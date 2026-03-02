Спортът по ТВ в понеделник (2 март)

БАСКЕТБОЛ
18:15 часа (Евробаскет 2029, кв.) Армения – България (Ринг)
ЗИМНИ СПОРТОВЕ
11:55 часа (Биатлон) Световно първенство за юноши в Арбер (БНТ 3)
15:40 часа (Биатлон) Световно първенство за юноши в Арбер (БНТ 3)
21:00 часа (НХЛ) Нешвил Предатърс – Детройт Ред Уингс (MAX Sport 1)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
14:00 часа (Колоездене) Омплуп Нюсблад, жени (Евроспорт 1)
15:30 часа (Колоездене) Омплуп Нюсблад, мъже (Евроспорт 1)
16:30 часа (Колоездене) Гран При на Самин, жени (Евроспорт 1)
БГ ФУТБОЛ
18:00 часа (efbet Лига) Лудогорец – Локомотив (Пловдив) (Диема Спорт)
ФУТБОЛ
11:00 часа (Купа на Азия, жени) Южна Корея – Иран (Нова Спорт)
18:00 часа (ШЛ на Азия) Шабаб Ал Ахли (ОАЕ) – Трактор (Иран) (Нова Спорт)
19:30 часа (Италия, Серия „А“) Пиза – Болоня (MAX Sport 3)
20:15 часа (ШЛ на Азия) Ал Духаил (Кат) – Ал Ахли (САр) (Нова Спорт)
21:30 часа (Испания, Ла Лига 2) Кордоба – Андора (MAX Sport 2)
21:45 часа (Италия, Серия „А“) Удинезе – Фиорентина (MAX Sport 3)
22:00 часа (Испания, Ла Лига) Реал (Мадрид) – Хетафе (MAX Sport 4)
22:00 часа (Англия, Чемпиъншип) Бирмингам – Мидълзбро (Диема Спорт 2)
22:15 часа (Португалия, Лига Португал) Жил Висенте – Бенфика (Ринг)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА