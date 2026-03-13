Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Притеснителна позиция от ски федерацията: трупат ли се дивиденти от нещастието на Малена Замфирова

Притеснителна позиция от ски федерацията: трупат ли се дивиденти от нещастието на Малена Замфирова

13 Март, 2026 15:44 641 3

  • малена замфирова-
  • ски федерация-
  • спорт-
  • лечение-
  • българска ски федерация

Финансирането на нейното лечение се поема от Българска федерация по ски, нейните спонсори, нейните родители и българската държава

Притеснителна позиция от ски федерацията: трупат ли се дивиденти от нещастието на Малена Замфирова - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската ски федерация излезе с официална позиция относно лечението на Малена Замфирова. От федерацията споделят, че считат за проява на изключително лош вкус опитите да се прави сензация и печелят дивиденти от нещастието на едно дете.

Ето позицията на федерацията:

"Ние от Българска федерация по ски искаме да благодарим на българското общество за голямата загриженост и съпричастност към състоянието на нашата Малена.

Поради появилите се в медиите спекулации за финансирането на нейното лечение искаме да заявим, че цялата отговорност и грижа, свързана с лечението, възстановяването и скорошното завръщане на пистата на Малена се поема от Българска федерация по ски, нейните спонсори, нейните родители и българската държава.

Ние считаме за проява на изключително лош вкус опитите да се прави сензация и печелят дивиденти от нещастието на едно дете."


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    Цеко Минев плаща всичко. Близките недоволни. Ако съм на негово място ще им ударя една тояга, но Цеко е благороден чиляк.

    15:56 13.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор
    Цеко Минев плаща всичко. Близките недоволни. Ако съм на негово място ще им ударя една тояга, но Цеко е благороден чиляк.

    15:56 13.03.2026

  • 3 ПИКО

    0 1 Отговор
    Юдеите блъснаха момичето.

    16:16 13.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове