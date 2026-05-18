Левски иска играч на Черно море

Левски ще направи опит да вземе още един от най-добре представящите се млади играчи в родния елит. Това е Берк Бейхан от Черно море.

Халфът е на 21 години и поне за един сезон на „Герена“ няма да имат проблем с правилото за футболист до 23, ако той акостира в София, пише "Мач Телеграф".

Целият треньорски щаб на „сините“ е категоричен, че това е играч, който не само може бързо да се впише в обстановката, но и да се развие, за да може в бъдеще да бъде продаден за сериозна цена.

„Сините“ обаче не са единствените, които имат мераци за него. Берк е желан още от Лудогорец, както и от ЦСКА.

На „Герена“ разполагат и с Асен Митков, а от Велико Търново със сигурност там се завръща и Стивън Стоянчов.

Първият обаче трябва сериозно да се потруди по време на подготовката, ако иска да запази мястото си в Левски. Капитанът на младежите не е отписан, както смятат мнозина, но се иска да се стегне и да започне да показва качествата си.

Ако това обаче не се случи, то той може да бъде използван като разменна монета за някоя от набелязаните цели у нас, каквато е Берк Бейхан.

Халфът на Черно море е оценяван на 400 000 евро, но едва ли „сините“ ще искат да платят толкова. Дори и при новото ръководство.