Закъсалите Берое и Славия се изправят един срещу друг в Стара Загора

Берое приема Славия под Аязмото в двубой от междинния кръг на efbet Лига. Срещата, която започва в 16:00ч., ще се излъчва по Диема спорт. Главен съдия на мача ще бъде Георги Давидов.

Берое е в тежка ситуация, заемайки предпоследното 15-о място в класирането с 19 точки. Заралии нямат победа от началото на пролетния полусезон, записвайки три нулеви равенства и една загуба от Лудогорец. Хосу Урибе вече не може да разчита и на голмайстора на тима Алберто Салидо, който премина в Лудогорец в последния ден на трансферния прозорец у нас.

Славия е осми в класирането, но благодарение на точките, събрани през есента (28). Момчетата на Ратко Достанич имат четири загуби от четири мача през пролетта, след като записаха поражения от Локомотив Пловдив, Арда, ЦСКА и ЦСКА 1948. "Белите" ще са без наказания Лазар Марин и лекуващите контузии Кристиян Стоянов и Мохамед Досо.

Цената на билета за мача е 7,50 евро в предварителна продажба и в деня на мача. Билетите за VIP зоната струват 25,50 EUR в предварителна продажба и в деня на мача.

В първия мач между двата тима, игран на стадион "Александър Шаламанов", нямаше победител и голове - 0:0.