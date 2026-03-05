Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локо София записа първа победа за годината срещу 10 от Добруджа

Локо София записа първа победа за годината срещу 10 от Добруджа

5 Март, 2026 15:21 461 0

  • локомотив софия-
  • добруджа-
  • футбол

Столичани надигаха с 3:1 своя съперник

Локо София записа първа победа за годината срещу 10 от Добруджа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Локомотив София нанесе първо пролетно поражение на Добруджа, след като надига с 3:1 своя съперник в мач от 24-ия кръг на efbet Лига.

Доминик Янков откри резултата в 40-ата минута, а в 52-ата Райън Бидунга удвои. В 82-ата минута гостите намалиха след автогол на Бидунга, но Карузо подпечата победата на домакините с трети гол в 95-ата минута.

Основна роля за успеха изигра и директният червен картон на Валду Те, който остави гостите с 10 човека още в 35-ата минута.

Локо организира голова атака още в 7-ата минута. В нейната основа бе Аралица, който майсторски се освободи от бранител на противника, а след това изведе Дост сам срещу Григоров. Стражът на Добруджа обаче отрази шута на халфа, а след рикошет в главата на Дост топката отиде в Делев. Той стреля с гръб към вратата, последва рикошет в крака на Михайлов и попадение.

Последва преглед с ВАР на ситуацията, където се видя, че Делев е в засада и голът бе отменен.

В 28-ата минута Аралица засече с глава центриране на Даскалов отдясно, но Григоров изби. Секунди по-късно Янков отправи опасен шут от границата на големия пеналт, който профуча покрай вратата.

Положението на Добруджа се утежни в 35-ата минута, когато Валду Те получи директен червен картон. Нападателят настъпи Лясков по прасеца и след преглед с ВАР главният съдия Радослав Гидженов го изгони.

Три минути по-късно Делев получи подаване от Аралица и стреля от ъгъла на малкия пеналт, но притичал защитник успя да блокира удара му.

Натискът на Локо продължи и в 40-ата минута футболистите на Генчев откриха резултата. Делев догони центриране на Даскалов и подаде към Янков. Плеймейкърът се справи с двама играчи на противника и с не много силен в близкия ъгъл от 7-8 метра преодоля Григоров.

Три минути след старта на второто полувреме Карузо получи пас от Делев и отправи удар от 18 метра в аут.

В 52-ата минута Локо удари за втори път. Бидунга се разписа след центриране от корнер и удар с глава.

И когато мачът отиваше към рутинна победа за домакините, те си вкараха куриозен автогол. Бидунга върна с глава към Любенов в 82-ата минута, стражът опита да овладее топката, но тя мина между краката му и влезе в мрежата.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове