Иво Димчев бил кавалер на абитуриентския бал на Нети с гипсиран крак (СНИМКА)

Иво Димчев, който прави цял сезон фурор в "Като две капки вода" с превъплъщенията си, се оказа свързан по много любопитен начин с певицата и актриса Антоанета Добрева - Нети. Димчев е бил неин кавалер на абитуриентския бал, пише show.blitz.bg.

Тези дни Нети сподели в профила си в социалните мрежи прелюбопитна архивна снимка, която разкрива запомнящ се момент от младостта ѝ.

"Това е моят абитуриентски бал, до мен е моят кавалер и най-добър приятел Иво Димчев. Интересен детайл е, че на единия си крак той носи бял чорап, а другият е с гипс, скрит с черен чорап. Аз придържам полата си, за да прикрия (неуспешно) гипсирания му крак. Въпреки счупения крак той дойде с мен на бала!", разкрива Нети.

И историята не свършва дотук.

Още в тийнейджърските си години двамата изграждат силно приятелство, белязано от артистичен бунт и нестандартни решения. Един от най-колоритните моменти е, когато Нети помага на Димчев да избегне казармата – като му дава своя сребриста блуза, с която той се явява пред комисията и бързо е освободен.

Като дете Нети често е била обект на подигравки – наричали я "момче", присмивали се на външния ѝ вид и на прекалено слабата ѝ фигура. Тези преживявания оставят дълбок отпечатък и дълго време ѝ пречат да приеме себе си.

Години по-късно съдбата отново ги събира – този път на сцената. През 2026 г. Нети и Иво Димчев изненадват публиката със съвместен музикален проект, придружен от ексцентрични фотосесии и телевизионни участия.

View this post on Instagram A post shared by Ivo Dimchev (@ivo_dimchev)

