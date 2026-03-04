Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Първо във ФАКТИ: Министър Трайков уволнява ръководството на АЕЦ "Козлодуй"

4 Март, 2026 20:39, обновена 4 Март, 2026 20:57 3 205 60

Това е целта на посещението му в централата в четвъртък

Първо във ФАКТИ: Министър Трайков уволнява ръководството на АЕЦ "Козлодуй" - 1
Снимка: АЕЦ Козлодуй
Факти Факти

Предстоящото посещение в четвъртък на служебния енергиен министър Трайчо Трайков в АЕЦ Козлодуй е с цел освобождаване на ръководството на централата, научи ФАКТИ.

Това става на фона на планираното пускане на 6-ти блок след отстраняване на дефекирало предпазно мембранно устройство на сепаратори (едно от осемте ) на парогенератор на турбината на блока.

Според осведомени източници сегашният изпълнителен директор щял да бъде сменен с Кирил Кирилов - ръководител на Управление "Инвестиции" по времето Наско Михов и санкционирания по "Магнитски" Александър Николов.

БЕХ разполагал с информация, че по време на тяхното управление на централата през 2020-2021 г. не е направена планирана доставка на оригинални предпазни мембрани, с които е щяло да се избегнат сегашните ремонти. За Кирилов било известно, че е част от приближения личен кръг на Николов, и че под негово давление се е присъединил към структурите на ПП-ДБ.

В БЕХ разполагали с информация, че по времето на управлението на Михов, Николов и Кирилов, Александър Николов е натоварил прекомерно трети парогенератор към 6-ти блок чрез разпореждане за
увеличение мощността на реактора, без разрешение от производителя АО ОКБ „ГИДРОПРЕСС“ (Подолск/Москва), с получено съгласие единствено от Национален Изследователски Център "Курчатовски Институт” (Москва).

По последното обстоятелство е сезирана ДАНС, но до момента няма информация за ответна реакция.


България
Оценка 4.5 от 32 гласа.
  • 1 Яшар

    15 9 Отговор
    Козлодуй ,тоз казан да не гръмне че е твоя регион

    20:58 04.03.2026

  • 2 Това

    29 9 Отговор
    е похвално ! Браво !

    20:59 04.03.2026

  • 3 Пич

    49 11 Отговор
    Този не беше ли кретена, който разправяше че горивото на Уестингхаус било много Убаво?!

    21:00 04.03.2026

  • 4 Крайно време беше

    40 5 Отговор
    Ако имаше и прокуратура да ги разследва за саботажи на националната сигурност и злоупотреба в особено големи размери... ама има (още за кратко) сарафотура.

    Коментиран от #8, #17, #18

    21:00 04.03.2026

  • 5 маке

    29 13 Отговор
    Ма те хората не са виновни, че ги уволнявате, работят с това, което имат - най надежната хамериканска технология, която едва ли става за газена лампа, камо ли за ядрен реактор..

    21:01 04.03.2026

  • 6 Ивелин Михайлов

    25 8 Отговор
    Време беше.. чернобилът беше много близо с тия ядрени гербаджии

    21:01 04.03.2026

  • 7 Българин

    23 20 Отговор
    трайчо иска незаконо да уволни най-големите и доказани специалисти от АЕЦ Козлодуй, за да сложи свои калинки и да краде по заръка на драгалевския!
    Но Съдът ще ги върне и те ще се противопоставят на пфилската шайка!

    21:01 04.03.2026

  • 8 Исторически парк

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Крайно време беше":

    Това е саботаж на цяла Източна Европа, ако гръмне

    21:02 04.03.2026

  • 9 Промяна

    25 12 Отговор
    АМА ТИЯ СЛУЖЕБНИТЕ НЕЩО СА ПСИХЯСАЛИ НАЛИ СТЕ НАЗНАЧЕНИ ДА ПРАВИТЕ ЧЕСТНИ ИЗБОРИ А ВИЕ СЪВСЕМ ИЗЛЯЗОХТЕ ОТ РЕГУЛАЦИЯ

    21:02 04.03.2026

  • 10 трайчо е стар крадец

    17 6 Отговор
    но и в централата ще са същите

    21:02 04.03.2026

  • 11 Нормално

    15 6 Отговор
    Обслужва интересите на Прокопиев.

