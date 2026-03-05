Новини
Емил Дечев пред уволнените директори на служби: Вие не ме интересувате, моят мач е друг!

5 Март, 2026

Министърът заяви, че уволненията ще продължат и на ниво РПУ

Емил Дечев пред уволнените директори на служби: Вие не ме интересувате, моят мач е друг! - 1
Снимка: БГНЕС
Епицентър Епицентър

Вътрешният министър Емил Дечев прави скоростна, поголовна и безпрецедентна чистка в системата на МВР.

Той лично привиква в кабинета си полицейските началници, като пред много от тях мотивира уволненията им с политически указания.

При освобождаването на директорите на служби някои от тях се опитвали да изтъкнат добрите резултати на своите дирекции, но министър Дечев е пресичал аргументите им с фразата: „Това не ме интересува, моят мач е друг!“, научи Епицентър.бг

Този скандален и арогантен отговор поражда редица притеснителни въпроси:
Демонстрира ли министърът недопустимо отношение, заявявайки пред доказани кадри, че резултатите им са без значение, защото неговите цели са различни?
Означава ли този подход, че сигурността на гражданите и справедливостта вече не са приоритет, а биват жертвани в името на лични и политически интереси?

Поставят ли се политическите цели над обществения ред, превръщайки тези масови смени в акт на политически реваншизъм вместо в реална реформа?

При днешната безпрецедентна чистка на ключови фигури в МВР – включително ръководителите на ГДБОП и ГДНП – министърът демонстрира подход, който поставя под съмнение професионализма в системата. Когато „политическото решение“ измести добрите резултати като критерий за работа, можем ли изобщо да говорим за надграждане на сигурността, или сме свидетели на разчистване на територии?

Само днес (бел.ред. вчера) министър Дечев е извикал в 9.00 часа следните полицейски шефове, на които им е съобщено, че са освободени:

  • - директора на ГДБОП Боян Раев,
  • - директора на Главна Дирекция "Национална полиция" Захари Васков,
  • - директора на ГДЖСОБТ Николай Николов,
  • - зам.-директора на жандармерията Виктор Прязов,
  • - втория зам.-директор на жандармерията и директор на баретите Георги Хаджиев.


По информация на Епицентър.бг, министърът, в присъствието на заместниците си Калоянов, Милтенов и главния секретар Кандев, е заявил, че ги отстранява, като се позовава на "политическо решение" и на решението на КС, с което бяха касирани част от миналите парламентарни избори. Странно е обаче какво общо има решение на КС за изборите с работата на Жандармерията и Баретите?
Преди ден Емил Дечев призна пред медиите, че е уволнил 25 от 28-те областни директори на МВР.
Министърът заяви, че уволненията ще продължат и на ниво РПУ.
Междувременно Дечев върна начело на пловдивската полиция Васил Костадинов – ръководителя, освободен след скандала около разследването на убийството в Цалапица. Срещу това назначение се готви протест в Цалапица.


Оценка 3.5 от 36 гласа.
Оценка 3.5 от 36 гласа.
  • 1 Зъл пес

    39 44 Отговор
    Нагъл и противен

    Коментиран от #36, #56

    07:57 05.03.2026

  • 2 задължително!

    38 16 Отговор
    Следващия министър ще направи смяна на всеки назначен от тоя министър в МВР.И после надолу за останалите.

    07:57 05.03.2026

  • 3 БОКО И ШИШИ

    15 22 Отговор
    Сега си имат цяла нова армия.

    07:57 05.03.2026

  • 5 Трол

    28 5 Отговор
    Г-н Дечев рита мачле само с Бербатов и с Гюров.

    07:58 05.03.2026

  • 6 Пич

    45 37 Отговор
    Разбрахте ли защо МВР не работи добре ?! Защото разни НПО идиотчета на Паветниците не се интересуват от професионалисти, а подреждат схема за крадене на изборите !!! С флашките...

    Коментиран от #60

    07:59 05.03.2026

  • 7 Бастардо

    30 34 Отговор
    Там има и достойни служители!!!Защо допускаме да се случва всичкото това безобразие?

