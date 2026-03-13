Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Треньорът на Реал Мадрид разкри как е вдигнал духа на играчите след загубата от Хетафе

13 Март, 2026 16:01 376 0

  • реал мадрид-
  • алваро арбелоа-
  • хетафе-
  • футбол-
  • манчестър сити

Искам те да вярват, че са много добри

Треньорът на Реал Мадрид разкри как е вдигнал духа на играчите след загубата от Хетафе - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Реал Мадрид - Алваро Арбелоа, разкри как е вдигнал духа на играчите след загубата с 0:1 от Хетафе. Няколко дни по-късно отборът излезе преобразен и победи с 3:0 над Манчестър Сити в първия мач от осминафиналите на Шампионската лига.

„Не съм гадател, за да знам дали мачът с Манчестър Сити ще бъде повратна точка за отбора този сезон. Но мога да кажа какво направих след поражението от Хетафе. Разказах им за филма „Денят на мармота“, който е много поучителен. За мен беше странно, че никой нито го бе гледал, нито знаеше за него. Това означава, че съм много стар (б.р. филмът е пуснат през 1993 г.).

Искам те да вярват, че са много добри. Когато излезем на терена, трябва да знаем какво искаме да направим, как можем да надиграем противника и как трябва да се защитаваме. Това се постига чрез колективно мислене, защото става въпрос за отборна работа, борба и наличие на план.

Както последния път във Виго, това беше голяма крачка напред за нас благодарение на представянето ни. В събота трябва да покажем това отново срещу противник, който има много залог, който ще даде всичко от себе си и който е имал цяла седмица за подготовка.

Сега трябва да си починем и се надяваме, че това ще бъде повратната точка, и ще излезем на терена в събота срещу Елче, знаейки какво трябва да направим, за да спечелим“, каза Арбелоа преди утрешното домакинство на Елче.

- Филмът е известен със своята философска дълбочина, съчетана с хумор, и популяризира израза „Денят на мармота“ като синоним на монотонно ежедневие, което се повтаря.


