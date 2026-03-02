Кристиано Роналдо се контузи, минава спешно прегледи

Звездата на Ал Насър Кристиано Роналдо е с контузия. Той трябваше да бъде заменен в 81-ата минута в мача срещу Ал Файха, поради болки в подколянното сухожилие, които му попречиха да завърши двубоя.

В Саудитска Арабия съобщават, че петкратният носител на „Златната топка“ ще се подложи на ядрено-магнитен резонанс в понеделник, за да се определи степента на контузията и необходимото време за възстановяване.