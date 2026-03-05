Емил Дечев пред уволнените директори на служби: Вие не ме интересувате, моят мач е друг!

Вътрешният министър Емил Дечев прави скоростна, поголовна и безпрецедентна чистка в системата на МВР.
Той лично привиква в кабинета си полицейските началници, като пред много от тях мотивира уволненията им с политически указания.
При освобождаването на директорите на служби някои от тях се опитвали да изтъкнат добрите резултати на своите дирекции, но министър Дечев е пресичал аргументите им с фразата: „Това не ме интересува, моят мач е друг!“, научи Епицентър.бг
Този скандален и арогантен отговор поражда редица притеснителни въпроси:
Демонстрира ли министърът недопустимо отношение, заявявайки пред доказани кадри, че резултатите им са без значение, защото неговите цели са различни?
Означава ли този подход, че сигурността на гражданите и справедливостта вече не са приоритет, а биват жертвани в името на лични и политически интереси?
Поставят ли се политическите цели над обществения ред, превръщайки тези масови смени в акт на политически реваншизъм вместо в реална реформа?
При днешната безпрецедентна чистка на ключови фигури в МВР – включително ръководителите на ГДБОП и ГДНП – министърът демонстрира подход, който поставя под съмнение професионализма в системата. Когато „политическото решение“ измести добрите резултати като критерий за работа, можем ли изобщо да говорим за надграждане на сигурността, или сме свидетели на разчистване на територии?
Само днес (бел.ред. вчера) министър Дечев е извикал в 9.00 часа следните полицейски шефове, на които им е съобщено, че са освободени:
- - директора на ГДБОП Боян Раев,
- - директора на Главна Дирекция "Национална полиция" Захари Васков,
- - директора на ГДЖСОБТ Николай Николов,
- - зам.-директора на жандармерията Виктор Прязов,
- - втория зам.-директор на жандармерията и директор на баретите Георги Хаджиев.
По информация на Епицентър.бг, министърът, в присъствието на заместниците си Калоянов, Милтенов и главния секретар Кандев, е заявил, че ги отстранява, като се позовава на "политическо решение" и на решението на КС, с което бяха касирани част от миналите парламентарни избори. Странно е обаче какво общо има решение на КС за изборите с работата на Жандармерията и Баретите?
Преди ден Емил Дечев призна пред медиите, че е уволнил 25 от 28-те областни директори на МВР.
Министърът заяви, че уволненията ще продължат и на ниво РПУ.
Междувременно Дечев върна начело на пловдивската полиция Васил Костадинов – ръководителя, освободен след скандала около разследването на убийството в Цалапица. Срещу това назначение се готви протест в Цалапица.
