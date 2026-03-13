Притеснителна позиция от ски федерацията: трупат ли се дивиденти от нещастието на Малена Замфирова

Българската ски федерация излезе с официална позиция относно лечението на Малена Замфирова. От федерацията споделят, че считат за проява на изключително лош вкус опитите да се прави сензация и печелят дивиденти от нещастието на едно дете.

Ето позицията на федерацията:

"Ние от Българска федерация по ски искаме да благодарим на българското общество за голямата загриженост и съпричастност към състоянието на нашата Малена.

Поради появилите се в медиите спекулации за финансирането на нейното лечение искаме да заявим, че цялата отговорност и грижа, свързана с лечението, възстановяването и скорошното завръщане на пистата на Малена се поема от Българска федерация по ски, нейните спонсори, нейните родители и българската държава.

Ние считаме за проява на изключително лош вкус опитите да се прави сензация и печелят дивиденти от нещастието на едно дете."