Зендая потвърди с жест, че с Том Холанд вече са женени (ВИДЕО)

13 Март, 2026 16:31 717 2

Певицата и актриса показа брачната си халка

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

Актрисата Зендая изглежда потвърди с непринуден жест, че вече е сключила брак с актьора Том Холанд, след появата си на церемонията Essence Black Women in Hollywood Awards в Лос Анджелис.

29-годишната звезда от сериала "Еуфория" присъства на събитието в четвъртък и попадна в центъра на вниманието по време на разговор на сцената с водещата Марсай Мартин. Актрисата от Black-ish се пошегува, че Зендая ревниво пази личния си живот и я помоли „само с малък жест“ да подскаже кога трябва да изпрати сватбен подарък – явна препратка към слуховете за тайна сватба с Холанд.

В отговор Зендая се усмихна и демонстративно постави ръцете си пред лицето си, като се виждаше златна халка на безименния ѝ пръст. Жестът предизвика аплодисменти и смях в залата, докато Мартин продължи шеговито, че би подарила на двойката кърпи с монограм „T и Z завинаги“.

Според източник, цитиран от People, актрисата е била поздравявана и от други гости на събитието, което допълнително подхрани предположенията, че бракът вече е факт. Представители на Зендая и Холанд не са коментирали публично информацията.

Според публикации в американските медии Зендая и Холанд са се сгодили по време на празниците в края на 2024 г. Допълнителни спекулации се появиха по-рано този месец, когато дългогодишният стилист на актрисата Лоу Роуч заяви в интервю на червения килим на наградите SAG Awards, че сватбата вече се е състояла. „Тя вече се случи. Пропуснахте я“, каза той пред Access Hollywood.

Предположенията се засилиха и след като Зендая беше заснета през февруари в Бевърли Хилс със златна халка на лявата ръка вместо годежния си пръстен с диамант. Оттогава актрисата продължава да носи същото бижу и на други публични събития, включително по време на ревю на Louis Vuitton на Paris Fashion Week.

Зендая беше видяна с халката и по време на фотосесия за филма The Drama, в който участва заедно с Робърт Патинсън.

Допълнителен повод за спекулации даде и актрисата Лиза Колон-Заяс – колежка на двойката в предстоящия филм Spider-Man: Brand New Day. Тя сподели в профила си в Instagram публикация за предполагаемия брак на двамата актьори, добавяйки емоджи във формата на сърце и отбелязвайки имената им.

Засега нито Зендая, нито Том Холанд са направили официално изявление, което да потвърди или отрече информацията за тайна сватба.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Николай Кинг адамс

    0 1 Отговор
    Нигериеца като хвана дъщерята три дни люлеене в Локорско под върбата 😅🥳🤭🤣

    16:51 13.03.2026