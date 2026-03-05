Новини
Техеран заплаши САЩ: Горчиво ще съжалявате за потопения ирански боен кораб

5 Март, 2026 11:49 2 654 124

Фрегатата "ИРИС Дена" с почти 130 моряци на борда, гостуваща на индийския военноморски флот, бе поразена от американски удар - в международни води и без предупреждение - написа Арагчи в социалната платформа "Екс"

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ горчиво ще съжаляват за "прецедента", който създадоха, след като американска подводница потопи ирански боен кораб край бреговете на Шри Ланка, предупреди днес министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Фрегатата "ИРИС Дена" с почти 130 моряци на борда, гостуваща на индийския военноморски флот, бе поразена от американски удар - в международни води и без предупреждение - написа Арагчи в социалната платформа "Екс".

"САЩ горчиво ще съжаляват за прецедента, който създадоха", посочи той.

САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран в събота, като при един от въздушните удари бе убит иранският върховен лидер - аятолах Али Хаменей.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 САЩ са международен терорист

    59 14 Отговор
    Вредни за света!

    Коментиран от #25, #59

    11:51 05.03.2026

  • 2 мдааа

    23 15 Отговор
    Сега сигурно ще им кажат че кораба е бил пълен със злато и САЩ ще почне да съжелява.

    11:51 05.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Техеран за 3дни!😂

    38 17 Отговор
    Те вече съжаляват! Великата армада епично си плю на петите и избяга да си ближе раните!

    Коментиран от #10

    11:52 05.03.2026

  • 5 Конфети "Земя-въздух-земя "

    38 10 Отговор
    Ай стига сте плашили, бе. Ако им потопите техните самолетоносачи, това ще е най-големият удар срещу САЩ.Що излагация ще е,не е истина,...е,после може да ви сринат,ама егото ще кърви години наред.

    Коментиран от #21

    11:52 05.03.2026

  • 6 време е да започват

    36 9 Отговор
    да съжаляват , не за друго просто защото са цинични убийци и окупатори

    11:53 05.03.2026

  • 7 хаха🤣

    17 32 Отговор
    иран е в ступор и шок и те като рашка започнаха да плашат🤣

    11:54 05.03.2026

  • 8 От Гърция официално:

    16 7 Отговор
    Идвайте да си чистите ла💩ната

    11:54 05.03.2026

  • 9 честен ционист

    8 9 Отговор
    Значи скоро някой CVN ще поема към селенията на Дейви Джоунс.

    11:54 05.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сила

    20 14 Отговор
    Фидел Кастро цял живот плаши САЩ ....и накрая ?!?

    11:55 05.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Симо

    16 11 Отговор
    Отвратителни убйции!!!!! Подли, мръсници.

    11:56 05.03.2026

  • 15 Зеления пидра3 от Укрия

    5 16 Отговор

    До коментар #10 от "Димяща ушанка":

    Първо парада в Маскве

    Коментиран от #49

    11:56 05.03.2026

  • 16 А ГДЕ Крайцера МАСКВА

    21 18 Отговор
    В Новоросийск още

    5 Кораба са ударени оня ден .

    Удрии Удрии Удрии

    Блатния Башибозук.

    Коментиран от #40

    11:57 05.03.2026

  • 17 Ха-ха

    19 15 Отговор
    Тези са разбити тотално, за един кораб се загрижили.!

    11:58 05.03.2026

  • 18 Сталин

    25 12 Отговор
    Целия свят е задължен на великите перси които чистят света от кошерната чума която е отговорна за геноцид тероризъм ваксини лихви пандемии инфлация и търговия с деца

    Коментиран от #83

    11:58 05.03.2026

  • 19 От Гърция официално:

    16 10 Отговор
    Няма да повтаряме,...ало,САЩ...идвайте да си чистите ла💩ната

    11:58 05.03.2026

  • 20 гост

    15 21 Отговор
    Това Ви остава,да заплашвате...а можеше да не обогатявате уран...да се разберете със съседите си и с международната общност и да няма санкции..но като се напъвате здраво за ядрено...и не искате Израел да съществува....резултата е такъв..

    Коментиран от #24

    11:58 05.03.2026

  • 21 Ретро спомен

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    Ирански Пърл Харбър

    11:59 05.03.2026

  • 22 Да се знае

    14 19 Отговор
    Докато израелците не ви пречупят гръбнака бял ден няма да видите!

