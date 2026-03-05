Само двама са официалните кандидати за президент на Барселона

След проверката на подписите, Избирателната комисия на Барселона обяви кандидатурите за президентските избори. Единствено бившият президент Жоан Лапорта и неговият опонент Виктор Фонд събраха необходимата подкрепа, за да се явят на вота на 15 март.

Те ще бъдат единствените двама кандидати, които ще се борят за президентския пост на Барселона на изборите. След съответната нотариална проверка на подписите, каталунският клуб обяви, че и двамата са преминали прага от 2337 необходими подписа и са обявени за официални кандидати от Избирателната комисия.

Electoral Board announce Joan Laporta and Víctor Font as candidates for the presidency of the Club pic.twitter.com/5Hml1FEJ3g — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 5, 2026

В понеделник бившият президент на „блаугранас“ представи 8170 подписа, от които 7226 са били валидни, като 11,55% от тях са били отхвърлени. Лидерът на движението „Nosaltres“ и основен опонент на Лапорта Виктор Фонд пък внесе общо 5144 подписа, от които 4440 бяха одобрени, при 13,69% невалидни.

За разлика от тях, третият кандидат - Марк Сирия, не успя да събере необходимата валидна подкрепа, за да се кандидатира, въпреки че в понеделник представи 2844 подписа. Избирателната комисия беше изключително стриктна при проверката на данните във всяка бюлетина, която трябваше да съдържа код и номер на членска карта, както и подпис и фотокопие на валидна лична карта.

🚨 BREAKING: Joan Laporta and Víctor Font are the only official candidates for the presidency.



No one else passed the 2,337 signature cut-off mark. pic.twitter.com/vHj34uthFZ — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 5, 2026

Сирия прекара вчерашния ден в клубните офиси и отложи събитие, борейки се да бъдат валидирани някои подписи без съответната идентификация. В крайна сметка обаче само 2247 от тях бяха валидирани, което го остави на 90 подписа от преминаването на прага, след като общо 21,02% от тях бяха отхвърлени.

След обявяването на кандидатурите, Жоан Лапорта и Виктор Фонт ще стартират кампанията си този петък, която ще продължи до 13 март, два дни преди провеждането на изборите. Фонт искаше изборите да бъдат своеобразен референдум срещу Лапорта и сега ще има възможността да се изправи лице в лице с бившия президент в битка за поста.