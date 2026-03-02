Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортът по ТВ в понеделник (2 март)

Спортът по ТВ в понеделник (2 март)

2 Март, 2026 07:00 609 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (2 март) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

БАСКЕТБОЛ
18:15 часа (Евробаскет 2029, кв.) Армения – България (Ринг)

ЗИМНИ СПОРТОВЕ
11:55 часа (Биатлон) Световно първенство за юноши в Арбер (БНТ 3)
15:40 часа (Биатлон) Световно първенство за юноши в Арбер (БНТ 3)
21:00 часа (НХЛ) Нешвил Предатърс – Детройт Ред Уингс (MAX Sport 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
14:00 часа (Колоездене) Омплуп Нюсблад, жени (Евроспорт 1)
15:30 часа (Колоездене) Омплуп Нюсблад, мъже (Евроспорт 1)
16:30 часа (Колоездене) Гран При на Самин, жени (Евроспорт 1)

БГ ФУТБОЛ
18:00 часа (efbet Лига) Лудогорец – Локомотив (Пловдив) (Диема Спорт)

ФУТБОЛ
11:00 часа (Купа на Азия, жени) Южна Корея – Иран (Нова Спорт)
18:00 часа (ШЛ на Азия) Шабаб Ал Ахли (ОАЕ) – Трактор (Иран) (Нова Спорт)
19:30 часа (Италия, Серия „А“) Пиза – Болоня (MAX Sport 3)
20:15 часа (ШЛ на Азия) Ал Духаил (Кат) – Ал Ахли (САр) (Нова Спорт)
21:30 часа (Испания, Ла Лига 2) Кордоба – Андора (MAX Sport 2)
21:45 часа (Италия, Серия „А“) Удинезе – Фиорентина (MAX Sport 3)
22:00 часа (Испания, Ла Лига) Реал (Мадрид) – Хетафе (MAX Sport 4)
22:00 часа (Англия, Чемпиъншип) Бирмингам – Мидълзбро (Диема Спорт 2)
22:15 часа (Португалия, Лига Португал) Жил Висенте – Бенфика (Ринг)


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове