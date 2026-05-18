Винисиус донесе успеха на Реал Мадрид в нервно гостуване на Севиля

Реал Мадрид си тръгна с минимален успех с 1:0 при гостуването на Севиля в среща от 37-ия кръг на испанската Ла Лига. Двубоят на Рамон Санчес Писхуан предложи много тактическо надиграване и напрежение до последната секунда.

Единственото и скъпоценно попадение падна още в 15-ата минута на срещата. Винисиус Жуниор се оказа най-съобразителен в наказателното поле, като връхлетя върху отскочила топка и с прецизен удар в долния десен ъгъл не остави шансове на противниковия страж за 0:1. Севиля опита да отговори на предизвикателството, но трудно намираше чисти пространства в предни позиции.

През второто полувреме темпото се вдигна, а треньорите предприеха серия от тактически промени. В 72-рата минута влезлият като резерва за "белия балет" Франко Мастантуоно имаше страхотен шанс да удвои преднината на своя тим, но техничният му удар от границата на наказателното поле намери левия страничен стълб. Малко след това гол на Килиан Мбапе беше отменен поради засада. Домакините от Севиля също опитаха финален натиск в заключителните минути, но изнервянето в редиците им доведе единствено до официални предупреждения за Алексис Санчес и Хуанлу Санчес, като кралският клуб задържа аванса си до последния съдийски сигнал.