Италия: Ударите на САЩ и Израел срещу Иран са в нарушение на международното право

Атаките на САЩ и Израел срещу Иран, предизвикали поредната близкоизточна криза, са в нарушение на международното право, каза италианският министър на отбраната Гуидо Крозето, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Взетото в събота решение да се предприемат удари, "разбира се, нарушава правилата на международното право", заяви Крозето на заседание на долната камара на парламента. Той отбеляза, че Италия е принудена да реагира на конфликт, който САЩ и Израел са започнали, без да предупредят съюзниците и партньорите си.
"Тази война избухна без знанието на никого по света. Война, при която ние, както и останалата част от света, се оказваме в ситуация, в която да се справяме (с последиците)", каза още Крозето.
Министърът на отбраната, който е член на партията на премиера Джорджа Мелони – "Италиански братя", посочи, че Рим ще предостави отбранителна помощ на страните от Персийския залив. Успоредно с това Италия ще изпрати военноморски активи, които да помогнат на Кипър да се защити от ирански удари.
Критиките на Розето са най-острите досега, отправяни от редиците на дясното италианско правителство, което се опитва да установи тесни връзки с администрацията на американския президент Доналд Тръмп от встъпването му в длъжност за втори мандат, отбелязва Ройтерс.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #9
18:07 05.03.2026
2 Атома фъргай бай Дончо!
Коментиран от #52
18:08 05.03.2026
3 Анонимен
Коментиран от #14, #16, #23
18:08 05.03.2026
4 Курций Руф
Коментиран от #31
18:09 05.03.2026
5 Хохо Бохо
18:11 05.03.2026
6 Швейк
американското правителство не е длъжно да Ви уведомява за плановете си.
Коментиран от #39
18:13 05.03.2026
7 Гост
18:13 05.03.2026
8 Банго Костя
18:13 05.03.2026
9 Европеец
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Небъди толкова сигурен, не харесвам Мелони, но в случая е права..... Заглавието е вярно..... Но какво да очакваш от американци и евреи....
Коментиран от #15
18:13 05.03.2026
10 Владо
Коментиран от #22
18:14 05.03.2026
11 Лилава Жена
Атина ми отне Атина ми Даде Атина отново ще ми влезне под кожата след 5 или 6 месеца ще бъда Отново тяхната Гинека Карагьозка Пута Завинаги и ще ми направят операция на члена в хирургията на Атина ще бъда Гинека с женско между краката си и ще се смея от Атина много ако Иран избомби България ще умра от КЕФ и ще величая САЩ още 7 години напред
18:15 05.03.2026
12 Деций
Коментиран от #53
18:15 05.03.2026
13 демократ
18:16 05.03.2026
14 Деций
До коментар #3 от "Анонимен":А ти мислиш ли ,че перуката кара влака?
18:16 05.03.2026
15 Данко Харсъзина
До коментар #9 от "Европеец":Че всъщност аз я харесвам жабарската тарикатка. Просто рано или късно всеки тарикат си намира майстора.
Коментиран от #26
18:16 05.03.2026
17 Бах
Сега реват за помощ и активиране на някакъв член за обща отбрана.
В случая никой не е нападнал НАТО .
Пълни смешници!
Коментиран от #24
18:17 05.03.2026
18 Когато става въпрос
18:19 05.03.2026
19 000
18:21 05.03.2026
20 Демократ
18:21 05.03.2026
21 Отряд1
А отнемане домакинството на световното по футбол?
Забрана за участие на американски спортисти на световни форуми.
Споменах ли санкции?
Забрана на американски социални мрежи!
Да не забравя - санкции!
За всеки случай - санкции!
Тези грингота, започнаха война срещу Русия и Китай. Ударите по Иран спират жизненоважно гориво за Китай. Те имат резерв за 90-ти дена (три месеца) но цената ще почне да се покачва ... и в един момент, като няма гориво, Китай ще трябва да се срещне с планът на Тръмп... или Тръмп трябва да се срещне с планът на Си!?
Абе, задава се голям, ама голям кютек!
Шса миризим като за последно!
САНКЦИИ СРЕЩУ САЩ БЕ!