    21:04 04.03.2026

  • 12 Промяна

    14 7 Отговор
    ТИЯ СЛУЖЕБНИТЕ СА ЗА ЛЕКАР БОЛНИ МОЗЪЦИ СА ТОВА ЛИ СА ВИ ЧЕСТНИТЕ ИЗБОРИ

    21:04 04.03.2026

  • 13 Промяна

    8 7 Отговор
    ТИЯ СЛУЖЕБНИТЕ СА ЗА ЛЕКАР БОЛНИ МОЗЪЦИ СА ТОВА ЛИ СА ВИ ЧЕСТНИТЕ ИЗБОРИ

    21:04 04.03.2026

  • 14 Висящият от колесник

    3 6 Отговор
    викни еврейски и ирански ядрени Еженери
    едните в 5 блок другите в 6ти , да се надпреварват
    и нека вдигат мощността да видим кой ще постигне най-голяма мощност

    21:04 04.03.2026

  • 15 урко

    23 8 Отговор
    Чудя се, че съм малко тъп, как тая централа работеше толкова години със шест руски реактора безпроблемно, а сега всеки ден се скапва?..Ах тия лоши руснаци, добре че, са братята американци, как иначе тока ще ни е толкова ,,евтин"

    Коментиран от #26

    21:05 04.03.2026

  • 16 Хаха

    10 18 Отговор
    Причината за високите сметки не е АЕЦ Козлодуй, а договора с Боташ. Тези половин милион евро на ден, които плащаме можеха да отидат за компенсации.

    21:05 04.03.2026

  • 17 Може спокойно

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Крайно време беше":

    За допускане на финансови загуби след подобни грешки. -70 милиона

    21:06 04.03.2026

  • 18 Ама

    16 5 Отговор

    До коментар #4 от "Крайно време беше":

    Не схващаш, нали?! Тези са били принудени да правят това, а сега като се разсмърдя Уестингхаус-а, ги правят курбан! Мембрани друг път - краварското гориво е нестабилно!

    Коментиран от #25

    21:06 04.03.2026

  • 19 Тома неверни

    9 2 Отговор
    Атомните специалисти у нас с лопата да ги ринеш, та лесно е с разпореждане да ги подменяш, а след време некомпетентността прави поразии и нова смяна с още послабо подготвени само не и със съпартийци в АЕЦ.

    21:07 04.03.2026

  • 20 Опа

    11 3 Отговор
    Сега ще сложи хора на Прокопиев, които удобно за неговите фотоволтаици да спират производството на АЕЦ-а и да купуваме демократична зелена енергия от правилните фирми.

    21:08 04.03.2026

  • 21 Газ

    12 4 Отговор
    Очаквайте поскъпване на тока. Гюров ще каже, че е заради войната в Иран. А Радев ще мълчи, както мълча по времето на ППДБ когато цените на всичко скочиха двойно и тройно.

    21:09 04.03.2026

  • 22 Р.Овч.

    5 1 Отговор
    КражбА.

    21:10 04.03.2026

  • 23 Явно

    11 2 Отговор
    Служебното правителство прави само глупости.

    21:10 04.03.2026

  • 24 Дисидент

    2 5 Отговор
    Това правителство стриже народа както комунистите го стригаха навремето.

    21:11 04.03.2026

  • 25 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 8 Отговор

    До коментар #18 от "Ама":

    Не е тайна, че всяка страна, с развита ядрена технология и енергетика, може да произведе какъвто си искате тип гориво за АЕЦ...стига добре да се плати на фирмата производител.

