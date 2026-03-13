Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Рийс Джеймс преподписа с Челси

13 Март, 2026 15:02 410 0

Капитанът остава на „Стамфорд Бридж“ до 2032 година

Рийс Джеймс преподписа с Челси - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Капитанът на Челси и английски национал Рийс Джеймс официално се обвърза с клуба за още шест години, след като парафира нов дългосрочен договор. Така 26-годишният десен бек ще защитава синята фланелка до лятото на 2032 година, съобщават водещи спортни издания от Острова и Европа.

Джеймс, който е продукт на академията на Челси, се утвърди като ключова фигура в състава и неизменен лидер на терена. През настоящия сезон той записа 35 участия във всички турнири, като се отчете с 2 попадения и 7 асистенции – впечатляваща статистика за защитник.

С удължаването на контракта си, Рийс Джеймс демонстрира лоялност и отдаденост към клуба, с който е свързан от детските си години.


