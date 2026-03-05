Локо София записа първа победа за годината срещу 10 от Добруджа

Локомотив София нанесе първо пролетно поражение на Добруджа, след като надига с 3:1 своя съперник в мач от 24-ия кръг на efbet Лига.

Доминик Янков откри резултата в 40-ата минута, а в 52-ата Райън Бидунга удвои. В 82-ата минута гостите намалиха след автогол на Бидунга, но Карузо подпечата победата на домакините с трети гол в 95-ата минута.

Основна роля за успеха изигра и директният червен картон на Валду Те, който остави гостите с 10 човека още в 35-ата минута.

Локо организира голова атака още в 7-ата минута. В нейната основа бе Аралица, който майсторски се освободи от бранител на противника, а след това изведе Дост сам срещу Григоров. Стражът на Добруджа обаче отрази шута на халфа, а след рикошет в главата на Дост топката отиде в Делев. Той стреля с гръб към вратата, последва рикошет в крака на Михайлов и попадение.

Последва преглед с ВАР на ситуацията, където се видя, че Делев е в засада и голът бе отменен.

В 28-ата минута Аралица засече с глава центриране на Даскалов отдясно, но Григоров изби. Секунди по-късно Янков отправи опасен шут от границата на големия пеналт, който профуча покрай вратата.

Положението на Добруджа се утежни в 35-ата минута, когато Валду Те получи директен червен картон. Нападателят настъпи Лясков по прасеца и след преглед с ВАР главният съдия Радослав Гидженов го изгони.

Три минути по-късно Делев получи подаване от Аралица и стреля от ъгъла на малкия пеналт, но притичал защитник успя да блокира удара му.

Натискът на Локо продължи и в 40-ата минута футболистите на Генчев откриха резултата. Делев догони центриране на Даскалов и подаде към Янков. Плеймейкърът се справи с двама играчи на противника и с не много силен в близкия ъгъл от 7-8 метра преодоля Григоров.

Три минути след старта на второто полувреме Карузо получи пас от Делев и отправи удар от 18 метра в аут.

В 52-ата минута Локо удари за втори път. Бидунга се разписа след центриране от корнер и удар с глава.

И когато мачът отиваше към рутинна победа за домакините, те си вкараха куриозен автогол. Бидунга върна с глава към Любенов в 82-ата минута, стражът опита да овладее топката, но тя мина между краката му и влезе в мрежата.