Отбори от три държави с интерес към ас на ЦСКА

Борещият се за място в евротурнирите Гент проявява сериозен интерес към халфа на ЦСКА Джеймс Ето'о. Това съобщава в платформата „Х“ журналистът Зайден Ромеро, който е специалист в трансферни новини за белгийското и нидерландското първенство.

В споделената информация той уточнява, че към 25-годишния камерунец апетити имат отбори от Чехия и Нидерландия. През зимата интерес към Ето'о имаше интерес от страна на Цървена звезда.

От началото на сезона халфът взе участие в общо 36 мача на ЦСКА в efbet Лига и Купата на България, а в тях се е отличил с 4 гола и 12 асистенции.

Два кръга преди края на сезона в белгийското първенство Гент заема шесто място с 28 точки, колкото има и петият Мехелен. Андерлехт е с 30 точки и заема четвърта позиция, която дава място в квалификациите за Лига Европа. Петото място позволява участие в бараж за място в Лигата на конференциите.

KAA Gent, and other clubs from Czech and the Netherlands are interested.#cameroon #sofia #gent — Zayden Romero (@TransfersByJack) May 17, 2026