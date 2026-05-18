Ханзи Флик за Левандовски: Той беше най-добрият нападател в света през последните 20 години

18 Май, 2026 11:30 832 7

Сблъсъкът се превърна в исторически, тъй като шампионите поставиха рекорд в Ла Лига, записвайки 19 победи в 19 домакинства

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Ханзи Флик говори след победата на водената от него Барселона с 3:1 срещу Бетис при последното домакинство отбора срещу Бетис. Сблъсъкът се превърна в исторически, тъй като шампионите поставиха рекорд в Ла Лига, записвайки 19 победи в 19 домакинства. Нещо, което никой тим не бе правил до този момент. Двубоят бе и много специален за целия отбор на “блаугранас”, тъй като това бе последната изява на ветерана Роберт Левандовски “червено-синята” фланелка на стадион “Камп Ноу”.

“Мисля, че всичко е въпрос на доверие в това, което правиш. Никой не ти казва какво да правиш, те ти вярват. Връзката между играчите е фантастична. Барса е най-добрият клуб в света, а хората в Барселона са невероятни. Всеки ден, когато вървя по улицата, хората са толкова приятелски настроени. Идва от сърцето, можеш да го усетиш. Невероятно е. Ето защо хората обичат Барселона. И клуба, където всеки работи със сърце.

Днес беше трудно, но искахме да спечелим и беше страхотно да видим как се защитихме срещу страхотен отбор като Бетис. Следващият сезон ще имаме всичко необходимо, за да постигнем всичките си цели. Всичко е свързано с връзката между отбора и феновете. Това е невероятно чувство; дава ни 10 процента повече. Феновете знаят кога имаме нужда от тях.

Мисля, че беше прекрасно. Беше много емоционално. Личеше си, че Барса е в сърцето му. Много съм благодарен на Роберт. Той е прекрасен човек и играч от световна класа. Той беше най-добрият нападател в света през последните 20 години и ще бъде трудно да му намерим заместник. Нуждаем се от нападател, който може да се свърже с отбора, но преди всичко да вкарва голове”, каза Флик.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тома

    4 1 Отговор
    Когато трябваше да вземе златната топка е подариха на Меси

    Коментиран от #5

    12:55 18.05.2026

  • 3 Взимат

    1 1 Отговор
    Емпапето и си решават проблема с потъването.

    12:58 18.05.2026

  • 4 чайтапчия е тоя ханзи

    0 1 Отговор
    този още не го е пуснал алкохола от празнествата за купата… не се чува какви глупости говори

    13:04 18.05.2026

  • 5 този трофей не се подарява

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    той се заслужава това да не е мис българия…

    Коментиран от #7

    13:05 18.05.2026

  • 6 Ами

    0 1 Отговор
    Що не го оставиха още 1 година?

    13:06 18.05.2026

  • 7 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "този трофей не се подарява":

    Явно не помниш, ковид - мовид и нямаше церемония. После на меси

    13:08 18.05.2026

