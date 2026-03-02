Лучано Спалети: Живея за четвъртото място, трябва да вярваме

Лучано Спалети смята, че има причини да бъде както доволен, така и недоволен от равенството 3:3 срещу Рома. След срещата най-вече той подчерта, че вярва в класирането на Ювентус в Шампионската лига. В рамките на няколко дни "старата госпожа" показа голяма воля и след като в средата на миналата седмица докара до продължения плейофния реванш срещу Галатасарай, въпреки че изоставаше след първия мач с 2:5, сега "бианконерите" откраднаха точка на "Олимпико", а само четвърт час преди края изоставаха с 1:3.

„Ако говорим за реакцията, тогава да, доволен съм, но ако погледнем първата част от сезона, тогава не съм много щастлив. Трябва да направим обективна оценка. Отпадаме от Шампионската лига по онзи начин, след като играхме 120 минути и обърнахме ситуация, която изглеждаше като планина за изкачване. Въпреки това бяхме твърде мудни при втория и третия гол. Играчите повярваха, бориха се, но ние сами се поставихме в тази ситуация“, коментира Спалети пред медиите след последния съдийски сигнал на спектакъла срещу Рома.

Струва си да се отбележи, че и двата гола, донесли обрата, бяха отбелязани от резерви, а свободният удар в края беше изпълнен от друга смяна в лицето на Едон Жегрова. Треньорът отговори на въпрос дали е правил смените си с мисълта, че те може да донесат желания от него обрат.

„Когато станеш на 66 години като мен, ще осъзнаеш, че винаги вярваш, и точно това трябва да предадеш на играчите. Има такива пориви на ентусиазъм, породени от моменти на класа. Бога има интуиция и може да създаде ситуации от нищото, същото важи за Кенан Йълдъз и Жегрова. Трябва винаги да имаме вяра, както в спорта, така и в живота“, отговори треньорът.

Въпреки че последните им резултати не са добри, треньорът смята, че показаното отношение и решителност от страна на Ювентус неминуемо трябва да повишат увереността им.

„В последните пет мача в три от тях бяхме с 10 души, а това те изморява още повече. Можеш да се опиташ да намериш правилните думи, за да подхраниш вярата им, но в този момент и феновете помогнаха. Когато те са зад нас, фланелката тежи малко по-малко на раменете им“, добави Спалети.

Загуба тук щеше да бъде катастрофална за амбициите им за място в топ четири. Въпреки че равенството ги смъква на шесто място, те все още са само на четири точки от четвъртия Рома. Битката за класиране в Шампионската лига изглежда, че отново ще се реши в последния момент този сезон.

„Разбира се, че вярвам в това, аз живея за четвъртото място. Придайте му форма и аз живея за тази позиция. Имахме момент, в който твърде много неща ни натежаха, а и не бяхме особено големи късметлии, но този отбор израсна много в различни аспекти. Вярвам, че ще имаме великолепна финална част от сезона“, усмихна се Спалети.