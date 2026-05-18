Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Меси с гол за Интер Маями, "чаплите" се залепиха за лидера в Източната конференция

Меси с гол за Интер Маями, "чаплите" се залепиха за лидера в Източната конференция

18 Май, 2026 07:30 613 0

  • интер маями-
  • портланд тимбърс-
  • мейджър лийг сокър-
  • футбол-
  • лионел меси

Портланд от своя страна остана на пет точки от зоната на плей-ин турнира в Западната конференция, където към момента се намира Лос Анджелис Галакси, който има изигран един мач повече

Меси с гол за Интер Маями, "чаплите" се залепиха за лидера в Източната конференция - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Интер Маями записа успех с 2:0 в домакинството си на Портланд Тимбърс от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада.

Благодарение на победата "чаплите" се залепиха за лидера в Източната конференция Нешвил и вече са със само две точки по-малко, но и имат един изигран мач повече. Портланд от своя страна остана на пет точки от зоната на плей-ин турнира в Западната конференция, където към момента се намира Лос Анджелис Галакси, който има изигран един мач повече.

Старши треньорът на Интер Маями пусна и двете си големи звезди Лионел Меси и Луис Суарес за началото на двубоя. Меси изведе тима с капитанската лента, а Суарес не остана на терена до края на двубоя и бе заменен от Даниел Пинтер в 66-ата минута.

Меси с гол за Интер Маями, "чаплите" се залепиха за лидера в Източната конференция

Именно Меси даде ход головата акция на тима си през второто полувреме, разписвайки се в 31-вата минута.

В 42-рата минута световният шампион с Аржентина от Мондиал 2022 в Катар бе в основата и на второто попадение на своя тим, след като добави асистенция на сметката си при гола на Херман Бертераме.

След почивката нямаше нова промяна в резултата и "чаплите" се поздравиха с успеха. Следващата седмица, на 25-и май (понеделник) Интер Маями ще посрещне Филаделфия Юниън. Първият съдийски сигнал ще прозвучи в 2:00 часа българско време, а това ще бъде последният мач на тима преди паузата за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, след което срещи в Мейджър лийг Сокър ще има отново чак в средата на месец юли.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове