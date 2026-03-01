"Синя България" настоява за незабавно изваждане на въглеродните квоти от цената на електроенергията

Според "Синя България" за Европа и за България най-важно в момента е незабавното прекратяване на конфликта в Близкия Изток и връщане на масата на преговорите. Продължителен конфликт означава възможност за двойно покачване на цената на нефта и газа. Задачата на българското правителство и на европейските лидери е да защитят европейските икономики от тази заплаха. "Синя България" настоява за две бързи и категорични стъпки на българското правителство, като част от Европейския съюз, обясниха на пресконференция в Стара Загора двама от лидерите на "Синя България" Петър Москов и Борис Ячев.

"Синя България" призовава българското правителство незабавно да се обърне към ЕС с две инициативи за предотвратяване на ценовия шок на енергоресурсите заради конфликта в Близкия Изток.

Българското правителство да инициира обща европейска позиция за координирани действия за отблокиране на държавните резерви от петрол и газ в целия ЕС, за да не се допусне драстичен скок на енергопродуктите и паника на пазара и крах на европейските икономики.

Българското правителство да настоява за назабавно изваждане на въглеродните квоти в цената на електроенергията.

Според "Синя България" тези две стъпки ще успокоят пазара в Европейския съюз и ще предотвратят драстично покачване на цените в европейските пазари и ще защитят доходите на европейските граждани.