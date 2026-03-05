Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Италия: Ударите на САЩ и Израел срещу Иран са в нарушение на международното право

5 Март, 2026 18:05

Той отбеляза, че Италия е принудена да реагира на конфликт, който САЩ и Израел са започнали, без да предупредят съюзниците и партньорите си

Атаките на САЩ и Израел срещу Иран, предизвикали поредната близкоизточна криза, са в нарушение на международното право, каза италианският министър на отбраната Гуидо Крозето, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Взетото в събота решение да се предприемат удари, "разбира се, нарушава правилата на международното право", заяви Крозето на заседание на долната камара на парламента. Той отбеляза, че Италия е принудена да реагира на конфликт, който САЩ и Израел са започнали, без да предупредят съюзниците и партньорите си.

"Тази война избухна без знанието на никого по света. Война, при която ние, както и останалата част от света, се оказваме в ситуация, в която да се справяме (с последиците)", каза още Крозето.

Министърът на отбраната, който е член на партията на премиера Джорджа Мелони – "Италиански братя", посочи, че Рим ще предостави отбранителна помощ на страните от Персийския залив. Успоредно с това Италия ще изпрати военноморски активи, които да помогнат на Кипър да се защити от ирански удари.

Критиките на Розето са най-острите досега, отправяни от редиците на дясното италианско правителство, което се опитва да установи тесни връзки с администрацията на американския президент Доналд Тръмп от встъпването му в длъжност за втори мандат, отбелязва Ройтерс.


  • 1 Данко Харсъзина

    15 32 Отговор
    Рагаца Пъпешони както винаги стои на два стола. Накрая ще стане хитрата сврака с двата крака.

    Коментиран от #9

    18:07 05.03.2026

  • 2 Атома фъргай бай Дончо!

    4 44 Отговор
    Атома!

    Коментиран от #52

    18:08 05.03.2026

  • 3 Анонимен

    63 4 Отговор
    Колкото и да си десен....е очевидно че Тръмп не е у ред

    Коментиран от #14, #16, #23

    18:08 05.03.2026

  • 4 Курций Руф

    69 5 Отговор
    Някой най-после да каже на глас , че царят е гол.

    Коментиран от #31

    18:09 05.03.2026

  • 5 Хохо Бохо

    58 5 Отговор
    Верно ли бе? А отвличането на Мадуро? Санкции кога да чакаме?

    18:11 05.03.2026

  • 6 Швейк

    6 55 Отговор
    Уважаеми сеньоре Клозето,
    американското правителство не е длъжно да Ви уведомява за плановете си.

    Коментиран от #39

    18:13 05.03.2026

  • 7 Гост

    62 4 Отговор
    Браво на Италианците.Най-после някой да каже истината.

    18:13 05.03.2026

  • 8 Банго Костя

    8 47 Отговор
    Циганите от иранското посолство да бъдат изгонени в Русия, а посолството закрито,!

    18:13 05.03.2026

  • 9 Европеец

    49 4 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Небъди толкова сигурен, не харесвам Мелони, но в случая е права..... Заглавието е вярно..... Но какво да очакваш от американци и евреи....

    Коментиран от #15

    18:13 05.03.2026

  • 10 Владо

    7 30 Отговор
    Руските сбъраняци зарязаха иранците.

    Коментиран от #22

    18:14 05.03.2026

  • 11 Лилава Жена

    7 24 Отговор
    България е Клозет а населението и е Бъгаво останаха само Ком анчи Хайдути Цигани Лумпени Чорапи и развратни и перверзни българки навсякъде в държавата който обичат да ядат джендъри от всякаква възраст
    Атина ми отне Атина ми Даде Атина отново ще ми влезне под кожата след 5 или 6 месеца ще бъда Отново тяхната Гинека Карагьозка Пута Завинаги и ще ми направят операция на члена в хирургията на Атина ще бъда Гинека с женско между краката си и ще се смея от Атина много ако Иран избомби България ще умра от КЕФ и ще величая САЩ още 7 години напред

    18:15 05.03.2026

  • 12 Деций

    32 1 Отговор
    То това международно право се тълкува на който както му дойде.На практика не съществува.

    Коментиран от #53

    18:15 05.03.2026

  • 13 демократ

    4 34 Отговор
    Италианска нацистка из мет подкрепяща създаването на атомно оръжие от главорези и масови убиици.

    18:16 05.03.2026

  • 14 Деций

    21 1 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    А ти мислиш ли ,че перуката кара влака?

    18:16 05.03.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    11 12 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    Че всъщност аз я харесвам жабарската тарикатка. Просто рано или късно всеки тарикат си намира майстора.

