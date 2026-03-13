Кандидат-президентите на Барселона кръстосаха шпаги в последния предизборен дебат

Бившият президент на Барселона Жоан Лапорта и единственият му конкурент за поста Виктор Фонт отново влязоха в остър спор по време на последния предизборен дебат снощи, организиран от TV3 и Catalunya Ràdio. Вотът за нов президент на каталунците ще бъде тази неделя (15 март).

Двамата кандидати не спестиха взаимни упреци, като сред най-споменаваните имена в дискусията им бяха тези на Лионел Меси, спортния директор Деко и нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Холанд.

За спортния проект на Барселона

„Нашият спортен проект са Флик и Деко. Фонт представя триумвират. Да махнеш Деко означава да уволниш Флик. Изборите са за представяне на проекти. Този господин, който ви придружава (б.ред. - Жауме Гуардиола), каза, че Флик ще трябва насила да изпълни договора си. Виктор Фонт продължава да твърди, че ще уволни Деко... Веднага щом го направи, това ще доведе до проблеми и напрежение с Ханзи Флик, и то незабавно! Има спортен проект, който работи, спасихме клуба. Фонт навлиза в динамиката на лъжата. Тук единственият, който лъже, си ти“, заяви Лапорта на Фонт.

Бизнесменът Фонт не остана длъжен на бившия президент на Барселона: „Ние сме единствените, които представихме спортен проект. Те не са казали как работи тяхната структура. Тези трима души ще вършат работата на Деко, Боян, Ечевария, Масип... Вместо да имаме структура, която никой не разбира, тя ще бъде професионална. Треньорът е служител на Барселона и иска стабилност. Стабилност означава да знаеш, че ще можеш да картотекираш играчи. Подарихме Иниго Мартинес, който сега ни липсва. Флик се нуждае от хора, които планират, а не импровизират".

"Хората в моя екип са хора, които познават клуба, защото са работили в него. Те идват, за да върнат своя опит в клуба. Неговият (б.ред. - на Лапорта) спортен проект е вълнуващ, но през последните пет години той е спечелил две титли, и то национални. Не е печелил Шампионска лига, докато Реал Мадрид има две", каза Фонт.

Темата за Меси

"Феновете на Барселона искат да говорят за настоящето – за Ламин Ямал, Кубарси и Флик... а не за Меси. Имам пълно уважение към Меси, той заслужава статуя до тази на Кройф, когато „Камп Ноу“ бъде завършен и работи с пълен капацитет. Но името му не заслужава да бъде експлоатирано", бе тезата на Жоан Лапорта.

"Да се каже, че Меси е минало, означава да се омаловажава най-добрият играч в историята. Лео Меси е настоящето и бъдещето. Ще му предложим да стане наш почетен президент. Ханзи Флик и спортният щаб ще решат как ще приключи кариерата му. Радваме се да обявим, че след 3 дни, когато спечелим изборите, помирението с Лео Меси ще стане реалност. Ще стартираме нов проект заедно с Меси. Губим толкова много пари, като не продаваме образа на Меси, както правят с Джордан", заяви пък Фонт.

Холанд

"Преговаряме за споразумение за преференциално купуване на Холанд от Сити“, каза Фонт, на което Лапорта отговори бурно: "Ти нямаш чувство за срам! Трябва да мълчиш. Агентката му опроверга това", отговори бившият президент.

Деко

Виктор Фонт пък повиши тон спрямо Лапорта, когато стана дума за настоящия спортен директор на „блаугранас“ – Деко, когото обвини, че е съдружник на Алехандро Ечевария. „Той е легенда на клуба. Основното му предимство да влезе в клуба е, че е съдружник и приятел на Ечевария – човек с франкистка идеология. Никога не е работил като спортен директор. Синът на Йохан Кройф и Матеу Алемани, друг голям професионалист, бяха сменени. Приятелят на бившия зет на Лапорта се предложи и те бяха заменени. 80% от отбора е наследство: Ламин, Кубарси или Бернал вече бяха тук, когато пристигнахте. Деко е направил три трансфера: Витор Роке, играчът с най-големи финансови загуби, Дани Олмо и Жоан Гарсия. Чави и Куман даваха шансове. Трябва да изградим професионална структура. Обвини ме, че съм казал, че Деко е бъркал в касата. А това е лъжа“, заяви Фонт.

Лапорта бързо се намеси, за да защити Деко и Ечевария. „Проектът започна с Матеу Алемани, Чави като треньор и Жорди Кройф. С Жорди имаме страхотни отношения. На 21-ви отивам в Амстердам за прожекция на документален филм за баща му.

Деко беше агент и трябваше да напусне работата си. Той се отказа от комисионата за Рафиня, за да може той да дойде в Барса. Матеу ни каза, че има оферта от Астън Вила и си тръгна. Деко е много по-добър от Матеу. Матеу може да разбира от футбол колкото мен. Но Деко говори на същия език като треньора, това е обогатяващо. Не всичко е наследство. Имаме най-скъпия състав в света и това е заслуга на Деко. Трябва да имаш решителността да налагаш играчи в първия отбор. Ечевария е доверен човек, помага ми с Ла Лига и Испанската футболна федерация. С него има хармония в съблекалнята и той има страхотна връзка с Деко, има способността да разрешава конфликти", контрира Лапорта.

Още остри реплики между двамата

"Виктор Фонт е технократ, човек, който смята, че Барса се управлява като компютър, с помощта на таблици на Excel. Той лъже за нас и за това, което сме направили. Иска да разруши това, което сме изградили с упорит труд. Той е още един Бартомеу (б.ред. - бивш президент на Барселона, който подаде оставка през 2020 г. заради лоши спортни и финансови резултати). Не поемайте риска да гласувате за него", бе тезата на Лапорта.

Тези избори не са сблъсък между един кандидат и друг. Това е сблъсък между различни стилове на управление. Старото срещу новото. Искате ли Барса за туристите или Барса за членовете на клуба?", каза пък Фонт.