    11:59 05.03.2026

  • 23 А Ударения Танкер

    17 4 Отговор
    В Средиземно море?

    Как е разтовариха ли Газта ?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    11:59 05.03.2026

  • 24 Домакин

    13 11 Отговор

    До коментар #20 от "гост":

    Я сложи България на мястото на Иран и коментирай със същите думи

    Коментиран от #57

    12:00 05.03.2026

  • 25 Много ви лъжат

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ са международен терорист":

    във вашия пенсионерски клуб :)))

    Коментиран от #51

    12:00 05.03.2026

  • 26 Руснак без крак

    11 6 Отговор

    До коментар #10 от "Димяща ушанка":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    12:00 05.03.2026

  • 27 да беше само една фрегата,

    15 8 Отговор
    ама то целият ирански флот отиде на дъното.

    12:00 05.03.2026

  • 28 ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът

    14 6 Отговор
    И Ревът и Съболезнованията

    За Аятолаха

    Се превърнаха в Ежедневие

    За РУСОФИЛКИТЕ по НАШИТЕ ТЕРИТОРИИ.

    Коментиран от #72

    12:01 05.03.2026

  • 29 А где

    9 8 Отговор
    е радара за милиард?

    Коментиран от #32, #36

    12:01 05.03.2026

  • 30 Предлагам за отмъщение

    13 5 Отговор
    чалмите да потопят А. Линкълн! Хахаха!

    Коментиран от #38

    12:01 05.03.2026

  • 31 Инкогнито

    13 8 Отговор
    На лов за американски терористи започва, сега севернотокорейски подводници са почнали издирване на терористичния субмарин!

    Коментиран от #34, #37

    12:02 05.03.2026

  • 32 да питам

    11 8 Отговор

    До коментар #29 от "А где":

    крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците бягащи от Иран ?

    12:03 05.03.2026

  • 33 Аятолах в хамак

    7 9 Отговор
    Израел и САЩ изядоха шамарите

    12:04 05.03.2026

  • 34 да питам

    8 5 Отговор

    До коментар #31 от "Инкогнито":

    А верно ли като потънала руската подводница Курск, Русия казала на хората че 200 човека от екипажа били оцелели ?

    Коментиран от #41

    12:04 05.03.2026

  • 35 стоян георгиев

    5 7 Отговор
    ФАЩ ционистките слуги го закъса ха якооо....

    12:05 05.03.2026

  • 36 А ГДЕ

    9 5 Отговор

    До коментар #29 от "А где":

    БРИКС?

    Коментиран от #43

    12:05 05.03.2026

  • 37 Северно курейче

    8 3 Отговор

    До коментар #31 от "Инкогнито":

    Прасето ким ако се качи на коми подводницата ще потъне

    12:05 05.03.2026

  • 38 да питам

    12 5 Отговор

    До коментар #30 от "Предлагам за отмъщение":

    А верно ли Беларус и Русия правили морско учение с 6 кораба, но 2 от тях потънали по време на учението ?

    12:06 05.03.2026

  • 39 Зоолог

    8 2 Отговор
    Мравката плаши лъва 😂😂😂

    12:06 05.03.2026

  • 40 Ами, да

    5 9 Отговор

    До коментар #16 от "А ГДЕ Крайцера МАСКВА":

    Целувайте ръка на Върховния главнокомандващ, че не е отвърнал подобаващо. Защото ако някой самолетоносач потъне, всички знаят какво ще последва. Добре, че Путин има разум човека в главата. Ако беше по времето на СССР, досега световната карта щели да е прекроена с големи бели петна.

    12:06 05.03.2026

  • 41 Крепостен на Хартиената мечка

    8 2 Отговор

    До коментар #34 от "да питам":

    Каквото и да ни кажат поемаме го

    12:06 05.03.2026

  • 42 Аятолах в хамак

    5 7 Отговор
    27 военни бази на краварите са изравнени със земята

    Коментиран от #55

    12:06 05.03.2026

  • 43 да питам

    10 5 Отговор

    До коментар #36 от "А ГДЕ":

    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    12:06 05.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Аятолах в хамак

    5 8 Отговор
    Дрон за 1000 долара унищожи радар за 1 млрд .Голем смях пада.