    Коментиран от #26

    18:16 05.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бах

    45 1 Отговор
    Прав е италианеца. САЩ и евреите нападнаха суверенна държава точно както Хитлер .
    Сега реват за помощ и активиране на някакъв член за обща отбрана.
    В случая никой не е нападнал НАТО .
    Пълни смешници!

    Коментиран от #24

    18:17 05.03.2026

  • 18 Когато става въпрос

    2 24 Отговор
    За ликвидация на терористична група, международното право има по различно виждане.

    18:19 05.03.2026

  • 19 000

    24 1 Отговор
    Сащ са свършени. Когато змията умира, хапе най-лошо. Еврейте може да запалят снетовта война. Бъдещето на израел е на везни.

    18:21 05.03.2026

  • 20 Демократ

    2 23 Отговор
    Основна човешка ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    18:21 05.03.2026

  • 21 Отряд1

    26 4 Отговор
    А санкции?

    А отнемане домакинството на световното по футбол?
    Забрана за участие на американски спортисти на световни форуми.

    Споменах ли санкции?

    Забрана на американски социални мрежи!

    Да не забравя - санкции!
    За всеки случай - санкции!

    Тези грингота, започнаха война срещу Русия и Китай. Ударите по Иран спират жизненоважно гориво за Китай. Те имат резерв за 90-ти дена (три месеца) но цената ще почне да се покачва ... и в един момент, като няма гориво, Китай ще трябва да се срещне с планът на Тръмп... или Тръмп трябва да се срещне с планът на Си!?

    Абе, задава се голям, ама голям кютек!
    Шса миризим като за последно!

    САНКЦИИ СРЕЩУ САЩ БЕ!

    18:23 05.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Лилава Жена

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Лявата политика на анестезирани демократи ще въведат САЩ в правия път под мъдрото ръководството на демократите след Шашавия Шотландски Боклук Токсичен и Заразен Тръмп ще си инсталират някой Джендър за Демократ и Капитан Британия ще си отдъхне от лудите републиканци

    18:23 05.03.2026

  • 24 000

    22 1 Отговор

    До коментар #17 от "Бах":

    Еврейте и сащ губят войната. Въвличането на нато може да им измие ръцете, без реално да се промени нищо. Дано не опитат провокация на територията на натовска държава. България е идеална за целта. Дано Бог да ни опази.

    Коментиран от #41

    18:25 05.03.2026

  • 25 Мара подробната

    8 6 Отговор
    Козето мисли и се преструва на наивен. Ама ние не сме будали да му вярваме.

    18:26 05.03.2026

  • 26 Лилава Жена

    6 7 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    А най хубавата част е да си Тарикат и Келеш с леви убеждения и женски наклонности

    18:27 05.03.2026

  • 27 Боруна Лом

    17 4 Отговор
    БРАВО НА ЖАБАТИТЕ И БИКОВЕТЕ!А НАШИТЕ МЕКОТЕЛИ........

    18:28 05.03.2026

  • 28 Ае копейките

    1 10 Отговор
    Тръмп наш?

    18:31 05.03.2026

  • 29 Само питан

    2 13 Отговор
    СВО според ООН законна ли е в Украйна?

    18:32 05.03.2026

  • 30 урко

    15 0 Отговор
    А нашите полови органи(политици)защо мълчат?

    18:33 05.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Българин

    3 23 Отговор
    Този път САЩ и Израел няма да спрат по средата!До крак и без милост!Остатъците;;от режима ще бъдат избити като мишки Тези са заплаха за човечеството.

    18:34 05.03.2026

  • 33 ПТРАВОТО Е НА СИЛНИЯ !!

    14 1 Отговор
    МА ТО ИМА ЛИ ТАКОВА ??? ЩО Е ТО МЕЖД ПРАВО?? В ТАЯ ДЖУНГЛА ,МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО ??!!!
    МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВОТО Е -ВЪОРЪЖАВАЙ СЕ И БИЙ ЗА ДА ТЕ УВАЖАВАТ!!

    18:36 05.03.2026

  • 34 демократ

    4 10 Отговор
    Италианците са нация от коп елета

    18:37 05.03.2026

  • 35 Дончо Тръмпончо педофилов

    15 3 Отговор
    Оранжевият ненормален дърт педофил заради гнусните му педофилски и гей компромати с които го държат ч@фурите покрай досиетата на Епщайн хвърли човечеството в трета световна ядрена война която както върви ще прерасне и в термоядрена такава.

    Коментиран от #36

    18:37 05.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Лорда

    3 10 Отговор
    Руски Кочистан защото мълччи?

    18:38 05.03.2026

  • 38 Атина Палада

    10 1 Отговор
    Светът се тресе,кой ти гледа международно право..Не че някога го е имало ..Просто беше облечено в маска .Сега директно без маската се показа,че правото е на силния..Както си е истината от както свят светува.

