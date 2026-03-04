Първо във ФАКТИ: Министър Трайков уволнява ръководството на АЕЦ "Козлодуй"

Предстоящото посещение в четвъртък на служебния енергиен министър Трайчо Трайков в АЕЦ Козлодуй е с цел освобождаване на ръководството на централата, научи ФАКТИ.

Това става на фона на планираното пускане на 6-ти блок след отстраняване на дефекирало предпазно мембранно устройство на сепаратори (едно от осемте ) на парогенератор на турбината на блока.

Според осведомени източници сегашният изпълнителен директор щял да бъде сменен с Кирил Кирилов - ръководител на Управление "Инвестиции" по времето Наско Михов и санкционирания по "Магнитски" Александър Николов.

БЕХ разполагал с информация, че по време на тяхното управление на централата през 2020-2021 г. не е направена планирана доставка на оригинални предпазни мембрани, с които е щяло да се избегнат сегашните ремонти. За Кирилов било известно, че е част от приближения личен кръг на Николов, и че под негово давление се е присъединил към структурите на ПП-ДБ.

В БЕХ разполагали с информация, че по времето на управлението на Михов, Николов и Кирилов, Александър Николов е натоварил прекомерно трети парогенератор към 6-ти блок чрез разпореждане за

увеличение мощността на реактора, без разрешение от производителя АО ОКБ „ГИДРОПРЕСС“ (Подолск/Москва), с получено съгласие единствено от Национален Изследователски Център "Курчатовски Институт” (Москва).

По последното обстоятелство е сезирана ДАНС, но до момента няма информация за ответна реакция.