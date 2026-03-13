Новини
Спорт »
Бг футбол »
Джеймс Ето’о от ЦСКА с престижно отличие в Камерун

Джеймс Ето’о от ЦСКА с престижно отличие в Камерун

13 Март, 2026 14:22 363 1

  • джеймс ето’о-
  • цска-
  • признание-
  • камерун-
  • идеален отбор-
  • alles les lion-
  • футбол-
  • локомотив софия-
  • гол-
  • асистенция-
  • чужбина-
  • новини българия

Футболистът намери място в престижния "Идеален отбор на седмицата"

Джеймс Ето’о от ЦСКА с престижно отличие в Камерун - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Един от ключовите полузащитници наЦСКА - Джеймс Ето’о, получи изключително признание в родината си Камерун. След впечатляващия си двубой срещу Локомотив София, където се разписа с гол и асистенция, талантливият халф бе избран сред най-добрите камерунски футболисти, които се състезават извън страната. Изборът бе направен от популярната платформа Alles Les Lion, която зорко следи изявите на камерунските легионери по света.

Ето’о намери място в престижния "Идеален отбор на седмицата", подреден във формация 4-3-3, редом до звезди като Кристиан Кофане (Байер Леверкузен), Джаксън Чачуа (Уулвърхемптън), Муми (Динамо Киев), Мфуму (Диферданж), Нчам (Самсунспор), Нагида (Рен), Симон (Монпелие), Мукуди (АЕК Атина) и още редица изявени имена.

Това отличие е поредното доказателство за високата класа и постоянство на Ето’о, който не спира да радва привържениците на ЦСКА с вдъхновяваща игра и решителни намеси на терена. Безспорно, неговият принос за победата с 2:0 над Локомотив София не остана незабелязан и отвъд границите на България.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Подценен

    0 0 Отговор
    Е Божинката не може ли и той?

    14:35 13.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове