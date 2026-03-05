Шеф опипа публично шампионката от Откритото първенство на Австралия, тя му даде урок (ВИДЕО)

Шампионката от Откритото първенство на Австралия Елена Рибакина отказа да бъде погалена от шеф, който пусна ръка зад гърба и леко я опипа.
Неловката ситуация се разигра на церемонията по награждаването на демонстративния турнир за смесени двойки в Индиън Уелс.
26-годишната рускиня, играеща за Казахстан, вдигна Купата на Айзенхауер заедно със своя партньор Тейлър Фриц.
На видеозаписа от награждаването се вижда как вицепрезидент на Eisenhower Health Дейвид Ренкер опипва Рибакина, спускайки ръка зад гърба ѝ към кръста. Този жест не се хареса на Елена и тя реагира незабавно, отблъсквайки ръката му.
Елена Рибакина все още не е коментирала публично инцидента.
Where are the WTA, Pam Shriver and the other woke pundits now. They allegedly care about Rybakina 😠 This old fella is clearly inappropriately touching Elena pic.twitter.com/QTwSsgfiFD— Nick Ally ✝️ (@nick_ally1986) March 4, 2026
