Реал Мадрид трябва да победи Хетафе у дома, за да остане залепен до Барселона

Реал Мадрид ще посрещне Хетафе в мач от Ла Лига на 2 март 2026 г. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Сантиаго Бернабеу". Срещата ще бъде ръководена от съдията Алехандро Мунис. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в поредния кръг от испанското първенство, като домакините ще търсят трите точки, за да продължат борбата си в горната част на таблицата.

Реал Мадрид заема второто място в класирането на Ла Лига с 60 точки от 25 изиграни мача. "Белият балет" има впечатляваща голова разлика с 54 отбелязани и 21 допуснати гола. От своя страна, Хетафе се намира на 14-та позиция с 29 точки от същия брой срещи, като тимът е реализирал едва 20 гола и е допуснал 29. Разликата от 31 точки между двата отбора ясно показва разминаването в амбициите и възможностите им. Победа за Реал Мадрид би била ключова в борбата за титлата, докато гостите се стремят да се отдалечат от опасната зона и да си осигурят спокойно оставане в елита.

Реал Мадрид демонстрира добра форма в последните си пет мача с четири победи и една загуба. "Лос бланкос" победиха Бенфика с 2:1 в Шампионската лига на 25.02.2026 г., но преди това претърпяха изненадваща загуба от Осасуна с 2:1 в Ла Лига на 21.02.2026 г. Мадридчани се наложиха над Бенфика като гост с 0:1 на 17.02.2026 г. в първия мач от двубоя в Шампионската лига. Преди това разгромиха Реал Сосиедад с 4:1 на 14.02.2026 г. и победиха Валенсия като гост с 0:2 на 08.02.2026 г. в мачове от Ла Лига. Хетафе показва непостоянна форма с две победи, две равенства и една загуба в последните си пет срещи. В последния си мач отборът загуби от Севиля с 0:1 на 22.02.2026 г. Преди това "азулоните" победиха Виляреал с 2:1 на 14.02.2026 г. и Алавес като гост с 0:2 на 08.02.2026 г. Тимът записа две последователни равенства - 0:0 срещу Селта на 01.02.2026 г. и 1:1 срещу Жирона на 26.01.2026 г.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Реал Мадрид има пълно превъзходство с пет победи и нито едно равенство или загуба. Последната среща се състоя на 19.10.2025 г., когато "белият балет" победи с 0:1 като гост в мач от Ла Лига. Преди това, на 23.04.2025 г., Реал Мадрид отново се наложи с 0:1 на терена на Хетафе. На 01.12.2024 г. мадридчани спечелиха с 2:0 на "Сантиаго Бернабеу". На 01.02.2024 г. Реал Мадрид победи с 0:2 като гост, а на 02.09.2023 г. се наложи с 2:1 като домакин. Статистиката показва, че Хетафе има сериозни затруднения срещу Реал Мадрид, като не е успял да отбележи гол в четири от последните пет срещи.

Арда Гюлер се очертава като ключова фигура за Реал Мадрид в предстоящия мач. Младият турски талант демонстрира впечатляващо развитие през настоящия сезон, превръщайки се в един от най-важните играчи в средата на терена за "белия балет". Неговата техника, визия и способност да създава голови положения го правят особено опасен за защитата на Хетафе. В последните мачове Гюлер показа, че може да поеме отговорност в отсъствието на някои от звездите на отбора. За Хетафе, уругвайският полузащитник Мауро Арамбари ще бъде централна фигура. Опитният халф е стълб в средата на терена за "азулоните" със своята работоспособност, тактическа дисциплина и умение да разпределя топката. Арамбари е ключов за баланса на отбора, като помага както в защита, така и в организацията на атаките. Неговият опит ще бъде от решаващо значение, ако Хетафе иска да се противопостави на силния състав на Реал Мадрид и да прекъсне негативната си серия срещу този съперник.