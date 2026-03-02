Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Президентът на Българска федерация кънки: Александра Фейгин беше сериозно ощетена в Милано-Кортина

2 Март, 2026 06:45 820 4

Участието ѝ за втори път на Олимпиада е геройство, особено при условията, в които се подготвя.

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Александра Фейгин беше сериозно ощетена на Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина, заяви президентът на Българска федерация кънки Христо Турлаков.

„Участието ѝ за втори път на Олимпиада е геройство, особено при условията, в които се подготвя. Смятам, че тя се представи достойно, но беше ощетена от съдиите“, коментира той.

Според него първата ѝ комбинация в кратката програма е заслужавала оценка плюс 3, но съдиите са сложили знак ‘Q’ и са ѝ начислили минус 2 точки, което я лишило от място във финала.

„Контестация може да се подаде само при техническа грешка - не срещу оценка. Тези две точки реално я отделиха от финала“, добави Турлаков в интервю за БНР.

Следващата седмица Естония ще приеме световното първенство по фигурно пързаляне за юноши и девойки, където България ще участва в три категории - индивидуално при девойките, индивидуално при юношите и при танцовите двойки.

„За първи път от доста време ще имаме танцова двойка на Световно първенство при юношите. Това е крачка напред“, добави той.

При танцовите двойки страната ще бъде представена от Силвия Лутай и Константин Ткаченко, при девойките ще участва Криста Георгиева, а при юношите - Деян Михайлов.

„Влизане на финал във всяка една от категориите ще бъде изключително голям успех. Най-важното е състезателите да бъдат спокойни и да покажат какво могат“, добави президентът.

Турлаков изтъкна сериозните проблеми с инфраструктурата в България.

„Разполагаме практически с една пързалка и половина, което е крайно недостатъчно. Машината на малката пързалка, която поддържа леда, се нуждае от спешен основен ремонт и може да спре по всяко време. Ако това се случи, тренировките на фигурното пързаляне, шорттрека и хокея на лед ще бъдат блокирани. Това е абсолютно пагубно за спортовете“, обясни той.

По думите му федерацията има проект за нова ледена пързалка с модерна, лека конструкция и подвижен лед, който обаче все още не е финансиран.

„Необходимите средства са между 1,5 и 2 милиона евро. Теренът е държавна собственост, проектът е готов, но към момента не е одобрен. Ако искаме устойчиво развитие и повече състезатели на високо ниво, базата трябва да бъде приоритет“, подчерта Турлаков.

Президентът допълни, че Световното първенство е важен шанс за младите български състезатели да натрупат опит и да покажат уменията си на международната сцена, особено след трудностите на Олимпиадата.

„Надявам се състезателите да се представят със самочувствие и спокойствие, а Александра да преодолее разочарованието от Милано-Кортина и да продължи да ни радва“, завърши Христо Турлаков


