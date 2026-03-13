Парламентът задължи служебния кабинет да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

Депутатите приеха предложението да задължат служебния кабинет да внесе ратификацията за Съвета за мир.
След като вчера парламентарната Комисия по отбрана първа прие проект на решение, с което задължава Министерския съвет да внесе закона за ратифициране, днес и в програмата на парламента беше включен проект на такова решение. Вносители са депутатите от "ДПС-Ново начало".
По-рано днес премиерът и външният министър съобщиха, че служебното правителство ще сезира КС, ако парламентът го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир. причината, според Надежда Нейнски, е, че "има резерви по отношение на правния статут на разширената версия на този съвет".
За присъединяването на страната ни към Съвета за мир съобщи министър-председателят в оставка Росен Желязков на 22 януари. Организацията е създадена, за да поддържа мира и да възстановява щетите в Ивицата Газа. Досега 9 държави са се ангажирали да дадат общо 7 милиарда долара за целта. Към настоящия момент 25 от 62-те поканени държави са подписали Устава на Съвета. Европейските държави изразиха загриженост относно възможността бордът да узурпира ролята на ООН, тъй като стана ясно, че смята да се занимава с мира на планетата като цяло. Тръмп заяви, че той би могъл потенциално да замени ООН.
На 25 януари тогавашният външен министър Георг Георгиев обяви, че подписаното от премиера в оставка членство няма да бъде внесено за ратификация в рамките на 51-вото Народно събрание.
5 С какви глупости
Половината Територия получи чудовищни сметки за ток и вода. Чудовищна инфлация и повишаване на цени.
16 лева миналата година кг. агнешко, тази година 32 лева, чудовищна инфлация и само заплатите на депутатите се покачиха с премиите двойно.
Колективни органи трябва да носят Наказателна Отговорност.
16:34 13.03.2026
10 Ахааа
До коментар #1 от "Пуфи":Голямото подмазване на санкционираният за мегакорупция - продължава.... Но въпреки всичко си остават в Магнитски и Шиши и Влади Горанов и Р.Овч. и останалите... Последни напъни на мнозинството ГЕРБ/ ДПС и приятели! Пак Якова работа!
16:42 13.03.2026
12 Ахааа
До коментар #2 от "честен ционист":И КОЙ ще плаща милиарди долари членски внос? За да се харесат на Тръмп- Шиши и Боко всичко дават...
16:43 13.03.2026
До коментар #8 от "Хора ли сме, или":Съвета на Тръмп всъщност е параван за Съвет за война . Тръмп поиска Канада, Гренландия, Куба, Венецуела и накрая запали Световна етическа война с Иран. Борисов, Пеевски и Слави Трифонов не мислят , че могат да вкарат България във война. Те ли ще отидат да се сражават или ще се скрият като всеки път и ще изпратят невинни момчета на гибел заради техните политически пристрастия.
16:46 13.03.2026
14 заспал
До коментар #9 от "Дориана":народ, сме. Но тези тримата си взимат заплата от НС, тоест от нас и правят каквото им кажат ДП и ББ. А да си спомняте едно тефтерче, което изчезна от Прокуратурата, където беше писано ДП. Всички забравиха. Такива сме заспал народ.
16:46 13.03.2026
16 Зеления
Ето ги навеждачите на бай Дончо:
За ратификация на споразумението:
-Гебр - 55 гласували
-ДПС - 27 гласували
-ИТН - 13 гласували
-нечленуващи в групи - 5 гласували "за"
Против ратификацията:
-Възраждане - 19 против, 1 въздържал се
-ППДБ - 27 против
-БСП - 5 против, другите изобщо не са гласували
-Величие - 3 против, другите не са гласували
Въздържали се и негласували
-МЕЧ - 2 въздържали се, другите не са гласували
-АПС - никой от тях не е гласувал
16:49 13.03.2026
До коментар #6 от "Дедо":Да, точно така, Борисов и Пеевски са най вредните политици за България . Тези хора трябва да напуснат Парламента и политиката завинаги. А, техните съюзници от ИТН си получават заслуженото падат надолу под 1 %.Вече не могат и да си прикриват злобата към всички.
16:52 13.03.2026
А това със срокове обвързано ли е?
Погледнете си и мисирките колко са некадърни. Също като вас.
16:55 13.03.2026
22 Дориана
До коментар #20 от "Хмм":Спокойно, това няма да стане. Създателите и проводниците заедно с техните съюзници ИТН си получават заслуженото. Те точно за това са силно уплашени от честни и прозрачни избори , защото до сега Главчев и Калин Стоянов им разпъваше чадър за да фалшифицират и откраднат изборите. Кабинета Гюров им е "Трън в очите"
17:21 13.03.2026
ратификация за Съвета за мир на Тръмп
и наивниците за какво ги преизбират
какъв мир ги клати
като тръмп прави война или обратното на мир
17:39 13.03.2026
