Доц. Иво Инджов: Хората на този етап виждат Радев не като спасител, а като отрицание на сегашния политически модел

5 Март, 2026 17:50 858 20

Със сигурност много повече хора ще гласуват в сравнение с последните избори от 2024 г., но няма да има преливане на протестната енергия в много висока електорална активност. Не бива да се бърка готовността да се протестира и готовността да се гласува, коментира политологът

Доц. Иво Инджов: Хората на този етап виждат Радев не като спасител, а като отрицание на сегашния политически модел - 1
Снимка: ФАКТИ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Резултатите затвърждават тенденциите от предходни проучвания. Не всички даваха толкова убедителна преднина на формацията на Радев, но общото – че Радев води, без да е обявил програма, кои ще са знаковите лица, показва само едно: че той се ползва с много голям първоначален кредит на доверие."

Това мнение изрази в интервю за БНР политологът доц. Иво Инджов, след като "Алфа рисърч" оповести проучване за електоралните нагласи.

Радев не е замесен в корупционни схеми и скандали и хората на този етап го виждат дори не толкова като спасител, а като отрицание на сегашния политически модел. Като човек, различен от политическата каста, която управлява България, посочи сред аргументите за отчетливата преднина политологът.

Със сигурност много повече хора ще гласуват в сравнение с последните избори от 2024 г., но няма да има преливане на протестната енергия в много висока електорална активност. Не бива да се бърка готовността да се протестира и готовността да се гласува, коментира доц. Инджов.

"Активното протестиращо малцинство е различно от мълчаливото мнозинство в цялата страна."

В предаването "Нещо повече" той отбеляза, че "не може да очакваме чудеса от служебното правителство" и то "трябва да се въздържа от реваншистки действия в една или друга посока".

Редно е да бъдат сменени шефовете на областните дирекции на МВР, смята обаче политологът.

Иво Инджов не очаква "нещо грандиозно да се случи като въздействие" върху изборите заради случая "Петрохан" и войната в Близкия изток. Според него темата Петрохан лека-полека затихва, а Иран няма да мобилизира толкова хора, "които са против войната и американците".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очевидец

    15 0 Отговор
    Мащабът на корупцията: Бюджетът за здравеопазване в България за 2026 г. е рекорден и възлиза на около 5,57 млрд евро (над 10,8 млрд лева) по рамката на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). →Лекари от Спешна помощ в Разлог шинират счупени детски крайници с картон от пица

    17:58 05.03.2026

  • 2 Това

    10 1 Отговор
    да не е игра , бе ? Виждали били хората ?! Как пък го измисли и го изтипоса на главата на хората ? Тъпо !

    18:01 05.03.2026

  • 3 Додо не беше ли изчезнал вид

    5 0 Отговор
    Че и говори

    18:05 05.03.2026

  • 4 кой му дреме

    9 2 Отговор
    като гласувате за 60клукь Румен Радев така ще е

    Коментиран от #12

    18:07 05.03.2026

  • 5 Радев БОТАШ-а

    12 2 Отговор
    В съюз с най-бруталната борческа престъпна групировка - ТИМ

    18:08 05.03.2026

  • 6 Някой

    5 3 Отговор
    По-скоро като спасител на ПП.

    18:09 05.03.2026

  • 7 Опа

    5 3 Отговор
    И като марионетка на подсъдимите олигарси.

    18:16 05.03.2026

  • 8 Хм...

    4 4 Отговор
    Тези, които са решили, че Радев ще ги спаси, да се запитат за Боташ и тропкането с назидателен тон от руски поп Гундяев пред български Президент, който покорно замълча, истински руски слуга!

    18:16 05.03.2026

  • 9 Цървул

    3 5 Отговор
    Като най-малкото зло го виждат .

    18:18 05.03.2026

  • 10 Майора

    8 4 Отговор
    Да се говори че мистър Кеш не е забъркан в скандали е лъжа! Да не говорим и за договора “Боташ” , ощетяващ всеки ден страната с над 500 000 € , за далаверите на Копринката и Узунов! Няма смисъл да се говори за човек , абдикирал от поста си без причина и влязъл в политиката , подкрепен от подсъдимите олигарси начело с Черепа , Бобокови , Прокопиев и сие , без партия , без дадена заявка за ляво , дясно и прочие , без програма ! Жалко , властта е сладко нещо , не му ли стигнаха близо 10 години!

    18:26 05.03.2026

  • 11 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Нищо не виждат хората докато Румен и Гълъб не кажат дали ще правят коалиция с ППдофилите?

    Коментиран от #18

    18:35 05.03.2026

  • 12 Ти си

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "кой му дреме":

    60клукь и го виждал всяка сутрин в огледалото. Жалка работа...

    Коментиран от #14

    18:36 05.03.2026

  • 13 Радев

    6 2 Отговор
    Е само фасада ,други ще управляват ,той и не може

    18:36 05.03.2026

  • 14 Ади

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ти си":

    Да га зимаш наСтата

    Коментиран от #17

    18:38 05.03.2026

  • 15 Ааз

    6 0 Отговор
    От радев нищо не съм чул до сега ,с кой ще управлява как ще управлява ,но ганчю чака месия

    18:39 05.03.2026

  • 16 Иде Видовден

    3 5 Отговор
    Тук е пълно с пеевски тролейбуси. Ясно е, че на Тлъстия му трепери двойната гуша от страх. Бай Ставри го чака със свалени гащи...ако Сретан изобщо го допусне...

    18:41 05.03.2026

  • 17 Да ми

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ади":

    апнеш ааакото и да ти е сладко, тролейбусе

    18:44 05.03.2026

  • 18 Хамелеони всякакви...

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Да, ще прави коалиция с ППДБ, ВМРО, социалдемократи някакви изпаднали, плюс някои гербаджии. В Бургас вече назначи маминото синче на гербаджийка. Ще бъде още една отвратителна сглобка, сбирщина лицемерна и вредна за народа.

    18:50 05.03.2026

  • 19 Херпетолог

    8 0 Отговор
    Подлата змия радев само затвърждава статуквото. Спомнете си кой ни натресе кирчо и кокорчо, кой подкрепя войната на сащ и израел против Иран. Кой е обучаван в краварска академия за да служи на господарите си зад океана, като умело прокарва блъфа, че е някаква алтернатива.

    18:52 05.03.2026

  • 20 Фори

    1 0 Отговор
    Виждаме Радев като платен агент на КГБ

    19:26 05.03.2026

