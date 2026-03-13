Нова трагедия разтърси Гърция: убиха фен на ПАОК

13 Март, 2026 16:31 801 2

Според свидетели става въпрос за добре организирана засада

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нова вълна от насилие разтърси улиците на Гърция, след като 22-годишен младеж бе фатално прободен с нож в солунския район Каламария. Трагичният инцидент се е разиграл в четвъртък (12 март) около 22:00 ч.

Според свидетели става въпрос за добре организирана засада. Жертвата, за която се твърди, че е привърженик на футболния ПАОК, е била нападната от трима маскирани мъже. Сблъсъкът е продължил едва няколко секунди — младежът е прободен в гърба, след което е паднал безпомощен на тротоара.

Въпреки бързата реакция на граждани и пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ, изходът е фатален. Младежът е транспортиран в болница, където лекарите са се борили за живота му близо два часа и половина, но раните са се оказали несъвместими с живота.

Водещата версия на разследващите към момента е конфликт между враждуващи агитки. Случаят е поет от Поддирекцията за борба с организираната престъпност в Северна Гърция, а преките следствени действия се ръководят от Отдела за борба със спортното насилие.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 Футбол

    Отговор
    Няма друс спорт с такива издевателства. Дори бокьори и биячи не се събират по 1000 човека да се убиват

    16:37 13.03.2026

  2 Симо

    Отговор
    И защо водещата версия е свързана с "подкрепата" на индивида към някакъв отбор??? Защо не е свързана с дрога, проституция, кражби, измами, изнудвания, принадлежност към друга гангстерска организация, което ми звучи далеч по-правдоподобно.

    16:49 13.03.2026

