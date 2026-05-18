Новини
Любопитно »
Иво Димчев бил кавалер на абитуриентския бал на Нети с гипсиран крак (СНИМКА)

Иво Димчев бил кавалер на абитуриентския бал на Нети с гипсиран крак (СНИМКА)

18 Май, 2026 13:14 1 722 14

  • антоанета добрева-
  • нети-
  • иво димчев-
  • абитуриентски бал-
  • кавалер

"Въпреки счупения крак той дойде с мен на бала!", разкрива Нети

Иво Димчев бил кавалер на абитуриентския бал на Нети с гипсиран крак (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Иво Димчев, който прави цял сезон фурор в "Като две капки вода" с превъплъщенията си, се оказа свързан по много любопитен начин с певицата и актриса Антоанета Добрева - Нети. Димчев е бил неин кавалер на абитуриентския бал, пише show.blitz.bg.

Тези дни Нети сподели в профила си в социалните мрежи прелюбопитна архивна снимка, която разкрива запомнящ се момент от младостта ѝ.

"Това е моят абитуриентски бал, до мен е моят кавалер и най-добър приятел Иво Димчев. Интересен детайл е, че на единия си крак той носи бял чорап, а другият е с гипс, скрит с черен чорап. Аз придържам полата си, за да прикрия (неуспешно) гипсирания му крак. Въпреки счупения крак той дойде с мен на бала!", разкрива Нети.


И историята не свършва дотук.

Още в тийнейджърските си години двамата изграждат силно приятелство, белязано от артистичен бунт и нестандартни решения. Един от най-колоритните моменти е, когато Нети помага на Димчев да избегне казармата – като му дава своя сребриста блуза, с която той се явява пред комисията и бързо е освободен.

Като дете Нети често е била обект на подигравки – наричали я "момче", присмивали се на външния ѝ вид и на прекалено слабата ѝ фигура. Тези преживявания оставят дълбок отпечатък и дълго време ѝ пречат да приеме себе си.

Години по-късно съдбата отново ги събира – този път на сцената. През 2026 г. Нети и Иво Димчев изненадват публиката със съвместен музикален проект, придружен от ексцентрични фотосесии и телевизионни участия.

View this post on Instagram

A post shared by Ivo Dimchev (@ivo_dimchev)



Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Това е единственият кандидат за Евровизия 2027.

    13:16 18.05.2026

  • 2 .....

    15 4 Отговор
    Чакам снимка от бала на Лили Иванова.

    Коментиран от #5, #8

    13:20 18.05.2026

  • 3 Ооо

    9 3 Отговор
    На бал със счупен крак може, но в казармата не може. Голям мъж. За три жени. Пък и готин.

    13:30 18.05.2026

  • 4 Никой

    1 2 Отговор
    Малко е екстравагантно.

    13:33 18.05.2026

  • 5 Сила

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от ".....":

    Кавалер Рамзес Втори ...

    13:38 18.05.2026

  • 6 ОООО ТОА ТАРИКАТ ДАЖЕ НЕ Е БИЛ

    8 0 Отговор
    .ЕДАЛ ТОГАВА А НЕТИ ГО Е НАПРАЙЛА ТСКЪВ ЗА ДА НЕ ПОЕМА ГРАЖДАНСКИЯ СИ ДЪЛГ ТОЯ И ТЪЪЙ СИ ТРЪГНАЛО ДО СЯ...

    13:48 18.05.2026

  • 7 Това нещо е като онова нещо Кулагин

    4 0 Отговор
    ама уж българско нещо

    13:52 18.05.2026

  • 8 НИЩО МУ НЯМА

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от ".....":

    ИМА ПО СТЕНИТЕ НА...ПИРАМИДИТЕ

    13:57 18.05.2026

  • 9 Момчил

    2 0 Отговор
    Дони къде беще тогава?

    14:07 18.05.2026

  • 10 НА МЕН ПО БАЛОВЕТЕ МИ СА СЧУПИ

    3 0 Отговор
    ,Ура боля ма много ама вече знам истинска болка..

    14:15 18.05.2026

  • 11 ХАХАХА

    0 0 Отговор
    ФУРОР НА ГЕЙКОМПАНИЯ.ВЪЗТОРГ ОТ ПОСРЕДСТВЕНОСТА И ЛИГОТИЯТА. УЧЕТЕ СЕ ОТ ДАРА , БЕЗДАРНИЦИ !

    14:30 18.05.2026

  • 12 да ви имам новините

    1 0 Отговор
    Че това е било по-миналия век. Аре стига.

    15:05 18.05.2026

  • 13 ....

    0 0 Отговор
    Луната спи безкраен призрачен сън, луната спи

    15:12 18.05.2026

  • 14 Ах,любима песен

    0 0 Отговор
    Уморени крила...

    15:16 18.05.2026