    08:00 05.03.2026

  • 8 Коста

    33 18 Отговор
    Записите напрсвени от Руди Гела се превръщат в реалност. Само дето на никой не му пука

    08:02 05.03.2026

  • 9 Сила

    24 4 Отговор
    Нема великденски премии за Ушев ....вместо печено агне ще нагъва боб с картофи !!!

    08:02 05.03.2026

  • 11 Коста

    28 23 Отговор
    Тези "служебните" са луди колкото Тчръмп и повече? По дефиниция Служебното правителство трябва да организира следващите избори. Забележете какво направиха и правят тези измекяри.

    Коментиран от #22

    08:03 05.03.2026

  • 12 Електра

    31 26 Отговор
    Мача на тоя лиглю е да замете следите на шарлатаните в педофилските им изцепения, но хубавата новина, че ще е в затвора след 2ва месеца...

    08:03 05.03.2026

  • 13 Боруна Лом

    28 7 Отговор
    ДОКАЗАНИ,, КАДРИ,,,....ХАХААААА.

    08:04 05.03.2026

  • 14 АГАТ а Кристи

    25 18 Отговор
    Наполеон пасти да яде пред безсмъртната поза на тоя Оли го френ

    08:06 05.03.2026

  • 15 Тито

    24 1 Отговор
    От толкова високи заплати започнаха да изперкват вече!

    08:07 05.03.2026

  • 17 Леля Гошо

    29 8 Отговор
    Тези които смятат че са уволнени неоснователно ще си потърсят правата в съда, вероятно много от тях ще спечелят делата, но няма да плаща Дечев, а ти и аз

    08:08 05.03.2026

  • 18 Драги ми Смехурко

    12 9 Отговор
    Еееее,нашето мвр проправи път за първото място за Репресивна България и кауня.Не трябваше да му разрешават да използва името на България.Замърсява я .

    08:08 05.03.2026

  • 19 Цървул

    18 10 Отговор
    Дори не подозирах за съществуването на такъв гьонсурат в бг пространството.

    08:10 05.03.2026

  • 20 Методиевич

    38 6 Отговор
    В МВР не е правена РЕФОРМА от 1944 г.! Уволнение на всички(по грузински модел) Нови тестове за интегритета, тестове за физическа и психологическа пригодност, редуциране на личният състав до 20 000 , никакви пенсионери! Тогава за издържалите ще има достойни заплати, модерно оръжие, униформи, соц. придобивки и т. н! И истинска , безусловна ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ!

    08:10 05.03.2026

  • 21 Дзак

    7 4 Отговор
    Сайта на Провокатора!

    08:10 05.03.2026

  • 22 19 април

    12 9 Отговор

    До коментар #11 от "Коста":

    И заради това,Нито глас за тях!!!

    08:11 05.03.2026

  • 23 Майстора

    21 10 Отговор
    Не знам защо се чудите на чистката.Кирето го каза в прав текст преди повече от две години, че изборите се печелят с наше МВР.Това е стратегията на ПП и те даже не се притесняват да я използват.

    08:11 05.03.2026

  • 25 Асен

    18 12 Отговор
    Ура другари. Изборите ще ги направим с нашето МВР. Даже и без алабала с Президента!

    08:14 05.03.2026

  • 26 Майора

    16 15 Отговор
    Какво друго може да се очаква от политическият кабинет на Партията на кеша и пудела с пачките , действащ пи методите на Сталин и обезглавяващ структурите на МВР! Това ли е демократичното , да махаш хора които с нищо не виновни и да казваш че това “мен не ме интересува , моят мач е друг”!Срам и позор соросоиди , България не е на Сорос , а на обикновените хора!Няма да стане вашата!

    08:14 05.03.2026

  • 27 Буха ха

    19 4 Отговор
    Какво рИвете, и в любимата ви Русия, и в Любимата ви Америка, вождът назначава свои, верни кучета в службите и силовите министерства

    08:18 05.03.2026

  • 28 Марио

    17 2 Отговор
    Каквото и да сменят МВР си остава най голямото ОПГ в България.

    08:19 05.03.2026

  • 29 Интересно

    14 10 Отговор
    Защо се разрешава на хора дошли за по 1-2 месеца да обръщат държавата нагоре с краката.Крайно време е да се спре това.Реално така се стопира всичко .

    08:19 05.03.2026

  • 30 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    12 9 Отговор
    Помните ли записа на Рудко? НПО партията на педофилите ще правят избори с тяхно MВP и служби.

