Парламентът задължи служебния кабинет да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

13 Март, 2026 16:26

  • ратификация-
  • съвет за мир-
  • тръмп

По-рано днес премиерът и външният министър съобщиха, че ако се стигне дотук, правителството ще сезира КС

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатите приеха предложението да задължат служебния кабинет да внесе ратификацията за Съвета за мир.

След като вчера парламентарната Комисия по отбрана първа прие проект на решение, с което задължава Министерския съвет да внесе закона за ратифициране, днес и в програмата на парламента беше включен проект на такова решение. Вносители са депутатите от "ДПС-Ново начало".

По-рано днес премиерът и външният министър съобщиха, че служебното правителство ще сезира КС, ако парламентът го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир. причината, според Надежда Нейнски, е, че "има резерви по отношение на правния статут на разширената версия на този съвет".

За присъединяването на страната ни към Съвета за мир съобщи министър-председателят в оставка Росен Желязков на 22 януари. Организацията е създадена, за да поддържа мира и да възстановява щетите в Ивицата Газа. Досега 9 държави са се ангажирали да дадат общо 7 милиарда долара за целта. Към настоящия момент 25 от 62-те поканени държави са подписали Устава на Съвета. Европейските държави изразиха загриженост относно възможността бордът да узурпира ролята на ООН, тъй като стана ясно, че смята да се занимава с мира на планетата като цяло. Тръмп заяви, че той би могъл потенциално да замени ООН.

На 25 януари тогавашният външен министър Георг Георгиев обяви, че подписаното от премиера в оставка членство няма да бъде внесено за ратификация в рамките на 51-вото Народно събрание.


  • 1 Пуфи

    23 0 Отговор
    Каакто винаги българите не определят съдбата си

    Коментиран от #10

    16:28 13.03.2026

  • 2 честен ционист

    12 2 Отговор
    Веднъж разписал Съвета за мир, няма повече шаване. Тези ратификации са пунтамари в пятницу.

    Коментиран от #12

    16:31 13.03.2026

  • 3 Със зъби

    26 1 Отговор
    и нокти на Бою и Шиши машите бранеха началствата си , увековечени в Магнитските списъци ! Абсолютно грозна картина и надпревара в лъжите и солидарност с мошениците ! Ни видяли хартата , ни чели , но с две ръце "за" Тръмповия" мир !

    16:32 13.03.2026

  • 4 Лама гюро

    3 8 Отговор
    Немое, чичи шорош ша ни плеска

    16:33 13.03.2026

  • 5 С какви глупости

    22 1 Отговор
    се занимават нищоправещите високо заплатени депутатини, с по 30 000 лева заплати и индексации на всеки 3 месеца. Нов заем от 3 милиарда и този народ спи!
    Половината Територия получи чудовищни сметки за ток и вода. Чудовищна инфлация и повишаване на цени.
    16 лева миналата година кг. агнешко, тази година 32 лева, чудовищна инфлация и само заплатите на депутатите се покачиха с премиите двойно.
    Колективни органи трябва да носят Наказателна Отговорност.

    16:34 13.03.2026

  • 6 Дедо

    27 1 Отговор
    Пеевски е мега вреден за България. За този индивид трябва да се приведе национален референдум за изгонването му от България завинаги .

    Коментиран от #17

    16:36 13.03.2026

  • 7 Дориана

    23 1 Отговор
    Падението на ИТН е тотално. Срам, позор и отвращение будят Слави Трифонов, Тошо Йорданов и Балабанов. За Пеевски и Борисов целия български народ знае и е наясно какво представляват и точно за това излязоха на революция с плакати и карикатури срещу тях.Така, че тяхното поведение е очаквано. Нищо добро не носят за България.

    16:37 13.03.2026

  • 8 Хора ли сме, или

    20 0 Отговор
    Парламента като лека жена, винаги в услуга на Пеевски.

    Коментиран от #13

    16:40 13.03.2026

  • 9 Дориана

    21 1 Отговор
    Слави Трифонов, Тошо Йорданов и Балабанов станаха най- мразените и противни хора в България. Да се замислят защо паднаха толкова ниско.

    Коментиран от #14

    16:41 13.03.2026

  • 10 Ахааа

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пуфи":

    Голямото подмазване на санкционираният за мегакорупция - продължава.... Но въпреки всичко си остават в Магнитски и Шиши и Влади Горанов и Р.Овч. и останалите... Последни напъни на мнозинството ГЕРБ/ ДПС и приятели! Пак Якова работа!

