Притеснителна позиция от ски федерацията: трупат ли се дивиденти от нещастието на Малена Замфирова

Българската ски федерация излезе с официална позиция относно лечението на Малена Замфирова. От федерацията споделят, че считат за проява на изключително лош вкус опитите да се прави сензация и печелят дивиденти от нещастието на едно дете.
Ето позицията на федерацията:
"Ние от Българска федерация по ски искаме да благодарим на българското общество за голямата загриженост и съпричастност към състоянието на нашата Малена.
Поради появилите се в медиите спекулации за финансирането на нейното лечение искаме да заявим, че цялата отговорност и грижа, свързана с лечението, възстановяването и скорошното завръщане на пистата на Малена се поема от Българска федерация по ски, нейните спонсори, нейните родители и българската държава.
Ние считаме за проява на изключително лош вкус опитите да се прави сензация и печелят дивиденти от нещастието на едно дете."
