отбеляза той.

„Целта на пакетите „Омнибус“ е по-ефективни правила, по-малко административна тежест и условия, които насърчават инвестициите, иновациите и устойчивия икономически растеж в Европа“, подчерта Вигенин.

„Европа трябва да бъде едновременно конкурентоспособна и справедлива – и именно това е посоката, която следваме с тази реформа“, заключи той.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП https://www.socialistsanddemocrats.eu/