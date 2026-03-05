Италия: Ударите на САЩ и Израел срещу Иран са в нарушение на международното право

Атаките на САЩ и Израел срещу Иран, предизвикали поредната близкоизточна криза, са в нарушение на международното право, каза италианският министър на отбраната Гуидо Крозето, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Взетото в събота решение да се предприемат удари, "разбира се, нарушава правилата на международното право", заяви Крозето на заседание на долната камара на парламента. Той отбеляза, че Италия е принудена да реагира на конфликт, който САЩ и Израел са започнали, без да предупредят съюзниците и партньорите си.

"Тази война избухна без знанието на никого по света. Война, при която ние, както и останалата част от света, се оказваме в ситуация, в която да се справяме (с последиците)", каза още Крозето.

Министърът на отбраната, който е член на партията на премиера Джорджа Мелони – "Италиански братя", посочи, че Рим ще предостави отбранителна помощ на страните от Персийския залив. Успоредно с това Италия ще изпрати военноморски активи, които да помогнат на Кипър да се защити от ирански удари.

Критиките на Розето са най-острите досега, отправяни от редиците на дясното италианско правителство, което се опитва да установи тесни връзки с администрацията на американския президент Доналд Тръмп от встъпването му в длъжност за втори мандат, отбелязва Ройтерс.