    Коментиран от #47, #62, #63

    12:09 05.03.2026

  • 46 Пак аз

    8 4 Отговор
    Силата на шиитските псета е в заплахите.Ксщато Кастро, Милошевич, Кадафи, Саддам Мадуро,Асад,късият бункерен генералисимус...

    12:09 05.03.2026

  • 47 Руската пропаганда

    6 2 Отговор

    До коментар #45 от "Аятолах в хамак":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #54

    12:09 05.03.2026

  • 48 А где

    5 3 Отговор
    е Линкълн?Жив ли е?

    Коментиран от #71

    12:10 05.03.2026

  • 49 да питам

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Зеления пидра3 от Укрия":

    А защо на последния парад в Мацква го нямаше дори и картонения макет на Армата ?

    12:10 05.03.2026

  • 50 Едно друго плашило го видя света,

    3 1 Отговор
    тези същите плашила. Хората ги помляха, плашилото плаши. Смях

    12:10 05.03.2026

  • 51 Кой какво те лъже

    2 6 Отговор

    До коментар #25 от "Много ви лъжат":

    не интересува никой! Коментара бе по повод международният терорист САЩ, който е вреден за света!

    Коментиран от #70

    12:11 05.03.2026

  • 52 Шейтана

    2 1 Отговор
    Е умижен 8 в поза партер

    12:12 05.03.2026

  • 53 Руснаков

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Бесен - Язовец":

    треперят ти дъната....

    12:12 05.03.2026

  • 54 Така е

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    12:13 05.03.2026

  • 55 Чукан в главата - алятолях хамак

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "Аятолах в хамак":

    Не 27,а 270000009 бази са изравнени

    12:13 05.03.2026

  • 56 Въпросът е

    3 4 Отговор
    нарушиха ли САЩ и Израел международното право?Според Стармър го нарушиха.

    Коментиран от #60, #61

    12:13 05.03.2026

  • 57 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Домакин":

    Не виждам връзка...нито искаме ядрено,ното заплашваме Израел...доуточни се..

    Коментиран от #78

    12:15 05.03.2026

  • 58 Аятолах в хамак

    1 5 Отговор
    На дърва ли са краварските бази че димят денонощно?

    12:15 05.03.2026

  • 59 Въпрос

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ са международен терорист":

    Ползвашли американски интернет с американски компютър с американски ток?

    Коментиран от #65

    12:15 05.03.2026

  • 60 Ликдиварането на терористи

    4 1 Отговор

    До коментар #56 от "Въпросът е":

    спасява човешки животи.

    Коментиран от #67, #68

    12:15 05.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 да питам

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Аятолах в хамак":

    верно ли завода за орешници бил взривен от 3 украински ракети ?

    12:17 05.03.2026

  • 63 Ха ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Аятолах в хамак":

    Аятолах Хаменей умира от смях при Аллах.

    12:17 05.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Въпросът ти

    1 6 Отговор

    До коментар #59 от "Въпрос":

    е за друга тема. Тук обсъждаме тероризма който прави САЩ! САЩ са международен терорист и вредни за света!

    12:17 05.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Аятолах в хамак

    2 5 Отговор

    До коментар #60 от "Ликдиварането на терористи":

    Ликвидираха един безобиден старец с брада и сега властта взеха младите военни на Иран и потрошиха от бой араби , евреи и кравари.

    Коментиран от #108

    12:18 05.03.2026

  • 68 Значи трябва според теб

    3 4 Отговор

    До коментар #60 от "Ликдиварането на терористи":

    да се ликвидира терорист номер 1 САЩ!

    Коментиран от #76

    12:18 05.03.2026

  • 69 Лош

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Бесен - Язовец":

    До вчера бяхте Тръмптисти а Европа беше най големия ви враг. Сега обърханхте страната, вече Америка е най лошата, да видим до кога.

    12:18 05.03.2026

  • 70 Няма такова нещо, лъжат ви.

    5 1 Отговор

    До коментар #51 от "Кой какво те лъже":

    Терористите са обявени от ООН и 182 държави- Хамаз, Иранския корпус на джихадистите, Хусите и Хизбула.

    Коментиран от #77

    12:19 05.03.2026

  • 71 да питам

    7 0 Отговор

    До коментар #48 от "А где":

    верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?

    Коментиран от #75

    12:20 05.03.2026

  • 72 К ПЕЙКИ с чалми

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът":

    Почваме да пускаме бради и да шоем шиджаби

    12:20 05.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Аятолах в хамак

    0 1 Отговор
    А бе защо не смеят да минат през ормудския проток тия кораби?

