Сериозен интерес от Милан и Ювентус към Серу Гираси от Борусия Дортмунд

13 Март, 2026 14:43 427 1

Нападателят демонстрира отлична форма

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Двата гранда Милан и Ювентус са насочили поглед към нападателя на Борусия Дортмунд, Серу Гираси. Според авторитетния журналист Джанлука Ди Марцио, 28-годишният голмайстор се превръща във водеща цел за „росонерите“ и „бианконерите“ в предстоящия летен трансферен прозорец.

След като Милан не успя да привлече Жан-Филип Матета през зимата, ръководството на клуба усилено търси ново острие в атака. Гираси, който вече бе свързван с трансфер на „Сан Сиро“ преди да премине в Дортмунд, отново попада във фокуса на миланския клуб. В Милано не крият симпатиите си към мощния таран, който впечатлява с головия си нюх и физика.

Междувременно, Ювентус също следи внимателно ситуацията около Серу Гираси. Бъдещето на Душан Влахович в Торино остава неясно, тъй като преговорите за нов договор между сърбина и „старата госпожа“ буксуват. Ако не се стигне до споразумение, Гираси е сочен за основен кандидат да заеме мястото на Влахович в атаката на Юве.

През настоящия сезон в Бундеслигата, Серу Гираси демонстрира отлична форма – в 24 срещи той е реализирал 12 попадения и е записал една асистенция, което допълнително повишава интереса към него от страна на водещите европейски клубове.


  • 1 Митьо кьора

    0 0 Отговор
    Милан ще се мине ,ако брои милиони за тази жълта фланелка,защото аз друго не различавам на снимката...

    16:03 13.03.2026

