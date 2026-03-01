"Синя България" настоява за незабавно изваждане на въглеродните квоти от цената на електроенергията

Според "Синя България" за Европа и за България най-важно в момента е незабавното прекратяване на конфликта в Близкия Изток и връщане на масата на преговорите. Продължителен конфликт означава възможност за двойно покачване на цената на нефта и газа. Задачата на българското правителство и на европейските лидери е да защитят европейските икономики от тази заплаха. "Синя България" настоява за две бързи и категорични стъпки на българското правителство, като част от Европейския съюз, обясниха на пресконференция в Стара Загора двама от лидерите на "Синя България" Петър Москов и Борис Ячев.
"Синя България" призовава българското правителство незабавно да се обърне към ЕС с две инициативи за предотвратяване на ценовия шок на енергоресурсите заради конфликта в Близкия Изток.
Българското правителство да инициира обща европейска позиция за координирани действия за отблокиране на държавните резерви от петрол и газ в целия ЕС, за да не се допусне драстичен скок на енергопродуктите и паника на пазара и крах на европейските икономики.
Българското правителство да настоява за назабавно изваждане на въглеродните квоти в цената на електроенергията.
Според "Синя България" тези две стъпки ще успокоят пазара в Европейския съюз и ще предотвратят драстично покачване на цените в европейските пазари и ще защитят доходите на европейските граждани.
1 Гост
Нека се види, кой е истински земеделец и кой е лапач на субсидии.
12:21 01.03.2026
2 Зелена България
12:24 01.03.2026
3 гост
12:24 01.03.2026
4 Дзак
12:28 01.03.2026
5 Защо под статията
Коментиран от #7
12:32 01.03.2026
6 Шекеларче на Оземпика от Крушари
12:32 01.03.2026
7 Дзак
До коментар #5 от "Защо под статията":Нали един ден си комунист, друг - фашист. Как да знаят хората?
12:37 01.03.2026
8 604
12:45 01.03.2026
9 Абе
12:50 01.03.2026
10 Досега
12:54 01.03.2026
11 Данко Харсъзина
Тази слуз трябва да бъде вързана и изпратена принудително при Доктор Гълъбова.
13:01 01.03.2026
12 Да ви е.а
13:01 01.03.2026
13 Лили вилков
13:07 01.03.2026
14 Българин
До всички Българи от Мен!
Честита Баба Марта!
Първата лястовица да Ви носи шастие,
първият щъркел успехи, а първата
мартеничка - здраве за цялата година!
13:27 01.03.2026
15 От чужбина
13:28 01.03.2026