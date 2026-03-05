Техеран заплаши САЩ: Горчиво ще съжалявате за потопения ирански боен кораб

САЩ горчиво ще съжаляват за "прецедента", който създадоха, след като американска подводница потопи ирански боен кораб край бреговете на Шри Ланка, предупреди днес министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Фрегатата "ИРИС Дена" с почти 130 моряци на борда, гостуваща на индийския военноморски флот, бе поразена от американски удар - в международни води и без предупреждение - написа Арагчи в социалната платформа "Екс".

"САЩ горчиво ще съжаляват за прецедента, който създадоха", посочи той.

The U.S. has perpetrated an atrocity at sea, 2,000 miles away from Iran's shores.



Frigate Dena, a guest of India's Navy carrying almost 130 sailors, was struck in international waters without warning.



Mark my words: The U.S. will come to bitterly regret precedent it has set. pic.twitter.com/cxYiI9BLUk — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 5, 2026

САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран в събота, като при един от въздушните удари бе убит иранският върховен лидер - аятолах Али Хаменей.