Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Треньорът на Левски: Помня Наско Сираков още като играч на Мондиала в САЩ

Треньорът на Левски: Помня Наско Сираков още като играч на Мондиала в САЩ

18 Май, 2026 12:30 854 8

  • наско сираков-
  • футбол-
  • левски-
  • хулио веласкес

Наставникът сподели добри думи за доскорошния собственик на "сините"

Треньорът на Левски: Помня Наско Сираков още като играч на Мондиала в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде обширно интервю за подкаста El Atlas de Brazalete, в което, освен за шампионския сезон на „сините“, говори и по много други теми. Наставникът сподели добри думи за доскорошния собственик на "сините" Наско Сираков.

Дон Хулио заяви, че в ежедневната си комуникация в Левски говори на английски.

„Съблекалнята на Левски е интернационална, но това не го приемам като някаква пречка. В ежедневието си комуникираме предимно на английски. Когато бях треньор на Беленензес, започнах да уча португалски и това сега ми помага в комуникацията с португалските и бразилските играчи. По време на пандемията от коронавирус започнах да уча френски и немски език. А английския го научих по-рано. Така че в Левски говорим предимно на английски, но е хубаво, когато комуникираш с играчите и на техния роден език, защото така заздравяваш връзката с тях и показваш уважение. Знам някои думи и на български, защото трябва да покажеш уважение и към страната, която ти дава условия да работиш“, заяви Веласкес, цитиран от "Мач Телеграф".

Той разкри и от кои треньори се е учил.

„Като по-млад бях обсебен от тренировките на Висенте Кантаторе и на Франсиско Матурана във Валядолид. Беше наистина удоволствие да се наблюдават и да се изследват. Трябва да ви кажа, че съм пътувал до Бразилия, Аржентина и Мексико, за да наблюдавам тренировките на други колеги и да разговарям с тях. Контактът е много важен. Трябва да се учиш и усъвършенстваш постоянно. Но тук не говоря само за треньори по футбол. Трябва да обменяш мнения и със специалисти от други спортове."

"Ето, наскоро баскетболният Реал Мадрид игра в България срещу Апоел Тел Авив в Евролигата. Мачът бе в Ботевград, а аз присъствах на живо в залата. След края на мача разговарях с треньора на Апоел Димитрис Итудис. Той е голямо име, печелил е Евролигата. Запозна ни президентът на баскетболния Левски (Тити Папазов – бел. ред.). След това вечеряхме заедно с Итудис и говорихме надълго“, разкри още Веласкес.

Той отново подчерта, че е избрал Левски, защото този клуб му е дал шанса- да се бори за победи.

„Когато приключих със Сарагоса, имах няколко оферти. Анализирахме ситуацията и прецених, че Левски ми представя възможността да се боря за победа всяка седмица, докато в другите клубове трябваше предимно да се опитвам да не загубя и да се боря за оцеляване. Другото нещо, което ме спечели за Левски, е отношението на Наско Сираков. Той е играл в Сарагоса и Еспаньол, но тук, в Левски, е истинска легенда. Неговото отношение към мен и семейството ми е фантастично. Помня го още като играч на България от световното в Щатите. Първият Мондиал, който съм гледал, бе в Италия през 1990 година. Но първото ми наистина осъзнато световно бе в САЩ през 1994-а, а там България бе голямата сензация с куп легенди в отбора. Но да се върна на Левски… Другото нещо, което ме спечели, бяха феновете. Те са просто фантастични. Не само в София, а в цялата страна. Когато гостуваме, се чувстваме все едно сме у дома“, допълни испанецът.

Той заяви, че е оставил много приятели в Сарагоса и не си е тръгнал с лоши чувства от клуба.

„Това е един от любимите ми клубове. Всичко започна от онзи финал срещу Арсенал за КНК, когато Наим вкара победния гол от центъра. Още настръхвам. И сега има хора в клуба, с които поддържам връзка“. Накрая той разкри, че съпругата му и детето му вече живеят плътно с него в София.

„Детето ходи на детска градина, а жена ми може да работи дистанционно и това много я удовлетворява, помогна и за решението да дойде в София“, каза Веласкес.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВарнаГларуса

    3 1 Отговор
    резервата сиракоф !

    12:36 18.05.2026

  • 2 Тома

    2 3 Отговор
    Аз пък помня как наско г.за направи бойкот на националния отбор и тогава изгоря Илиян Илиев който му уидиса на акъла а тогава беше най добрия.Левски дадоха 2 милиона на Черно море за да го вземат

    12:47 18.05.2026

  • 3 До припоците, коментиращи Наско

    4 3 Отговор
    Точно тази злоба ви затри отбора и сега, дори и да спечелите купата - тя ще бъде оранжева, а на новия ви стадион ще играе Литекс! Видяхме и на последния мач, без автобусите от Ловеч, колко припоци има в София...

    Коментиран от #8

    12:53 18.05.2026

  • 4 Този

    3 1 Отговор
    Сираков е от типа играчи, които не прокопсаха в елитен отбор. То май - юни😄 никой от сухата река не го е правил. Инак към един момент беше добър, особено с глава и добри мачове за националния,докато Гонзалдо си е изцяло за вътрешна употреба. Ся този, го четка, то ясно. Сираков си е голямо его

    13:02 18.05.2026

  • 5 Много помни

    0 0 Отговор
    Как не си спомни Стойчков от световното?

    14:39 18.05.2026

  • 6 Артилерист

    1 0 Отговор
    Много интересно е, че испанецът Веласкес не забелязал Сираков в испанското първенство, а го помни от американския Мундеал. И разбира се Хулио е прав, защото Сираков беше купен от испански отбор, но почти през цялото време престоя на пейката, докато на Мундеала наистина беше на терена покрай великите играчи на ЦСКА. Трябва да припомня, че в България левсарщината беше на път да изключи Стоичков от футбола, а с Барселона-на нея нямаше как да откажат да го пуснат-ТОЙ ПОКОРИ СВЕТА. А Любо Пенев беше не само лидер в Испания, но и капитан на отбора си. Да не забравим "англичаните" Бербатов в Манчестър Юнайтет, Марто Петров в Манчестър Сити, Стилян Петров в кралския Астън Вила и "германеца" Емо Костадинов в Байерн...

    16:45 18.05.2026

  • 7 Ама те ,, испанците" го

    0 0 Отговор
    Взеха в Сарагоса" за да може Илиана да им тренира гимастичките! И още на първата тренировка се самоконтузи!

    17:44 18.05.2026

  • 8 А испнеца

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "До припоците, коментиращи Наско":

    Помни ли когато Наско си свали ,, гащите" на центъра пред публиката на лЕвски, когато играеше за Славия!

    17:47 18.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове