Играч на ЦСКА изригна: Не вярвайте на слуховете!

Футболистът на ЦСКА Исак Соле публикува коментар в социалните мрежи. Той отправи критика към видео, което бе разпространено в социалните мрежи.

"Не вярвайте на шума и слуховете. Някои говорят, за да навредят, да манипулират и да отклонят вниманието. Знам го. Но това, което разпространяват, е лъжа. Видеото е от преди една седмица, след победа, и се извиних на клуба. Сега съм напълно фокусиран. Предстои исторически финал. Не се отклонявайте от основната цел", написа Соле.