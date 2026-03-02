Новини
Микел Артета: Направихме някои страхотни неща през целия мач

2 Март, 2026 10:31 446 0

Знаехме, че ще бъде труден мач

Микел Артета: Направихме някои страхотни неща през целия мач - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Арсенал Микел Артета говори след победата с 2:1 над Челси. Успехът върна на "топчиите" аванса от пет точки на върха във Висшата лига.

„Знаехме, че ще бъде труден мач. Те са отбор на високо ниво, много добре подготвен от треньора си. Мисля, че направихме някои страхотни неща през целия мач. Голът, който допуснахме в края на първото полувреме, беше разочароващ, но имахме цялото второ полувреме пред себе си. Трябваше да контролираме топката много по-добре. Разбрахме важността на индивидуалните дуели при статични положения, защото Челси е топ отбор, който атакува и се защитава добре при статични положения”, започна Артета.

“Последното спасяване на Давид Рая беше невероятно. Не трябваше да се озоваваме в тази ситуация. Много сме доволни, защото знаем, че изиграхме два трудни мача през последната седмица. Доволен съм от отношението на играчите и готовността им да стигнат докрай и да доминират. Март е, играем във всички състезания и сме сред лидерите“, завърши Артета.