    21:11 04.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Избирател

    8 4 Отговор
    И какво помага тази смяна за провеждането на честни избори?

    Коментиран от #52

    21:11 04.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 На всички ръководни постове в държавата

    4 4 Отговор
    Е държавната мафия , в момента като служебно правителство ни управлява друг клан на мафията , жестоко но истина

    21:15 04.03.2026

  • 30 ШЕФА

    6 4 Отговор
    Престъпника Трайчо който трябваше преди 20г. да е в затвора уволнява една ОПГ ,но без да носят наказателна отговорност ката затвор например,не открадваш милиони и те уволняват и на нейно място слага следващото ОПГ само че негови хора и доста гладни като идеята е за няколко месеца да откраднат каквото могат и да бягат на почивка.

    21:15 04.03.2026

  • 31 Промяна

    4 3 Отговор
    ПОЛИЦИЯТА НА ДЕЧЕВ ВЕЧЕ ПРИВИКВА ХОРА В ПЛОВДИВ ЗА ДА НЕ ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ НОВИЯТ ТАМ ЕГАТИ ЧЕСТНИТЕ ИЗБОРИ СЛУЖЕБНИЦИ ГЮРОВИ ДЕЧЕВИ ЙОТОВИ ХАХАХАХАХА

    21:18 04.03.2026

  • 32 Промяна

    2 3 Отговор
    ПОЛИЦИЯТА НА ДЕЧЕВ ВЕЧЕ ПРИВИКВА ХОРА В ПЛОВДИВ ЗА ДА НЕ ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ НОВИЯТ ТАМ ЕГАТИ ЧЕСТНИТЕ ИЗБОРИ СЛУЖЕБНИЦИ ГЮРОВИ ДЕЧЕВИ ЙОТОВИ ХАХАХАХАХА

    21:18 04.03.2026

  • 33 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Сашо ще управлява централата. Киро ще е на власт, но няма да управлява. Това всъщност няма значение.
    Интересното е как може да се претовари само един парогенератор? Освен по някакъв начин да се играе с ГЦПто, но едва ли някой ще направи подобна глупост. Като хотелиер ми е любопитно, за да повиша общата си култура. Ако някой може да даде чисто технически отговор на този въпрос, ще съм му много благодарен.

    21:18 04.03.2026

  • 34 Промяна

    4 3 Отговор
    ПОЛИЦИЯТА НА ДЕЧЕВ ВЕЧЕ ПРИВИКВА ХОРА В ПЛОВДИВ ЗА ДА НЕ ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ НОВИЯТ ТАМ ЕГАТИ ЧЕСТНИТЕ ИЗБОРИ СЛУЖЕБНИЦИ ГЮРОВИ ДЕЧЕВИ ЙОТОВИ ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #44

    21:19 04.03.2026

  • 35 Ами

    9 2 Отговор
    Без руски части и без руско гориво, няма
    как тази централа да работи нормално.
    На други вече се пробваха.
    Не става.

    21:25 04.03.2026

  • 36 Дефекирали факти

    5 0 Отговор
    Дефекатори, хахаха

    21:29 04.03.2026

  • 37 Ще ни гръмнат тези хора

    6 2 Отговор
    Атлантическата олигофрения е безгранична

    21:30 04.03.2026

  • 38 достатъчно запознат

    3 0 Отговор
    "Не е тайна, че всяка страна, с развита ядрена технология и енергетика, може да произведе какъвто си искате тип гориво за АЕЦ...стига добре да се плати на фирмата производител." КАКВИ СА ТЕЗИ ГЛУПОСТИ ,който пишеш, а иначе сегашното ръководство се справя отлично за условията в който е поставено

    21:30 04.03.2026

  • 39 ХиХи

    2 1 Отговор
    Министер трайчулу ша поръча ли Руски мембрани, щот Българските много ги не бива

    Коментиран от #45

    21:32 04.03.2026

  • 40 Дик диверсанта

    2 2 Отговор
    Всички ГЕРБерастки изчадия аут.