    18:38 05.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Владимир Путин, президент

    2 9 Отговор
    24 февруари 2022г 04.00 часа ранната утрин пратих международното право на матушката си ☝️

    18:39 05.03.2026

  • 41 Бах

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "000":

    Дай Боже да ни опази . За джендърята на запад не ми се говори . ОБРЕЧЕНИ са . Сега ще разберат за Коня и Боба .
    Путин им спира газта и петрола , преди да му налагат санкции . Той няма нужда от миришештите ИМ пари на кръв .
    Какво ще направи Европа , тато е колкото една Китайска провинция . Краят им близо , за нещастие и нас ни присъединиха , ама късно !

    18:39 05.03.2026

  • 42 Факти

    4 15 Отговор
    Откакто Путин нападна Украйна международно право не съществува. Тръмп видя, че Китай печели от войната и също настъпа газта. Живеем в глобален свят, където всичко е свързано. Без войната в Украйна, нямаше да има война в Иран. Путин отвори кутията на Пандора.

    Коментиран от #45, #46, #55

    18:40 05.03.2026

  • 43 България да обяви неутралитет

    16 4 Отговор
    България трябва незабавно да обяви неутралитет и не участие във войната на САЩ и Израел срещу Иран !

    Коментиран от #49

    18:41 05.03.2026

  • 44 Браво

    2 1 Отговор
    Браво !

    18:51 05.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Факти":

    Браво х(Ю)мне:))))

    18:53 05.03.2026

  • 47 Григор

    2 1 Отговор
    И какво излиза? Оказа се, че само в Италия политиците са с глави на раменете и не се кланят никому. Дълбок поклон но Джорджа Мелони за принципната позиция. Огромна разлика с Урсула и Кая.

    18:54 05.03.2026

  • 48 Ха Ха

    2 3 Отговор
    А ударите на Хамас и Хизбула какви бяха?

    18:55 05.03.2026

  • 49 то хубаво,

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "България да обяви неутралитет":

    ама за да обяви неутралитет трябва да напъди краварските самолети от летището. Как ще стане тая работа, като дори в Съвета за национална сигурност янките заемат почетно място? Представяте ли си за каква национална сигурност говорим, щом при обсъждането й присъства чужд посланик?! Бих се радвал Запрянов да събере кураж и да обяви публично кой го накара да допусне американските самолети на столичното летище, след като Нейнски каза, че са знаели за предстоящите удари срещу Иран няколко дни по-рано.

    18:56 05.03.2026

  • 50 Дойче зеле

    5 1 Отговор
    Европа трябва да осъди нападението на Иран и постави в пълна изолация Исраел

    18:57 05.03.2026

  • 51 мдаа

    4 2 Отговор
    Първо Испания каза истината, сега това прави Италия, вероятно повлияна от заплахите на Иран към страните от ЕС. Интересно коя ще е следваща държава, която ще събере куража да каже, че САЩ и Израел са агресори в този конфликт.

    18:57 05.03.2026

  • 52 То атома

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Атома фъргай бай Дончо!":

    Ще го фърлят , ама после как ще се справиш с джихадистите в европейския халифат. Нали се сещаш , че ти или роднините ти могат да получат подарък , нож в гърлото по коледа.......на талибана не му дреме

    19:00 05.03.2026

  • 53 Съществува,

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Деций":

    но трамп не спазва международното право. Държи се като самозабравил се диктатор.

    19:00 05.03.2026

  • 54 .....

    1 3 Отговор
    Кво мисли ООН за СВО в Украйна?

    19:01 05.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Аналлизатор

    0 4 Отговор
    Мусолини пак иска Италие на средиземноморска салата...

    19:01 05.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Па то 187 държави НЕ подкрепяха

    2 1 Отговор
    АНШЛУСА на монгольяк Фашагите от кремля в НЕЗАВИСИМА УКРАЙНА .
    ФАКТ

    19:05 05.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Факти

    2 1 Отговор
    Човечеството се събужда !

    Кой е терорист ?
    Ако не се спсзва международното право !?
    КОЙ ?

    19:09 05.03.2026

  • 61 Бах

    3 1 Отговор
    Отворил е м..а..й..к..а..т..и.. Путин. Украйна е Руска г.у.б.е.р.н.и.я. от 400 години.
    Украинските ф..а.ш..и..с.т..и. т.р.е.п.е.х.а . всички несъгласни с техните виждания . Същото е , и с Македония спрямо нас Българите .
    Тези така наречени окраици им требва още б..о..й.. до н.а.с.и.р.а.н.е. и нещата де си дойдат на място .Вече останаха 1/3 , другите са из Европа.
    Правото е на по силния!

    19:10 05.03.2026

  • 62 Гражданин

    2 0 Отговор
    Ликвидирането на всеки кървав диктатор трябва да бъде член Първи на международното право!

    19:20 05.03.2026

