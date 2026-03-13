Зендая потвърди с жест, че с Том Холанд вече са женени (ВИДЕО)

Актрисата Зендая изглежда потвърди с непринуден жест, че вече е сключила брак с актьора Том Холанд, след появата си на церемонията Essence Black Women in Hollywood Awards в Лос Анджелис.

29-годишната звезда от сериала "Еуфория" присъства на събитието в четвъртък и попадна в центъра на вниманието по време на разговор на сцената с водещата Марсай Мартин. Актрисата от Black-ish се пошегува, че Зендая ревниво пази личния си живот и я помоли „само с малък жест“ да подскаже кога трябва да изпрати сватбен подарък – явна препратка към слуховете за тайна сватба с Холанд.

В отговор Зендая се усмихна и демонстративно постави ръцете си пред лицето си, като се виждаше златна халка на безименния ѝ пръст. Жестът предизвика аплодисменти и смях в залата, докато Мартин продължи шеговито, че би подарила на двойката кърпи с монограм „T и Z завинаги“.

Според източник, цитиран от People, актрисата е била поздравявана и от други гости на събитието, което допълнително подхрани предположенията, че бракът вече е факт. Представители на Зендая и Холанд не са коментирали публично информацията.

Според публикации в американските медии Зендая и Холанд са се сгодили по време на празниците в края на 2024 г. Допълнителни спекулации се появиха по-рано този месец, когато дългогодишният стилист на актрисата Лоу Роуч заяви в интервю на червения килим на наградите SAG Awards, че сватбата вече се е състояла. „Тя вече се случи. Пропуснахте я“, каза той пред Access Hollywood.

Предположенията се засилиха и след като Зендая беше заснета през февруари в Бевърли Хилс със златна халка на лявата ръка вместо годежния си пръстен с диамант. Оттогава актрисата продължава да носи същото бижу и на други публични събития, включително по време на ревю на Louis Vuitton на Paris Fashion Week.

Зендая беше видяна с халката и по време на фотосесия за филма The Drama, в който участва заедно с Робърт Патинсън.

Допълнителен повод за спекулации даде и актрисата Лиза Колон-Заяс – колежка на двойката в предстоящия филм Spider-Man: Brand New Day. Тя сподели в профила си в Instagram публикация за предполагаемия брак на двамата актьори, добавяйки емоджи във формата на сърце и отбелязвайки имената им.

Засега нито Зендая, нито Том Холанд са направили официално изявление, което да потвърди или отрече информацията за тайна сватба.