Първо във ФАКТИ: Министър Трайков уволнява ръководството на АЕЦ "Козлодуй"

Предстоящото посещение в четвъртък на служебния енергиен министър Трайчо Трайков в АЕЦ Козлодуй е с цел освобождаване на ръководството на централата, научи ФАКТИ.
Това става на фона на планираното пускане на 6-ти блок след отстраняване на дефекирало предпазно мембранно устройство на сепаратори (едно от осемте ) на парогенератор на турбината на блока.
Според осведомени източници сегашният изпълнителен директор щял да бъде сменен с Кирил Кирилов - ръководител на Управление "Инвестиции" по времето Наско Михов и санкционирания по "Магнитски" Александър Николов.
БЕХ разполагал с информация, че по време на тяхното управление на централата през 2020-2021 г. не е направена планирана доставка на оригинални предпазни мембрани, с които е щяло да се избегнат сегашните ремонти. За Кирилов било известно, че е част от приближения личен кръг на Николов, и че под негово давление се е присъединил към структурите на ПП-ДБ.
В БЕХ разполагали с информация, че по времето на управлението на Михов, Николов и Кирилов, Александър Николов е натоварил прекомерно трети парогенератор към 6-ти блок чрез разпореждане за
увеличение мощността на реактора, без разрешение от производителя АО ОКБ „ГИДРОПРЕСС“ (Подолск/Москва), с получено съгласие единствено от Национален Изследователски Център "Курчатовски Институт” (Москва).
По последното обстоятелство е сезирана ДАНС, но до момента няма информация за ответна реакция.
1 Яшар
20:58 04.03.2026
2 Това
20:59 04.03.2026
3 Пич
21:00 04.03.2026
4 Крайно време беше
21:00 04.03.2026
5 маке
21:01 04.03.2026
6 Ивелин Михайлов
21:01 04.03.2026
7 Българин
Но Съдът ще ги върне и те ще се противопоставят на пфилската шайка!
21:01 04.03.2026
8 Исторически парк
До коментар #4 от "Крайно време беше":Това е саботаж на цяла Източна Европа, ако гръмне
21:02 04.03.2026
9 Промяна
21:02 04.03.2026
10 трайчо е стар крадец
21:02 04.03.2026
11 Нормално
21:04 04.03.2026
12 Промяна
21:04 04.03.2026
13 Промяна
21:04 04.03.2026
14 Висящият от колесник
едните в 5 блок другите в 6ти , да се надпреварват
и нека вдигат мощността да видим кой ще постигне най-голяма мощност
21:04 04.03.2026
15 урко
21:05 04.03.2026
16 Хаха
21:05 04.03.2026
17 Може спокойно
До коментар #4 от "Крайно време беше":За допускане на финансови загуби след подобни грешки. -70 милиона
21:06 04.03.2026
18 Ама
До коментар #4 от "Крайно време беше":Не схващаш, нали?! Тези са били принудени да правят това, а сега като се разсмърдя Уестингхаус-а, ги правят курбан! Мембрани друг път - краварското гориво е нестабилно!
21:06 04.03.2026
19 Тома неверни
21:07 04.03.2026
20 Опа
21:08 04.03.2026
21 Газ
21:09 04.03.2026
22 Р.Овч.
21:10 04.03.2026
23 Явно
21:10 04.03.2026
24 Дисидент
21:11 04.03.2026
25 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #18 от "Ама":Не е тайна, че всяка страна, с развита ядрена технология и енергетика, може да произведе какъвто си искате тип гориво за АЕЦ...стига добре да се плати на фирмата производител.
21:11 04.03.2026
27 Избирател
21:11 04.03.2026
29 На всички ръководни постове в държавата
21:15 04.03.2026
30 ШЕФА
21:15 04.03.2026
31 Промяна
21:18 04.03.2026
32 Промяна
21:18 04.03.2026
33 Данко Харсъзина
Интересното е как може да се претовари само един парогенератор? Освен по някакъв начин да се играе с ГЦПто, но едва ли някой ще направи подобна глупост. Като хотелиер ми е любопитно, за да повиша общата си култура. Ако някой може да даде чисто технически отговор на този въпрос, ще съм му много благодарен.
21:18 04.03.2026
34 Промяна
21:19 04.03.2026
35 Ами
как тази централа да работи нормално.
На други вече се пробваха.
Не става.
21:25 04.03.2026
36 Дефекирали факти
21:29 04.03.2026
37 Ще ни гръмнат тези хора
21:30 04.03.2026
38 достатъчно запознат
21:30 04.03.2026
39 ХиХи
21:32 04.03.2026
40 Дик диверсанта
21:32 04.03.2026
41 Данко Харсъзина
21:33 04.03.2026
42 Димитър
21:34 04.03.2026
43 Данко Харсъзина
21:37 04.03.2026
45 Чети бе копей
До коментар #39 от "ХиХи":2020-2021 година не са закупени планираните мембрани.Тогава нито имаше санкции срещу Русия,нито война.Ама управляваше Тиквено-Шишовото правителство.
21:37 04.03.2026
46 Дик диверсанта
21:38 04.03.2026
49 Р.Овч.
До коментар #45 от "Чети бе копей":КражбА.
21:41 04.03.2026
51 Данко Харсъзина
21:46 04.03.2026
52 ми,
До коментар #27 от "Избирател":ще си сложат отнов Кирил Кирилов, чиито зулуми добре са описали в публикацията. Пропуснали са обаче, че при предишното му управление бая се напълни касичката на една правилна коалицийка като ПП ДБ.
Честни избори с еправят с много пари. Няма само момчето да е честен, я.
Съсипаха я тая централа, ама на кого му пука - има още за прибиране, а после потоп. Е, ще остане и Кирил Кирилов, който винаги е готов да го отнесе. Пука му и на него.
21:47 04.03.2026
53 Котелчик
21:49 04.03.2026
54 ама
До коментар #42 от "Димитър":Кирил Кирилов беше сложен за директор на АЕЦ-а баш от Бойко
21:49 04.03.2026
55 604
21:50 04.03.2026
56 енергото
21:51 04.03.2026
57 604
21:51 04.03.2026
58 Сатана Z
21:52 04.03.2026
59 Данко Харсъзина
До коментар #45 от "Чети бе копей":Закупуване на тези мембрани не е като да си купиш шише евтина ракия от бакалията. Мъничко по сложно е. Освен това Инвестиционната програма на АЕЦа се проверява и увърждава от БЕХ. Не е всеки да купува каквото му скимне и когато му скимне.
21:54 04.03.2026
