Отбори от три държави с интерес към ас на ЦСКА

18 Май, 2026 10:59 1 102 3

Гент и тимове от Нидерландия и Чехия искат Джеймс Ето'о

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Борещият се за място в евротурнирите Гент проявява сериозен интерес към халфа на ЦСКА Джеймс Ето'о. Това съобщава в платформата „Х“ журналистът Зайден Ромеро, който е специалист в трансферни новини за белгийското и нидерландското първенство.

В споделената информация той уточнява, че към 25-годишния камерунец апетити имат отбори от Чехия и Нидерландия. През зимата интерес към Ето'о имаше интерес от страна на Цървена звезда.

От началото на сезона халфът взе участие в общо 36 мача на ЦСКА в efbet Лига и Купата на България, а в тях се е отличил с 4 гола и 12 асистенции.

Два кръга преди края на сезона в белгийското първенство Гент заема шесто място с 28 точки, колкото има и петият Мехелен. Андерлехт е с 30 точки и заема четвърта позиция, която дава място в квалификациите за Лига Европа. Петото място позволява участие в бараж за място в Лигата на конференциите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бнгаранга бангаранга

    0 2 Отговор
    племенните вождове в страдаща от природни бедствия ямайка се учудват на евро визията подиграво помощ за страдащите сектанти живеещи в острова . по някой и друг футболист играещ в европа им носи валута и евро . зулусите се бориха за независимост 4 г срещу саксонските и англетата окупатори .

    11:09 18.05.2026

  • 2 Лост

    1 0 Отговор
    Ако наистина го искат,да го продават.Много рисков играч.

    12:39 18.05.2026

  • 3 Майстор Тричко

    0 0 Отговор
    ПРОДАВАЙ (даже и подарявай без пари)! Не става за ЦСКА! Абсолютен несериозник...

    14:21 18.05.2026