    12:20 05.03.2026

  • 75 КуZю Пушилката от депото за скрап

    4 0 Отговор

    До коментар #71 от "да питам":

    Всяка вечер сънувам че съм ядрен самолетоносач

    12:21 05.03.2026

  • 76 Терористите са

    3 1 Отговор

    До коментар #68 от "Значи трябва според теб":

    Хамаз, Иранския корпус на джихадистите, Хусите и Хизбула.

    Коментиран от #80

    12:21 05.03.2026

  • 77 Най големият международен терорист

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "Няма такова нещо, лъжат ви.":

    се нарича САЩ! Това вижда цял свят в момента!

    12:21 05.03.2026

  • 78 124

    2 4 Отговор

    До коментар #57 от "гост":

    Погледни си компа и открий поне една част произведена в сащ . Невъзможно

    12:21 05.03.2026

  • 79 Факти

    2 2 Отговор
    Иран направиха голяма грешка да се съюзят с Китай и Русия. Сега са във война и никой не им помага. Ако се бяха съюзили със САЩ сега щяха да се къпят в пари като ОАЕ, Саудитска Арабия, Катар и Кувейт. Каквото сам си направиш, друг не може да ти го направи.

    12:21 05.03.2026

  • 80 Терориста е САЩ

    2 3 Отговор

    До коментар #76 от "Терористите са":

    А пропагандата на терориста САЩ, е само за глупака!

    Коментиран от #84, #96

    12:21 05.03.2026

  • 81 Аятолах в хамак

    1 3 Отговор
    Катар защо спря износа на газ?

    Коментиран от #99

    12:21 05.03.2026

  • 82 точно така

    2 0 Отговор
    След като израелците избомбиха иранците миналата година, Айатолаха излезе по телевизията и обяви, че Иран е дал заслужен урок на Израел в тази война. Не уточни какъв е бил урока. Хахахахаха

    12:23 05.03.2026

  • 83 Казуар

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Сталин":

    Как великите перси плачат за сатрапа Али Хаменей.

    12:24 05.03.2026

  • 84 Пу Си

    4 0 Отговор

    До коментар #80 от "Терориста е САЩ":

    Завиждаме им искаме ние да сме хегемони🙄

    Коментиран от #87

    12:24 05.03.2026

  • 85 Ако потопите

    0 4 Отговор
    някой самолетоносач на световното зло САЩ, ще имате адмирациите на света!

    Коментиран от #91

    12:24 05.03.2026

  • 86 Побърканият нацист САЩ

    3 2 Отговор
    Потопяването на ирански кораб на повече от 3000 километра от Иран, извършено в международни води в сряда, е поредният акт в безгранична кампания на разрушения, която не признава никакви правни или географски ограничения. На борда на кораба е имало 180 души, а военноморските сили на Шри Ланка са спасили 32 души, което означава, че 148 души са загинали.

    Коментиран от #89

    12:26 05.03.2026

  • 87 САЩ са зло

    1 2 Отговор

    До коментар #84 от "Пу Си":

    Да завиждаш на зло, трябва да има нещо много сбъркано в теб! Жалко за пропаднали хора!

    Коментиран от #109

    12:26 05.03.2026

  • 88 Ъъъъъ

    1 0 Отговор
    САЩ повишават нивото на ядрена готовност в Персийския залив!
    Американският E-6B Mercury сега лети над Персийския залив.
    E-6B Mercury не е изтребител....Той не носи оръжия на борда....Съществува само с една це - да гарантира, че ако всичко друго се провали, ако наземните командни центрове бъдат унищожени, ако сателитите ослепеят, ако президентът и цялата верига на командване изчезнат, заповедта за изстрелване на американския ядрен арсенал все още може да бъде предадена на подводници, скрити в океана.
    Позивната му е Looking Glass (Огледало), вдъхновена от огледалото на Луис Карол, където всичко е обърнато....Светът, в който е необходим този самолет, е свят, в който всичко нормално вече е приключило....E -6B Mercury (често наричан "Самолетът на Страшния съд“) е пряко свързан със системата за командване и управление на ядрените оръжия на САЩ.
    Основната му роля е да действа като въздушен канал за изпращане на съобщения с много ниска честота (VLF) от президента или Националния команден орган до ядрени балистични ракетни подводници(SSBN) , които остават потопени и трудни за откриване....Освен това, той може да поддържа работата на въздушния команден център Looking Glass (наследен от по-стария EC-135), позволявайки предаването на заповеди за изстрелване към междуконтинентални балистични ракети и бомбардировачи в случай на унищожаване на наземни командни центрове или прекъсване/загуба на комуникации.