    16:42 13.03.2026

  • 11 Цвете

    10 0 Отговор
    🐷😠👎🤔😉🙄☹️АЛО, ВТАЛЕНИЯ, НЯМА ДА СЕ ОТЪРВЕШ, ЗАЩОТО СИ НАГАЗИЛА ЛУКА ДО КОЛЕНЕТЕ.ЗАБРАВИ ЛИ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ? КОЙТО КРАДЕ, ТОВА ПОЛУЧАВА ? ИЗЦЕДИ НИ С МИЛИАРДИ ( ГОВОРЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ) СЕГА ЩЕ ПЛАЩАШ, НО И ЩЕ СИ ПОЛОЖИТЕЛНО ТАМ, КЪДЕТО ТЕ " НАСТАНЯТ ) " КАПИШЕ. 🌎🏦🕸👺🎲

    16:43 13.03.2026

  • 12 Ахааа

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    И КОЙ ще плаща милиарди долари членски внос? За да се харесат на Тръмп- Шиши и Боко всичко дават...

    16:43 13.03.2026

  • 13 Дориана

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хора ли сме, или":

    Съвета на Тръмп всъщност е параван за Съвет за война . Тръмп поиска Канада, Гренландия, Куба, Венецуела и накрая запали Световна етическа война с Иран. Борисов, Пеевски и Слави Трифонов не мислят , че могат да вкарат България във война. Те ли ще отидат да се сражават или ще се скрият като всеки път и ще изпратят невинни момчета на гибел заради техните политически пристрастия.

    16:46 13.03.2026

  • 14 заспал

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    народ, сме. Но тези тримата си взимат заплата от НС, тоест от нас и правят каквото им кажат ДП и ББ. А да си спомняте едно тефтерче, което изчезна от Прокуратурата, където беше писано ДП. Всички забравиха. Такива сме заспал народ.

    16:46 13.03.2026

  • 15 Безделници

    7 0 Отговор
    Нека да видим колко народни представители са гласували: 100- за, 54- против, 3 -въздържали се. На останалите 83 сме им платили заплатите, докато са си клатели краката някъде....

    16:47 13.03.2026

  • 16 Зеления

    5 0 Отговор
    Бях писал в друга статия във Факти, че ще следя изкъсо кой как е гласувал за присъединяване в съвета за мир, което е страшно зле за България, да бъде ръководена от един луд човек зад океана и да плаща по 1 млрд. долара такса:

    Ето ги навеждачите на бай Дончо:

    За ратификация на споразумението:
    -Гебр - 55 гласували
    -ДПС - 27 гласували
    -ИТН - 13 гласували
    -нечленуващи в групи - 5 гласували "за"

    Против ратификацията:
    -Възраждане - 19 против, 1 въздържал се
    -ППДБ - 27 против
    -БСП - 5 против, другите изобщо не са гласували
    -Величие - 3 против, другите не са гласували

    Въздържали се и негласували
    -МЕЧ - 2 въздържали се, другите не са гласували
    -АПС - никой от тях не е гласувал

    16:49 13.03.2026

  • 17 Дориана

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дедо":

    Да, точно така, Борисов и Пеевски са най вредните политици за България . Тези хора трябва да напуснат Парламента и политиката завинаги. А, техните съюзници от ИТН си получават заслуженото падат надолу под 1 %.Вече не могат и да си прикриват злобата към всички.

    16:52 13.03.2026

  • 18 хаха

    6 0 Отговор
    "Депутатите приеха предложението да задължат служебния кабинет да внесе ратификацията за Съвета за мир."

    А това със срокове обвързано ли е?
    Погледнете си и мисирките колко са некадърни. Също като вас.

    16:55 13.03.2026

  • 19 Няма да стане

    7 0 Отговор
    свинки и кучища свинкеви

    16:56 13.03.2026

  • 20 Хмм

    8 0 Отговор
    отмъщението на пеевски, всички действат под диктовката на пеевски, той всъщност е премиер, президент, всичко, но ако стане някоя беля, виновниците ще са гюров със своето НПО и парламентът

    Коментиран от #22

    17:00 13.03.2026

  • 21 Шопара се натяга,

    5 0 Отговор
    Но няма шанс за Магницки.И Шопара и Тиквата са за трепане.Изобщо не им пука за държавата

    17:10 13.03.2026

  • 22 Дориана

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Хмм":

    Спокойно, това няма да стане. Създателите и проводниците заедно с техните съюзници ИТН си получават заслуженото. Те точно за това са силно уплашени от честни и прозрачни избори , защото до сега Главчев и Калин Стоянов им разпъваше чадър за да фалшифицират и откраднат изборите. Кабинета Гюров им е "Трън в очите"

    17:21 13.03.2026

  • 23 ратификация за Съвета за мир на Тръмп

    3 0 Отговор
    почесващите се мишки наред ли са
    и наивниците за какво ги преизбират

    какъв мир ги клати
    като тръмп прави война или обратното на мир

    17:39 13.03.2026

  • 24 Много му

    2 0 Отговор
    Се иска да се размагнетезира,да сяда в скута на Тръмп.

    17:41 13.03.2026

