Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кристиано Роналдо се контузи, минава спешно прегледи

Кристиано Роналдо се контузи, минава спешно прегледи

2 Март, 2026 07:59 477 3

  • ал насър-
  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • контузия

Той трябваше да бъде заменен в 81-ата минута в мача срещу Ал Файха, поради болки в подколянното сухожилие, които му попречиха да завърши двубоя

Кристиано Роналдо се контузи, минава спешно прегледи - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Ал Насър Кристиано Роналдо е с контузия. Той трябваше да бъде заменен в 81-ата минута в мача срещу Ал Файха, поради болки в подколянното сухожилие, които му попречиха да завърши двубоя.

В Саудитска Арабия съобщават, че петкратният носител на „Златната топка“ ще се подложи на ядрено-магнитен резонанс в понеделник, за да се определи степента на контузията и необходимото време за възстановяване.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ъхъ

    0 0 Отговор
    Спешно се изнася за "лечение" към Португалия с оглед на ракетния дъжд, само Благо Жизъса няма, кой да го прибере!

    08:11 02.03.2026

  • 3 ПиПи

    0 0 Отговор
    Поне 2 месеца ще е извън стадиона.

    08:11 02.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове