Олимпийска шампионка направи зашеметяващо и "ангелско" появяване в Лувъра

5 Март, 2026 17:44 851 2

  • айлин гу-
  • олимпийска шампионка-
  • лувъра-
  • спорт

Шампионката по ски свободен стил изглеждаше ефирно в творение на Айрис ван Херпен, като впечатли всеки моден ентусиаст с цялостната си визия

Олимпийска шампионка направи зашеметяващо и "ангелско" появяване в Лувъра - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Олимпийската шампионка Айлин Гу направи зашеметяващо и ангелско появяване в Лувъра.

Шампионката по ски свободен стил изглеждаше ефирно в творение на Айрис ван Херпен, като впечатли всеки моден ентусиаст с цялостната си визия.

Айлин Гу предизвика възхищение с роклята си по време на събитието „Grand Dîner du Louvre“ в Париж. Спортистката изглеждаше като истинска дива в роклята „Dohrnii“ на бляскавата вечеря.

За вечерта моделът хипнотизира присъстващите със своята драматична рокля от колекцията на Айрис ван Херпен.

За да допълни тоалета си, Гу беше избрала минималистичен грим, включващ очна линия и цвят на устните, който хармонираше с роклята. Аксесоарите ѝ се състояха от обеци, часовник и пръстени.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    2 0 Отговор
    Страхотна е !

    18:59 05.03.2026

  • 2 име

    1 2 Отговор
    Меркантилна американка от някъв смесен брак, китайка и амриканец. Китайците я купиха 2022г да се състезава за тях. За пари прави всичко.

    19:08 05.03.2026

