The Wall Street Journal: Техеран изнася много повече петрол през Ормузкия проток, отколкото преди войната

Иран изнася повече петрол през Ормузкия проток, отколкото преди войната, демонстрирайки, че има контрол над стратегическия воден път, който е затворен за останалите производители на петрол в региона, пише Тhе Wall Street Journal, цитиран от Фокус.



Докато производителите на петрол от арабските страни от Персийския залив, от Саудитска Арабия до Ирак, намаляват производството и се борят за нови маршрути, които заобикалят пролива, Иран продължава да работи както обикновено, според данни на фирмата за проследяване на танкери Kpler.



Според Kpler, от началото на войната на 28 февруари седем петролни танкера са натоварили петрол край бреговете на Иран. Поне два от най-скорошните товари са отплавали от Персийския залив, съобщи Kpler.



През последните шест дни петролните танкери са товарели средно по 2,1 милиона барела ирански петрол на ден, което е повече от 2-тa милиона барела на ден, които Иран е изнасял през февруари, според данни на Kpler.



Нивата на износ на Иран могат да се колебаят от седмица на седмица, но неотдавнашното увеличение показва, че за разлика от други производители, техните доставки не са възпрепятствани и че Китай не е загубил апетита си за суровия петрол на Техеран.



Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция заплаши да атакува всеки кораб, който се опитва да премине през пролива, откакто САЩ и Израел започнаха въздушни удари в началото на конфликта, прогонвайки кораби, превозващи петрол и стоки между останалата част на света и Персийския залив, където се осъществява около една трета от световното производство на петрол. Иран изстреля дронове и ракети срещу производители на петрол от арабските страни от Персийския залив и предупреди, че ще подпали корабите, докато преминават през пролива.



Кризата предизвика опасения, че сценарият на Страшния съд в крайна сметка ще се сбъдне, като милиони барели петрол напускат пазара всеки ден. Пазарите бяха нестабилни през последните дни, като цените на петрола достигнаха близо 120 долара за барел в понеделник, преди да паднат под 80 долара за барел във вторник, след като президентът Тръмп заяви, че войната ще приключи "много скоро“.



Ако протокът остане блокиран в продължение на две седмици, доставките на петрол от Персийския залив могат да бъдат намалени с около 3,8 милиона барела на ден, според JPMorgan, което е повече от 3% от световното производство.



Според данни на Kpler, голяма част от иранския петрол, преминаващ през или насочващ се към пролива, изглежда е предназначен за Китай, на танкери, които са част от така наречения “призрачен флот“. Това са стари танкери, използвани от Иран и Русия, често санкционирани от САЩ, за таен транспорт на суров петрол.



"Почти всички кораби, които преминават през пролива, са свързани с Иран или Китай“, посочи Кристофър Лонг, ръководител на разузнаването в британската фирма за морска сигурност Neptune P2P Group.



"Препоръчваме на всички превозвачи да не пресичат“, предупреди той.



Хомаюн Фалакшахи, ръководител на отдела за анализ на суров петрол в Kpler, заяви, че само военен ескорт, примирие между САЩ и Израел или капитулация на Иран биха накарали превозвачите да възобновят транзита. Той заяви, че очаква износът да се възобнови постепенно, често докато е още тъмно.



Миналата седмица Тръмп обяви планове за ескортиране на кораби през Ормузкия проток, но досега такава помощ не е осъществена.



Али Реза Тангсири, командир на ВМС на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, предупреди срещу подобни ескорти.



"Всяко преминаване на американския флот и неговите съюзници ще бъде спряно от мрежата от ирански ракети и самоубийствени дронове“, заяви той в публикация в X.



От началото на войната около 15 кораба са преминали през пролива, повечето от които от сенчестия флот, превозващ ирански петрол за Китай и Индия, според Lloyds List Intelligence. Много от тях са малки китайски танкери, които рекламират присъствието и произхода си от Революционната гвардия чрез високоговорители и късовълнови радиостанции.



"Ние сме китайски кораб. Преминаваме през вашия район; ние сме приятелски настроени“, предават китайските кораби на английски до Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Съобщенията могат да бъдат наблюдавани от други кораби и са били подслушани от американския вестник.



Kpler съобщи, че танкер, наречен Skywave, пътуващ за Китай, е взел миналата седмица петрол от иранския остров Харг, малък анклав в далечния северозапад на Персийския залив, откъдето се превозва по-голямата част от иранския суров петрол.



Корабът е собственост на индийска фиктивна компания, санкционирана миналата година от САЩ като част от мрежа, която според нея е финансирала директно иранските въоръжени сили чрез петролни отпускания на стойност милиарди долари.



Във вторник корабът "Skywave“, плаващ под фалшив флаг на Коморските острови, е бил близо до преминаване на Ормузкия проток, според Marine Traffic.



Друг кораб, плаващ за Китай, "Cume“, е собственост на санкционирана от САЩ организация от Дубай и плава под фалшив флаг на Гвиана, според базата данни Equasis на Европейския съюз. Той е натоварил 2 милиона барела ирански суров петрол на 19 февруари, преминал е през Ормузкия проток миналата седмица и в момента се намира в Оманския залив, според Kpler.



Собствениците на Skywave и Cume не са отговорили на исканията за коментар.



"SHUN PING“, друг санкциониран кораб, собственост на компания, базирана в Шандонг, Китай, която обикновено изнася за тази страна, е натоварил 600 000 барела петрол от Харг и също се намира в Оманския залив. Собственикът на "SHUN PING“ не можа да бъде открит.



Решението на танкерите от “призрачния флот“ да преминат през Ормузкия проток остава пресметнат хазарт, дори ако превозват ирански петрол. Досега поне два танкера от флотилията "призрак“ са били ударени от Иран.



Докато Иран транспортира петрол, други оператори срещат трудности.



Датският контейнеровоз AP Moller-Maersk има 10 кораба, блокирани в Персийския залив. Maersk заяви, че ще са необходими поне седмица до 10 дни, за да възобнови нормалните си операции в случай на прекратяване на огъня.



"Няма да излагаме колегите си на риск“, заяви Винсент Клерк, главен изпълнителен директор на Maersk, пред Journal.

Иран ще накара САЩ да съжаляват "за голямата си грешка", предупреди по-рано днес ръководителят на иранския Съвет за национална сигурност Али Лариджани, цитиран от Франс прес.

Американският президент Доналд Тръмп "казва, че иска бърза победа. Лесно се започва война, но тя не може да бъде спечелена с няколко туита. Няма да се откажем, докато не ви накараме да съжалявате за голямата си грешка", написа Лариджани в социалната мрежа "Екс".