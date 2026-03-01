Новини
България »
"Синя България" настоява за незабавно изваждане на въглеродните квоти от цената на електроенергията

"Синя България" настоява за незабавно изваждане на въглеродните квоти от цената на електроенергията

1 Март, 2026 12:20 916 15

  • синя българия-
  • петър москов-
  • борис ячев-
  • въглеродни квоти

"Синя България" призовава българското правителство незабавно да се обърне към ЕС с две инициативи за предотвратяване на ценовия шок на енергоресурсите

"Синя България" настоява за незабавно изваждане на въглеродните квоти от цената на електроенергията - 1
Снимка: Синя България
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Според "Синя България" за Европа и за България най-важно в момента е незабавното прекратяване на конфликта в Близкия Изток и връщане на масата на преговорите. Продължителен конфликт означава възможност за двойно покачване на цената на нефта и газа. Задачата на българското правителство и на европейските лидери е да защитят европейските икономики от тази заплаха. "Синя България" настоява за две бързи и категорични стъпки на българското правителство, като част от Европейския съюз, обясниха на пресконференция в Стара Загора двама от лидерите на "Синя България" Петър Москов и Борис Ячев.

"Синя България" призовава българското правителство незабавно да се обърне към ЕС с две инициативи за предотвратяване на ценовия шок на енергоресурсите заради конфликта в Близкия Изток.

Българското правителство да инициира обща европейска позиция за координирани действия за отблокиране на държавните резерви от петрол и газ в целия ЕС, за да не се допусне драстичен скок на енергопродуктите и паника на пазара и крах на европейските икономики.

Българското правителство да настоява за назабавно изваждане на въглеродните квоти в цената на електроенергията.

Според "Синя България" тези две стъпки ще успокоят пазара в Европейския съюз и ще предотвратят драстично покачване на цените в европейските пазари и ще защитят доходите на европейските граждани.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    18 0 Отговор
    Да настоява и за изваждането на субсидиите за зърнарите.
    Нека се види, кой е истински земеделец и кой е лапач на субсидии.

    12:21 01.03.2026

  • 2 Зелена България

    8 4 Отговор
    Ха-ха, жалките популисти на друсания Москов.

    12:24 01.03.2026

  • 3 гост

    3 0 Отговор
    A не може ли просто да ги преименуват?

    12:24 01.03.2026

  • 4 Дзак

    8 0 Отговор
    Предадоха Зелената Сделка! А нефтеният резерв знаят ли колко е? Не стига ли единствено за гарантиране на реколтата?

    12:28 01.03.2026

  • 5 Защо под статията

    4 4 Отговор
    на Вигенин няма коментари или не е разрешено коментиране ? Комунистите и тук ли действат както при Путин - ЦНЕЗУРА за всяка истина ?

    Коментиран от #7

    12:32 01.03.2026

  • 6 Шекеларче на Оземпика от Крушари

    8 3 Отговор
    В сектата на лама Мирчев и лама Василев сме много притеснени! Вече втори ден няма и ред в новините за нашия любим наркос Зеленко! Какво става?! Превзе ли вече Масквата? Да не умря от свръхдоза в бункера в Краков?

    12:32 01.03.2026

  • 7 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Защо под статията":

    Нали един ден си комунист, друг - фашист. Как да знаят хората?

    12:37 01.03.2026

  • 8 604

    3 1 Отговор
    имало и сини с мозък, брях.......

    12:45 01.03.2026

  • 9 Абе

    4 0 Отговор
    Марш от тук бе сини боклуци вървете да ядете фурмите

    12:50 01.03.2026

  • 10 Досега

    7 0 Отговор
    Кво правехте бе тюмбели с умствена недостатъчност,сини балони с въздух под малягане

    12:54 01.03.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    В тази прокълната от Бога държавица всеки се занимава с това, което не му е за работа и от което нищо не разбира. Пишман доктор с прякор "белото", историк-пиеница, пишман филолог, който не умее правилно да пише и говори на бългаски, и разни фактурковци, са се захванали с най-сложната и крехка система в България - ЕНЕРГЕТИКАТА.
    Тази слуз трябва да бъде вързана и изпратена принудително при Доктор Гълъбова.

    13:01 01.03.2026

  • 12 Да ви е.а

    3 0 Отговор
    тия наркомани още ли дишат

    13:01 01.03.2026

  • 13 Лили вилков

    1 0 Отговор
    Няма да плащам вече квоти на корумпета Урсула и бандата й крадливи измамници и психопати

    13:07 01.03.2026

  • 14 Българин

    0 0 Отговор
    Днес е 1 ви Март - денят на Баба Марта!
    До всички Българи от Мен!

    Честита Баба Марта!
    Първата лястовица да Ви носи шастие,
    първият щъркел успехи, а първата
    мартеничка - здраве за цялата година!

    13:27 01.03.2026

  • 15 От чужбина

    0 0 Отговор
    А какво означава това да се изведат въглеродните квоти от ценообразуването? Счетоводно е ясно, ама кой реално ще ги плати и от къде ще вземе парите? Тези квоти се оказват един измислен, искусвено създаден пазар. След като всички трябва да ги плащат, възниква въпроса кой и къде се събират тези пари? Следва и въпроса как се ползват, за какво се ползват тези пари? И съвсем не последен въпрос е, дали България ползва по някакъв начин тези пари? Изобщо има ли някой който да знае и да може да даде отговор?

    13:28 01.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове