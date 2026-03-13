Благо Георгиев: На мача с Милан имаше 200 хил. човека - станах шампион, взех Купата и си тръгнах

Бившият национал на България - Благо Георгиев, сподели любопитна случка от престоя си в Цървена звезда. Георгиев бе първия гост в нашия интерактивен разговор, излъчен в Discord канала на Gong.bg.
"Станах шампион, взех купата и си тръгнах. Когато бях в Звезда, играхме срещу Милан, но онзи Милан, с най-големите звезди – Кака, Зеедорф, Неста, Пирло, Малдини... Страхотно изживяване. Както знаете, публиката на Звезда е уникална. На мача с Милан имаше 100 000 на стадиона и 100 000 извън стадиона. Като играехме дербитата с Партизан, те затваряха града.
Даже имам един случай. Аз съм в центъра и пия кафе. При мен идват полицаи и ми викат: „По-добре стани, защото отдолу идват фенове на Партизан“. Аз му викам: „Ти защо си полицай“, но в крайна сметка станах.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
