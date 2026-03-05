Доц. Иво Инджов: Хората на този етап виждат Радев не като спасител, а като отрицание на сегашния политически модел

"Резултатите затвърждават тенденциите от предходни проучвания. Не всички даваха толкова убедителна преднина на формацията на Радев, но общото – че Радев води, без да е обявил програма, кои ще са знаковите лица, показва само едно: че той се ползва с много голям първоначален кредит на доверие."
Това мнение изрази в интервю за БНР политологът доц. Иво Инджов, след като "Алфа рисърч" оповести проучване за електоралните нагласи.
Радев не е замесен в корупционни схеми и скандали и хората на този етап го виждат дори не толкова като спасител, а като отрицание на сегашния политически модел. Като човек, различен от политическата каста, която управлява България, посочи сред аргументите за отчетливата преднина политологът.
Със сигурност много повече хора ще гласуват в сравнение с последните избори от 2024 г., но няма да има преливане на протестната енергия в много висока електорална активност. Не бива да се бърка готовността да се протестира и готовността да се гласува, коментира доц. Инджов.
"Активното протестиращо малцинство е различно от мълчаливото мнозинство в цялата страна."
В предаването "Нещо повече" той отбеляза, че "не може да очакваме чудеса от служебното правителство" и то "трябва да се въздържа от реваншистки действия в една или друга посока".
Редно е да бъдат сменени шефовете на областните дирекции на МВР, смята обаче политологът.
Иво Инджов не очаква "нещо грандиозно да се случи като въздействие" върху изборите заради случая "Петрохан" и войната в Близкия изток. Според него темата Петрохан лека-полека затихва, а Иран няма да мобилизира толкова хора, "които са против войната и американците".