18:23 05.03.2026
23 Лилава Жена
До коментар #3 от "Анонимен":Лявата политика на анестезирани демократи ще въведат САЩ в правия път под мъдрото ръководството на демократите след Шашавия Шотландски Боклук Токсичен и Заразен Тръмп ще си инсталират някой Джендър за Демократ и Капитан Британия ще си отдъхне от лудите републиканци
18:23 05.03.2026
24 000
До коментар #17 от "Бах":Еврейте и сащ губят войната. Въвличането на нато може да им измие ръцете, без реално да се промени нищо. Дано не опитат провокация на територията на натовска държава. България е идеална за целта. Дано Бог да ни опази.
Коментиран от #41
18:25 05.03.2026
25 Мара подробната
18:26 05.03.2026
26 Лилава Жена
До коментар #15 от "Данко Харсъзина":А най хубавата част е да си Тарикат и Келеш с леви убеждения и женски наклонности
18:27 05.03.2026
27 Боруна Лом
18:28 05.03.2026
28 Ае копейките
18:31 05.03.2026
29 Само питан
18:32 05.03.2026
30 урко
18:33 05.03.2026
32 Българин
18:34 05.03.2026
33 ПТРАВОТО Е НА СИЛНИЯ !!
МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВОТО Е -ВЪОРЪЖАВАЙ СЕ И БИЙ ЗА ДА ТЕ УВАЖАВАТ!!
18:36 05.03.2026
34 демократ
18:37 05.03.2026
35 Дончо Тръмпончо педофилов
Коментиран от #36
18:37 05.03.2026
37 Лорда
18:38 05.03.2026
38 Атина Палада
18:38 05.03.2026
40 Владимир Путин, президент
18:39 05.03.2026
41 Бах
До коментар #24 от "000":Дай Боже да ни опази . За джендърята на запад не ми се говори . ОБРЕЧЕНИ са . Сега ще разберат за Коня и Боба .
Путин им спира газта и петрола , преди да му налагат санкции . Той няма нужда от миришештите ИМ пари на кръв .
Какво ще направи Европа , тато е колкото една Китайска провинция . Краят им близо , за нещастие и нас ни присъединиха , ама късно !
18:39 05.03.2026
42 Факти
Коментиран от #45, #46, #55
18:40 05.03.2026
43 България да обяви неутралитет
Коментиран от #49
18:41 05.03.2026
44 Браво
18:51 05.03.2026
46 Атина Палада
До коментар #42 от "Факти":Браво х(Ю)мне:))))
18:53 05.03.2026
47 Григор
18:54 05.03.2026
48 Ха Ха
18:55 05.03.2026
49 то хубаво,
До коментар #43 от "България да обяви неутралитет":ама за да обяви неутралитет трябва да напъди краварските самолети от летището. Как ще стане тая работа, като дори в Съвета за национална сигурност янките заемат почетно място? Представяте ли си за каква национална сигурност говорим, щом при обсъждането й присъства чужд посланик?! Бих се радвал Запрянов да събере кураж и да обяви публично кой го накара да допусне американските самолети на столичното летище, след като Нейнски каза, че са знаели за предстоящите удари срещу Иран няколко дни по-рано.
18:56 05.03.2026
50 Дойче зеле
18:57 05.03.2026
51 мдаа
18:57 05.03.2026
52 То атома
До коментар #2 от "Атома фъргай бай Дончо!":Ще го фърлят , ама после как ще се справиш с джихадистите в европейския халифат. Нали се сещаш , че ти или роднините ти могат да получат подарък , нож в гърлото по коледа.......на талибана не му дреме
19:00 05.03.2026
53 Съществува,
До коментар #12 от "Деций":но трамп не спазва международното право. Държи се като самозабравил се диктатор.
19:00 05.03.2026
54 .....
19:01 05.03.2026
56 Аналлизатор
19:01 05.03.2026
58 Па то 187 държави НЕ подкрепяха
ФАКТ
19:05 05.03.2026
60 Факти
Кой е терорист ?
Ако не се спсзва международното право !?
КОЙ ?
19:09 05.03.2026
61 Бах
Украинските ф..а.ш..и..с.т..и. т.р.е.п.е.х.а . всички несъгласни с техните виждания . Същото е , и с Македония спрямо нас Българите .
Тези така наречени окраици им требва още б..о..й.. до н.а.с.и.р.а.н.е. и нещата де си дойдат на място .Вече останаха 1/3 , другите са из Европа.
Правото е на по силния!
19:10 05.03.2026
62 Гражданин
19:20 05.03.2026