    Коментиран от #44

    08:20 05.03.2026

  • 31 Леле Какоооо

    12 4 Отговор
    След изборите, Бойко май пак ще пикае в кофа?

    08:21 05.03.2026

  • 33 Мнение

    4 3 Отговор
    Давай. А депутатите от парламента бяха свалени от хората.

    08:23 05.03.2026

  • 35 Тити на Кака

    6 7 Отговор
    Оппааа, появи се нов Цицелков....този е експерт по реформите в службите!
    Реформатор от типа "Слон в стъкларски магазин"...

    08:24 05.03.2026

  • 36 Точно

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Зъл пес":

    Зли песове са Тошко и Балабанов. Браво на министъра.

    Коментиран от #51

    08:26 05.03.2026

  • 37 предлагам

    5 1 Отговор
    За честни избори, служебното правителство да е от швейцарци.

    Коментиран от #40, #57

    08:28 05.03.2026

  • 38 Сзо

    5 1 Отговор
    Епицентър?! Стига бе!

    Коментиран от #41

    08:29 05.03.2026

  • 39 Доволен от вота

    7 3 Отговор
    Браво Емо, до крак..Хора на ГРОБ и Пеевски.

    08:30 05.03.2026

  • 40 СЗО

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "предлагам":

    Това не е толкова невероятна идея. Защо навремето българите не да сложили някой българин за цар, а са извикали (професионалист 😀) от чужбина.

    08:31 05.03.2026

  • 42 Факти,Факти!

    3 2 Отговор
    Източник на информацията- Епицентър!

    08:33 05.03.2026

  • 43 Това е психопат

    2 1 Отговор
    В медицинския смисъл на думата.

    08:33 05.03.2026

  • 44 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Нито глас за oкраинците от ППДБ!":

    Това е неправилно да се помни.
    Помни правилно!

    08:34 05.03.2026

  • 46 Това е психопат

    2 2 Отговор
    В медицинския смисъл на думата.

    08:37 05.03.2026

  • 47 Що тъй

    1 2 Отговор
    Когато години наред ГЕРБ и ДПС правиха поголовни чистки и назначаваха "калинки", всички мълчаха. Какво ли се крие зад тези неистови писъци на калинкоподдръжниците?

    08:39 05.03.2026

  • 49 Хаха

    1 1 Отговор
    Твоя мач е наше мевере за най-чесните уйзборе на пепе дебе

    08:43 05.03.2026

  • 51 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Точно":

    Изобщо не ме интересуваш,моят мач е друг.Такъв отговор ще получите когато отидете да си търсите правата.

    08:47 05.03.2026

  • 52 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "СЗО":

    Не съм ти приятел.
    И ти не си СЗО.

    08:47 05.03.2026

  • 53 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Сетете се сами 50 000 милиционера и семействата им за кого ще гласуват.

    08:50 05.03.2026

  • 54 Твоят мач

    4 0 Отговор
    Твоят мач го знаем - да покриеш излагацията на Петрохан.

    08:52 05.03.2026

  • 55 Ивелин Михайлов

    0 1 Отговор
    не само трябва да ги уволняват, но и да ги разстрелват!

    08:53 05.03.2026

  • 57 Предложение

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "предлагам":

    Направо да премахнат перв...@рзията служебно правителство.Тия безумци ще ги водят министри доживот,и ще получават министерски пенции.

    08:54 05.03.2026

  • 58 Дедо

    0 0 Отговор
    Е незаменими хора няма. Министъра не назначава на тяхно място космонавти , а назначава други доказали се полицаи със стаж и заслуги в системата на МВР. Във частния сектор това е ежедневие. Днес си мениждър в банка , но идва друг собственик или директор в банката и той си избира други мениджъри. Никой от тези полицейски директори не трябва да мисли че е назначен до пенсия за директор. Тяхната задача е да служат на обществото , а не да са пожинени директори.

    08:57 05.03.2026

  • 61 Тервел

    0 0 Отговор
    Как другите полицаи да израстат карирено , ако такива като сменеите полицейски началници и директори правят всичко възможно да останат такива до пенсия ,а даже и след пенсиониране ?

    08:59 05.03.2026

