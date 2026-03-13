Джеймс Ето’о от ЦСКА с престижно отличие в Камерун

Един от ключовите полузащитници наЦСКА - Джеймс Ето’о, получи изключително признание в родината си Камерун. След впечатляващия си двубой срещу Локомотив София, където се разписа с гол и асистенция, талантливият халф бе избран сред най-добрите камерунски футболисти, които се състезават извън страната. Изборът бе направен от популярната платформа Alles Les Lion, която зорко следи изявите на камерунските легионери по света.

Ето’о намери място в престижния "Идеален отбор на седмицата", подреден във формация 4-3-3, редом до звезди като Кристиан Кофане (Байер Леверкузен), Джаксън Чачуа (Уулвърхемптън), Муми (Динамо Киев), Мфуму (Диферданж), Нчам (Самсунспор), Нагида (Рен), Симон (Монпелие), Мукуди (АЕК Атина) и още редица изявени имена.

Това отличие е поредното доказателство за високата класа и постоянство на Ето’о, който не спира да радва привържениците на ЦСКА с вдъхновяваща игра и решителни намеси на терена. Безспорно, неговият принос за победата с 2:0 над Локомотив София не остана незабелязан и отвъд границите на България.