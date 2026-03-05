Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Шеф опипа публично шампионката от Откритото първенство на Австралия, тя му даде урок (ВИДЕО)

Шеф опипа публично шампионката от Откритото първенство на Австралия, тя му даде урок (ВИДЕО)

5 Март, 2026 17:28 921 2

  • елена рибакина-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • australian open-
  • индиън уелс

Неловката ситуация се разигра на церемонията по награждаването на демонстративния турнир за смесени двойки в Индиън Уелс

Шеф опипа публично шампионката от Откритото първенство на Австралия, тя му даде урок (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шампионката от Откритото първенство на Австралия Елена Рибакина отказа да бъде погалена от шеф, който пусна ръка зад гърба и леко я опипа.

Неловката ситуация се разигра на церемонията по награждаването на демонстративния турнир за смесени двойки в Индиън Уелс.

26-годишната рускиня, играеща за Казахстан, вдигна Купата на Айзенхауер заедно със своя партньор Тейлър Фриц.

На видеозаписа от награждаването се вижда как вицепрезидент на Eisenhower Health Дейвид Ренкер опипва Рибакина, спускайки ръка зад гърба ѝ към кръста. Този жест не се хареса на Елена и тя реагира незабавно, отблъсквайки ръката му.

Елена Рибакина все още не е коментирала публично инцидента.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коментатор

    4 0 Отговор
    Аз лично не видях, някой на някого урок да дава, а и опиването е само в главата на Павката. Няма ли други теми за писане? Ужас!!!

    17:37 05.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове