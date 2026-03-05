Бивша диетоложка в Реал Мадрид с тежки обвинения към ръководството

Ициар Гонсалес, която е бивш диетолог в Реал Мадрид, нападна клуба. Дамата разкритикува ръководството, недоволна от многото контузии в отбора. В момента няколко ключови играчи са в лазарета, след които и звездите Мбапе, Белингам и Родриго.

„Ами, без да променят нищо, те продължават да унищожават коленете на играчите“, написа Гонсалес.

Тя си спомни и периода, в който е работила на „Сантяго Бернабеу“.

„Декември 2024 г. - март 2025 г. През това време бяха направени промени в съответствие с много от моите препоръки. Вижте статистиката за контузиите“, добави диетоложката.

Гонсалес не уточни кои конкретни решения са били отменени, но коментарът ѝ ясно намекна, че някои подходи може да са се променили след нейното напускане, което според нея се е отразило на здравето на играчите.

При напускането си през миналата година тя разкри доста интересни неща.

„Първият отбор нямаше т.нар. хранителна служба, защото лекарят, който отговаряше до моето пристигане, ми каза, че диетата и добавките нямат нищо общо с контузиите и представянето. Готвачът пък сам избираше храната”, заяви тогава 47-годишната Ициар.