    21:32 04.03.2026

  • 41 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор
    Сашо натовари двата блока на 1080 мегавата, и то когато енергията беше на брутално висока пазарна цена и докара милиарди приходи на централата, респективно на държавата. За това трябва да му издигнат огромен паметник пред Белия дом, а не да го разследва ДАНС.

    21:33 04.03.2026

  • 42 Димитър

    2 1 Отговор
    Добре ги уволнява. Всичко що е подпечно на Шиши и Боко трябва да бъде изринато

    Коментиран от #54

    21:34 04.03.2026

  • 43 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Две лобита, които на времето бяха приятели и ядяха и пиеха заедно, сега ще се избият като кучета за пари. За много пари. На края ще изведат и двата блока в студен режим и ще мирясат. Както стана с ПАВЕЦ "Чаира".

    21:37 04.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Чети бе копей

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "ХиХи":

    2020-2021 година не са закупени планираните мембрани.Тогава нито имаше санкции срещу Русия,нито война.Ама управляваше Тиквено-Шишовото правителство.

    Коментиран от #49, #59

    21:37 04.03.2026

  • 46 Дик диверсанта

    2 0 Отговор
    Който разпространява фашизъм знае какво го очаква.

    21:38 04.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Р.Овч.

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Чети бе копей":

    КражбА.

    21:41 04.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Изпълнителния директор се избира от Борда на Директорите. А Борда се назначава от БЕХ. Та може и да не стане.

    21:46 04.03.2026

  • 52 ми,

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Избирател":

    ще си сложат отнов Кирил Кирилов, чиито зулуми добре са описали в публикацията. Пропуснали са обаче, че при предишното му управление бая се напълни касичката на една правилна коалицийка като ПП ДБ.
    Честни избори с еправят с много пари. Няма само момчето да е честен, я.

    Съсипаха я тая централа, ама на кого му пука - има още за прибиране, а после потоп. Е, ще остане и Кирил Кирилов, който винаги е готов да го отнесе. Пука му и на него.

    21:47 04.03.2026

  • 53 Котелчик

    1 1 Отговор
    Когато си мислиш,че ядрения реактор е котел за парно,това означава,че си неграмотен.А неграмотноста е брадвата на некадърноста.А тия са не само неграмотни а и некадърни.

    21:49 04.03.2026

  • 54 ама

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Димитър":

    Кирил Кирилов беше сложен за директор на АЕЦ-а баш от Бойко

    21:49 04.03.2026

  • 55 604

    3 0 Отговор
    Пхахахахахахя...ако мойще да се управлява аец с партийни парашутисти..амъ надали! Скоро очаквайте и аеца да спре...дано само не гръмне нящу...

    21:50 04.03.2026

  • 56 енергото

    3 0 Отговор
    Тия нямат грам мозък да си играят с ядрена енергия и цялата енергийна система на държавата .Това не е ли национална сигурност ? А бяхме истинска държава , с екперти , с правила , с отговорност .

    21:51 04.03.2026

  • 57 604

    2 0 Отговор
    И пак да попитам това служебен кабинет ли е , че те се стягът кът бкп 44-та година!

    21:51 04.03.2026

  • 58 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Помнете ,че подписът на Трайчо Трайков стои на концесионния договор с Дънди Прешъс,и на следващия анекс към него ,с който се намалява концесионната такса.

    21:52 04.03.2026

  • 59 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Чети бе копей":

    Закупуване на тези мембрани не е като да си купиш шише евтина ракия от бакалията. Мъничко по сложно е. Освен това Инвестиционната програма на АЕЦа се проверява и увърждава от БЕХ. Не е всеки да купува каквото му скимне и когато му скимне.

    21:54 04.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