    12:27 05.03.2026

  • 89 голем смех

    4 1 Отговор

    До коментар #86 от "Побърканият нацист САЩ":

    Айатолаха си е мислел че кораба е на сигурно място.

    Коментиран от #101

    12:27 05.03.2026

  • 90 Хегсет, побърканият нацист

    2 1 Отговор
    Той злорадстваше от потъването на иранския кораб в Индийския океан, което е явно нарушение на международното право. На брифинг в Пентагона предния ден Хегсет се похвали, че „няма да има глупави правила за водене на бойни действия“. Това е изявление, че международното право не се прилага. Това е декларация за намерение за водене на война, както са правили нацистите. Фашисткият характер на тази война се подсилва чрез систематичното вливане на християнско-националистическа пропаганда. „ Гардиън“ съобщава, че командирите настояват на войските да се каже, че войната срещу Иран е „част от Божия божествен план“ и цитират Книгата Откровение и „Армагедон“. Според едно оплакване от войник, на войските е било казано, че Тръмп е бил „помазан от Исус да запали сигналния огън в Иран, за да предизвика Армагедон и да отбележи завръщането си на Земята“, т.е. да предизвика апокалиптични събития чрез систематично унищожение.

    12:27 05.03.2026

  • 91 потопихме

    2 0 Отговор

    До коментар #85 от "Ако потопите":

    Адмирал Кузнецов.

    Коментиран от #92

    12:28 05.03.2026

  • 92 Браво

    0 4 Отговор

    До коментар #91 от "потопихме":

    Дай боже Иран да потопи някой самолетоносач на световното зло САЩ и да празнува цял свят.

    Коментиран от #97, #102, #112, #121

    12:29 05.03.2026

  • 93 Начи,.. Нема никва разликата от

    1 0 Отговор
    Жалките изпе дера стени диктаторчета! Тва узкоглазото, Садамчо, Кадаифа, мадуранкьо,башарката и т н,..сите са ного " храбри" и потопяват, унищожават и изпепеляват САЩ за минути, после идва Големия У...Й и...кой скимтящ у чувальо,..кой у дръвения костюм!
    АааааааХахахаха

    12:29 05.03.2026

  • 94 факт

    2 1 Отговор
    Прочетох коментарите и видях много шега, злъч и несериозно отношение. Когато загиват хора, когато светът е на ръба на война, несериозното отношение към събитията е неуместно и неадекватно. А я си представете, че Иран в един момент се окаже, че има ядрено оръжие. Тогава ще се бъзикате ли?

    12:29 05.03.2026

  • 95 Факти

    1 0 Отговор
    Войната е една и тя е между САЩ и Китай. Войната в Украйна я започна Китай. Русия е само пушечно месо. САЩ отговориха с войната в Иран.

    12:30 05.03.2026

  • 96 Дерменджиев

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Терориста е САЩ":

    Америка е занулила вече 20 бойни кораба на моллите. Те затова толкова много се заканват. Ние знаем, че техните закани са пушилка. Никой не се съмнява, че Америка и Израел ще ги ликвидира до крак. Идва ред на Путин и Ким.

    Коментиран от #100

    12:30 05.03.2026

  • 97 Това е просто

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Браво":

    надеждата на един руснак, нищо повече.

    Коментиран от #103

    12:30 05.03.2026

  • 98 Оня с коня

    0 0 Отговор
    Някак странно се получава- Иран види яростна война,а тия Кораб тръгнал на гости в Индия...

    12:30 05.03.2026

  • 99 да питам

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Аятолах в хамак":

    А верно ли Пуся ще спаси приятелите си Мадуро, Мигел и Аятолаха ?

    Коментиран от #107

    12:31 05.03.2026

  • 100 Затова САЩ е световен терорист

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Дерменджиев":

    и най голямото зло за света!

    12:31 05.03.2026

  • 101 Кое ти е смешно бре малко фе-

    1 2 Отговор

    До коментар #89 от "голем смех":

    калче ? Ще обясниш ли ? Атланте ....

