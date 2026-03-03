Новини
Вдъхновен Септември Сф гостува на Ботев Пловдив

3 Март, 2026 13:36 439 0

  • ботев пловдив-
  • септември софия-
  • 3 март-
  • първа лига

Срещата започва в 18:30ч.

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив и Септември София се изправят един срещу друг в последния двубой от междинния 24-и кръг от програмата на 3 март. Срещата, която започва в 18:30ч., ще бъде предавана по Диема Спорт. Главен съдия на мача е Тодор Киров.

Ботев Пловдив записа нулево равенство с Монтана на "Огоста" след драматичния успех над Лудогорец с 2:1 на "Колежа". Пловдивчани, водени от временния старши треньор Лъчезар Балтанов, са 11-и в класирането с 26 точки, а след битката със Септември в междинния кръг, гостуват в Бистрица на ЦСКА 1948 на 8 март, неделя.

Септември София от своя страна поднесе изненадата на 23-ия кръг в първенството, след като победи ЦСКА с 2:0. С този успех момчетата на Христо Арангелов събраха 21 точки на 13-ото място, което дава право на участие на бараж за място в елита. Софиянци ще имат и тежко гостуване на "Тича" и Черно море на 7 март след двубоя с Ботев Пловдив.

Билетите за двубоя със Септември са на същите цени като от предходните две домакинства на Ботев Пловдив и са налични онлайн и в клубния магазин.

– Трибуна Юг / Север / Изток – € 10 / 19,55 лв.

– Сектор А, Блок 1,2,6,7 – € 15 / 29,34 лв.

– Сектор А, Блок 3, 5 – € 20 / 39,11 лв.

– Сектор А, Блок 4, P1, P3 – € 25 / 48,90 лв.

– Сектор А, P2 – € 45 / 88,01 лв.

– Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – € 75 / 146,69 лв.

Ботев Пловдив победи Септември с 3:1 в първия мач между двата тима през сезона. Две от попаденията бяха дело на Армстронг Око-Флекс, който вече играе в Левски, а другото бе реализирано от Франклин Маскоте. За Септември в този двубой се разписа бранителят Георги Върбанов.


