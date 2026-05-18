Играч на ЦСКА изригна: Не вярвайте на слуховете!

Футболистът на ЦСКА Исак Соле публикува коментар в социалните мрежи. Той отправи критика към видео, което бе разпространено в социалните мрежи.
"Не вярвайте на шума и слуховете. Някои говорят, за да навредят, да манипулират и да отклонят вниманието. Знам го. Но това, което разпространяват, е лъжа. Видеото е от преди една седмица, след победа, и се извиних на клуба. Сега съм напълно фокусиран. Предстои исторически финал. Не се отклонявайте от основната цел", написа Соле.
