Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Само двама са официалните кандидати за президент на Барселона

Само двама са официалните кандидати за президент на Барселона

5 Март, 2026 17:14 455 2

  • жоан лапорта-
  • виктор фонд-
  • футбол-
  • барселона-
  • президент-
  • избори

Единствено бившият президент Жоан Лапорта и неговият опонент Виктор Фонд събраха необходимата подкрепа, за да се явят на вота на 15 март

Само двама са официалните кандидати за президент на Барселона - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След проверката на подписите, Избирателната комисия на Барселона обяви кандидатурите за президентските избори. Единствено бившият президент Жоан Лапорта и неговият опонент Виктор Фонд събраха необходимата подкрепа, за да се явят на вота на 15 март.

Те ще бъдат единствените двама кандидати, които ще се борят за президентския пост на Барселона на изборите. След съответната нотариална проверка на подписите, каталунският клуб обяви, че и двамата са преминали прага от 2337 необходими подписа и са обявени за официални кандидати от Избирателната комисия.

В понеделник бившият президент на „блаугранас“ представи 8170 подписа, от които 7226 са били валидни, като 11,55% от тях са били отхвърлени. Лидерът на движението „Nosaltres“ и основен опонент на Лапорта Виктор Фонд пък внесе общо 5144 подписа, от които 4440 бяха одобрени, при 13,69% невалидни.

За разлика от тях, третият кандидат - Марк Сирия, не успя да събере необходимата валидна подкрепа, за да се кандидатира, въпреки че в понеделник представи 2844 подписа. Избирателната комисия беше изключително стриктна при проверката на данните във всяка бюлетина, която трябваше да съдържа код и номер на членска карта, както и подпис и фотокопие на валидна лична карта.

Сирия прекара вчерашния ден в клубните офиси и отложи събитие, борейки се да бъдат валидирани някои подписи без съответната идентификация. В крайна сметка обаче само 2247 от тях бяха валидирани, което го остави на 90 подписа от преминаването на прага, след като общо 21,02% от тях бяха отхвърлени.

След обявяването на кандидатурите, Жоан Лапорта и Виктор Фонт ще стартират кампанията си този петък, която ще продължи до 13 март, два дни преди провеждането на изборите. Фонт искаше изборите да бъдат своеобразен референдум срещу Лапорта и сега ще има възможността да се изправи лице в лице с бившия президент в битка за поста.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само че

    0 0 Отговор
    Барселона има кмет, не президент !

    Коментиран от #2

    17:29 05.03.2026

  • 2 Оги

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само че":

    За Павката е президент!

    17:36 05.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове