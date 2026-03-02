Skoda Superb стана още по-мощна, но и икономична

Skoda Superb често е предпочитан избор за дискретен европейски лукс, а от днес той официално добави нов вариант на хибридно задвижване (PHEV), който да задвижва луксозния лифтбек. Тази актуализирана конфигурация увеличава системната мощност до 268 конски сили (200 kW), което ефективно го прави най-мощният модел с двигател с вътрешно горене в настоящата гама на Skoda – въпреки че има специфична уловка за любителите на комбита.

За да получат достъп до това ново ниво, купувачите трябва да се придържат към каросерията лифтбек и да изберат или SportLine, или ултралуксозния Laurin & Klement (L&K). Този ход пренарежда йерархията на Superb, поставяйки PHEV над стандартния хибрид с 201 конски сили и давайки му много по-силен глас в сегмент, който все повече се доминира от корпоративни електромобили с висока мощност.

Сърцето на това подобрение е усъвършенстваният 1,5-литров TSI турбо двигател, който е преработен, за да произвежда 174 к.с.. Когато се комбинира със 114-конния електромотор и шестстепенна DSG , резултатите са налице. Ускорението от 0 до 100 км/ч вече отнема 7,1 секунди, което е с цяла секунда по-малко от времето на стандартния PHEV. Максималната скорост е електронно ограничена до 225 км/ч. Осъзнавайки допълнителната мощност, инженерите на Skoda са подсилили задната спирачна система. Новите вентилирани дискове с диаметър 310 mm са значително по-дебели (22 mm срещу 12 mm) от стандартните, което гарантира постоянна ефективност при динамично спиране.

Въпреки увеличената мощност, батерията с капацитет 25,7 kWh остава същата и предлага пробег само на електричество по WLTP над 100 километра. За тези, които дават приоритет на динамиката на шофиране, версията SportLine е с 15 мм по-ниска от стандартния Superb, със специално спортно окачване и 19-цолови аеродинамични джанти „Vela“. Екстериорът е лишен от хромирани елементи в полза на черни акценти с гланц.

Въпреки това, дори и с 268 к.с., флагманът PHEV все още остава в сянката на флагмана 2.0 TSI 4x4 по отношение на суровата ускорение. Тъй като хибридът е с предно задвижване и носи тежка батерия, той не може да се сравни с 5,6-секундния спринт от 0 до 100 км/ч на своя неелектрифициран събрат със задвижване на всички колела.