Иран заяви, че държавите членки на ЕС „ще си платят"

5 Март, 2026 15:19

Израел е наредил на производителите на оръжие в страната да увеличат производството си, заяви говорителка на Министерството на отбраната

Снимка: БГНЕС/ EPA
Държавите членки на Европейския съюз "ще си платят рано или късно", ако продължават да мълчат за американско-израелската офанзива срещу Иран, смятана от Техеран за нарушение на международното право, заяви днес говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи пред испанската обществена телевизия ТВЕ, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Говорителят също така отново отхвърли обвиненията, че свалената в турското въздушно пространство ракета е била изстреляна от Иран.

Министерството на отбраната на Израел е дало указания на основните производители на оръжие в страната да увеличат производството на офанзивни и дефанзивни оръжейни системи на фона на войната с Иран, потвърди днес говорителка на министерството, цитирана от ДПА, пише БТА.

Израел се подготвя за продължителни бойни действия и за възможно разширяване на конфликта към още фронтове. На представителите на индустрията е бил представен оперативен доклад за ситуацията, както и краткосрочни и дългосрочни планове за доставки и превъоръжаване, съобщи още министерството.

Израелският бизнес вестник “Калкалист” (Calcalist) пише днес, че съответните оръжия се произвеждат от компании като “Елбит Системс” (Elbit Systems), “Израелски аерокосмически индустрии” (Israel Aerospace Industries), ”Рафаел” (Rafael) и “Томер” (Tomer).

Продукти на тези производители се използват при израелските удари срещу Иран.

Сред ключовите системи за противовъздушна отбрана, чието производство ще бъде увеличено, са системите “Ароу 3” (Arrow 3) и “Барак Ем Екс” (Barak MX) на “Израелски аерокосмически индустрии”, както и “Прашката на Давид” (David's Sling) на ”Рафаел”.

Според доклада ръстът на производството се осъществява успоредно със съществуващите ангажименти за доставки към чуждестранни въоръжени сили, много от които ускоряват доставките в условията на глобална надпревара във въоръжаването и нарастващи геополитически напрежения, отбелязва ДПА.

Франция, Италия и Гърция ще координират изпращането на военна помощ на Кипър в региона на източната част на Средиземно море след началото на войната в Близкия изток, съобщи източник от близкото обкръжение на френския президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес.

По инициатива на френския президент той е имал разговори с италианската министър-председателка Джорджа Мелони и с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, уточнява източникът.

"Те се споразумяха да координират изпращането на военни активи на Кипър и в региона на източната част на Средиземно море, както и да работят съвместно, за да осигурят свободното корабоплаване в Червено море", допълва източникът.

Еманюел Макрон обяви във вторник, че ще разположи самолетоносача "Шарл де Гол" в Средиземно море, както и фрегатата "Лангедок" край бреговете на Кипър заедно с допълнителни средства за противовъздушна отбрана.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето обяви днес, че Италия заедно с Испания, Франция и Нидерландия ще изпрати военноморски активи за отбраната на Кипър след иранската атака с дронове срещу британската военна база Акротири, разположена на острова.

Атина изпрати в понеделник тази седмица две фрегати и изтребители Ф-16 на Кипър, припомня АФП.


Иран (Ислямска Република)
