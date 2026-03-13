Новини
Благо Георгиев: На мача с Милан имаше 200 хил. човека - станах шампион, взех Купата и си тръгнах

13 Март, 2026 15:17

Като играехме дербитата с Партизан, те затваряха града

Благо Георгиев: На мача с Милан имаше 200 хил. човека - станах шампион, взех Купата и си тръгнах - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият национал на България - Благо Георгиев, сподели любопитна случка от престоя си в Цървена звезда. Георгиев бе първия гост в нашия интерактивен разговор, излъчен в Discord канала на Gong.bg.

"Станах шампион, взех купата и си тръгнах. Когато бях в Звезда, играхме срещу Милан, но онзи Милан, с най-големите звезди – Кака, Зеедорф, Неста, Пирло, Малдини... Страхотно изживяване. Както знаете, публиката на Звезда е уникална. На мача с Милан имаше 100 000 на стадиона и 100 000 извън стадиона. Като играехме дербитата с Партизан, те затваряха града.

Даже имам един случай. Аз съм в центъра и пия кафе. При мен идват полицаи и ми викат: „По-добре стани, защото отдолу идват фенове на Партизан“. Аз му викам: „Ти защо си полицай“, но в крайна сметка станах.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЕлПалячо

    8 0 Отговор
    хахаха, тоя дане го е уцелил дрон в главата ???

    15:22 13.03.2026

  • 2 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    АБЕ РЪБ ЗАЩО ИЗБЯГА ЗАЕДНО СЪС СПЕЦОВ С РОКЛЯ ЗАЕДНО С ЖЕНИТЕ И ДЕЦАТА ОТ ДУБАЙ

    Коментиран от #5

    15:24 13.03.2026

  • 3 Останал в недоумение

    6 0 Отговор
    ...когато прочетох заглавието...
    Чудих се КОЙ е тоя...
    Ами ,Пафка,да бе написал ...,,Джизъса" бре...изографисан като иконостас с Тату и положил автограф на Колинезума в Рим...

    15:24 13.03.2026

  • 4 Дубайски шоколад

    4 0 Отговор
    Успя ли да си издраскаш името пак по някои древни руини или те прибраха, преди да си се прославил отново?!?

    15:25 13.03.2026

  • 5 Та.лму.да...

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Защото е биол.жена. всички от елита са с преоб.пол.

    15:27 13.03.2026

  • 6 Иконостас

    5 0 Отговор
    Благо, кажи как се сражава геройски срещу иранците в Дубай!
    И също как завърши университете по каменоделство в Рим!

    15:28 13.03.2026

  • 7 гффжбх

    3 0 Отговор
    Белия зъб плати ли си превоза от Дубай , не са малко пари ?!

    Коментиран от #8

    15:33 13.03.2026

  • 8 Спестил е

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "гффжбх":

    ...вероятно за да си изпраска ново тату,стига да намери място на индийската си кожа свободно...
    Иначе ще трябва да лети до Египет да се разписва на пирамидите,въпреки ,че по-евтино ще му излезе,ако прескочи до...Ветрино...

    15:58 13.03.2026