    Коментиран от #104

    12:32 05.03.2026

  • 102 потопихме

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Браво":

    Пушещий Адмирал Кузнецов Овцевозоубиеца!

    Коментиран от #106

    12:32 05.03.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 щи обясна

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Кое ти е смешно бре малко фе-":

    ама после требва да те застрелям.

    Коментиран от #110

    12:33 05.03.2026

  • 105 Лавров Сергей

    2 0 Отговор
    РФ ще внесе протестна Нота в Съвета за Сигурност на Общото Събрание на ООН.

    12:34 05.03.2026

  • 106 Браво

    2 2 Отговор

    До коментар #102 от "потопихме":

    Дай боже Иран да потопи някой самолетоносач на световното зло САЩ и да празнува цял свят.

    Коментиран от #115

    12:34 05.03.2026

  • 107 верно е

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "да питам":

    И всичките ще отидат при приятеля им Саддам.

    12:34 05.03.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Крепостен на Хартиената мечка

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "САЩ са зло":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред!

    Коментиран от #113

    12:35 05.03.2026

  • 110 Олеееее ....

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "щи обясна":

    Ни дей чи съ стресирах памперсче размер Z

    Коментиран от #111

    12:35 05.03.2026

  • 111 плувай бе

    0 1 Отговор

    До коментар #110 от "Олеееее ....":

    стресирания

    12:36 05.03.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 и как е

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Световният ред вече е сменен":

    Харесва ли ви новия световен ред?

    Коментиран от #116

    12:40 05.03.2026

  • 115 Христос

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Браво":

    Не давам!

    Коментиран от #118

    12:41 05.03.2026

  • 116 За да знаеш дали ти харесва

    0 2 Отговор

    До коментар #114 от "и как е":

    трябва да се укроти злото САЩ, което губейки хегемонията си, сее зло по света!

    Коментиран от #119

    12:42 05.03.2026

  • 117 Аз бих го написал така:

    1 0 Отговор
    В ранните часове на сряда варварството на тези, които ръководят американската военна машина, беше демонстрирано, когато американска подводница торпилира ирански кораб в Индийския океан близо до Шри Ланка. Около 180 моряци са били на борда на кораба, който се е връщал от тренировъчна мисия в Индия и не е представлявал непосредствена заплаха за никого. Досега са спасени само 32 души, което прави вероятния брой на жертвите близо 150 души. Фашисткият военен министър Пийт Хегсет се наслаждаваше на кървавата баня, злорадствайки на пресконференция в Пентагона в сряда, че никой никога не е казвал, че това ще бъде „честна битка“. Позовавайки се на геноцидния ционистки режим, който изкла над 75 000 палестинци в Гааза, Хегсет ентусиазирано заяви, че Израел води войната с „несравнимо умение“ и че борбата редом с Израел е „глътка свеж въздух“ за САЩ.....и т.н

    Коментиран от #122

    12:42 05.03.2026

  • 118 Времето ще покаже

    0 1 Отговор

    До коментар #115 от "Христос":

    кой какво дава. Иран ще получи искрени адмирации от света, ако потопи самолетоносач на световното зло САЩ!

    Коментиран от #120

    12:44 05.03.2026

  • 119 видяхме

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "За да знаеш дали ти харесва":

    Видяхме само че русийката вече не е онова страшилище за което се представяше. Дори не е и регионална сила вече. Пълни топки, ти казвам.

    Коментиран от #123

    12:44 05.03.2026

  • 120 потопихме

    1 0 Отговор

    До коментар #118 от "Времето ще покаже":

    Темнопушещий Адмирал Кузнецов овцевозотрепача.

    12:44 05.03.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Личи си старата школа

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "Аз бих го написал така:":

    От времето когато имаше истински журналисти а не атлантически плазнодии

    12:46 05.03.2026

  • 123 Намали пропагандата за глупаци

    0 1 Отговор

    До коментар #119 от "видяхме":

    за да виждаш реалността и да не си смешна по форумите, папагалейки евтина и глупава пропаганда на световното зло САЩ!

    12:46 05.03.2026

  • 124 е то

    0 0 Отговор

    До коментар #121 от "Личи ти че си Без- казармен г Ей)))":

    Неслучайно руските тролове реваха с глас, че годишния бюджет на Шести американски флот е по-голям от годишния бюджет на руската федерация.

    12:46 05.03.2026

