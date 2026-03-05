Щангите на протест срещу президента Стефан Ботев, Карлос Насар не дойде

Членовете на Управителния съвет на Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ), десетки състезатели и много треньори се събраха на протест пред Министерството на младежта и спорта, за да поискат оставката на президента Стефан Ботев.

Те издигнаха транспаранти с лика на Ботев и текст "Оставка", а недоволството на протестиращите бе насочено и към треньора Пламен Братойчев от Сливен, чиято жалба в съда стопира вписването на Асен Златев за президент на БФВТ. Златев бе избран за такъв на последното Общо събрание на централата през декември миналата година, но все още не може да влезе в длъжност заради съдебния спор.

На протеста присъстваха около стотина човека, като сред тях бяха и почти всички национали, в това число Ангел Христов, Иван Димов, Васил Маринов, Христо Христов и Дейвид Фишеров. Олимпийският и световен шампион Карлос Насар не присъства лично, но изпрати видеопослание, в което изрази подкрепата си за каузата на протестиращите. Пред ММС Насар бе представен от своя треньор Павел Христов и от мениджъра си Николай Жейнов. Сред другите видни фигури пред Спортната палата бяха генералният секретар на федерацията Марин Милашки, бившият световен шампион Златан Ванев, бившият президент на БФВТ Антон Коджабашев и Кристияна Колева.

"Днешният протест е за нормализиране на работата на федерацията и това тя да не фалира. В момента, при тази жалба, има безтегловност и безвластие и няма възможност за нормална работа. Моят апел към Стефан Ботев е да прояви разбиране към нашия спорт и да не пречи повече. Призовавам ги да си изтеглят жалбата, за да могат решенията на Общото събрание от 15 декември да бъдат вписани. Надявам се това да се случи в най-скоро време, защото федерацията ни е в много тежко положение. Ако бъдем допуснати да работим, можем в рамките на 2-3 месеца да вкараме всичко в релси.

Надявам се в скоро време да възвърнем и доверието на спонсорите. Има хора, които имат желание да дават пари, но те се отдръпнаха и чакат да се нормализира работата на федерацията", каза пред журналисти Асен Златев..

Той подчерта, че няма опасност за участието на българските тежкоатлети на европейското първенство за мъже и жени в Батуми, Грузия от 19 до 26 април, но според друг източник все още има реална възможност България да не бъде представена на шампионата от своите спортисти заради висящото дело за задълженията, натрупани по времето на управлението на предишните президенти Неделчо Колев и Ариф Маджид.