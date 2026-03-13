Нова трагедия разтърси Гърция: убиха фен на ПАОК

Нова вълна от насилие разтърси улиците на Гърция, след като 22-годишен младеж бе фатално прободен с нож в солунския район Каламария. Трагичният инцидент се е разиграл в четвъртък (12 март) около 22:00 ч.

Според свидетели става въпрос за добре организирана засада. Жертвата, за която се твърди, че е привърженик на футболния ПАОК, е била нападната от трима маскирани мъже. Сблъсъкът е продължил едва няколко секунди — младежът е прободен в гърба, след което е паднал безпомощен на тротоара.

Въпреки бързата реакция на граждани и пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ, изходът е фатален. Младежът е транспортиран в болница, където лекарите са се борили за живота му близо два часа и половина, но раните са се оказали несъвместими с живота.

Водещата версия на разследващите към момента е конфликт между враждуващи агитки. Случаят е поет от Поддирекцията за борба с организираната престъпност в Северна Гърция, а преките следствени действия се ръководят от Отдела за борба със спортното насилие.